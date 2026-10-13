Ngăn chặn nhóm thanh thiếu niên mang hung khí đi đánh nhau

Qua công tác nắm tình hình và quản lý địa bàn trên không gian mạng, lực lượng Công an phường Sông Trí đã phát hiện một nhóm thanh thiếu niên đang có hành vi rủ rê, lôi kéo để đánh nhau. Nguy hiểm hơn, nhóm này còn chuẩn bị hung khí để giải quyết mâu thuẫn.

Nhóm đối tượng chuẩn bị hung khí để đánh nhau bị cơ quan công an triệu tập, làm việc.

Danh tính các đối tượng được xác định gồm: T.X.T (SN 2011), .A (SN 2010), T.A.T (SN 2009), T.A.T (SN 2007) và M.N.T (SN 2010). Tất cả cùng trú tại phường Hải Ninh, tỉnh Hà Tĩnh.

Nhận thấy tính chất nguy hiểm của vụ việc có thể gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự địa phương, Công an phường Sông Trí đã nhanh chóng vào cuộc, tiến hành triệu tập và làm việc với nhóm thanh thiếu niên trên.

Tại cơ quan Công an, lực lượng chức năng đã đấu tranh, làm rõ ý định vi phạm. Đồng thời tuyên truyền, vận động các đối tượng tự nguyện giao nộp toàn bộ số vũ khí, công cụ tự chế đã chuẩn bị từ trước.

Hiện, Công an phường Sông Trí đã bàn giao các đối tượng cho gia đình. Đồng thời phối hợp chặt chẽ với các bậc phụ huynh để tăng cường giáo dục, quản lý, răn đe, không để các em tiếp tục có các hành vi bồng bột, vi phạm pháp luật.