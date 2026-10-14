Bắt đầu di dời hàng trăm tấn quần áo bỏ hoang ở Hà Nội

Như Báo Sức khoẻ và Đời sống đưa tin, tại khu vực dự án đường nối từ đường Phạm Hùng đến Lê Đức Thọ (thuộc phường Từ Liêm, cách đường Phạm Hùng khoảng hơn 100m) có số lượng lớn quần áo, chăn, vải... chất thành đống gây mất mỹ quan đô thị và ô nhiễm môi trường.

Số quần áo này được tập kết tại đây một thời gian dài, không được bảo quản, hư hại gây mất mỹ quan đô thị và ô nhiễm môi trường.

Đến chiều 13/10, máy xúc được huy động đến điểm tập kết quần áo bỏ hoang này và bắt đầu công tác thu dọn.

Một số người tham gia chuyển quần áo được chuyển vào thùng xe chuyên dụng, sau đó vận chuyển đi nơi khác để xử lý theo quy định.

Theo người dân sinh sống tại khu vực này, từ trưa đến chiều ngày 13/10, đã có 6-7 chuyến xe chở theo quần áo rời khỏi đây.

Về vấn đề này, lãnh đạo UBND phường Từ Liêm cho biết, công ty môi trường đang tiến hành thu dọn số lượng quần áo nói trên, vận chuyển về bãi rác ở Sóc Sơn để xử lý theo quy định.

Theo dự kiến của chính quyền sở tại, trong 2 đến 3 ngày tới, việc thu dọn quần áo sẽ hoàn thành, trả lại cảnh quan cho khu vực.

Ngoài ra, lực lượng Công an cũng đã làm việc với trường hợp có hành vi tập kết quần áo trong phạm vi dự án đường nối từ đường Phạm Hùng - đường Lê Đức Thọ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, Ông V. (75 tuổi) cho biết làm nhiệm vụ trông coi khu đất, vật tư từ tháng 7/2026 đã chứng kiến quần áo được tập kết ở khu vực này. Cũng theo ông V., có một người phụ nữ thường xuyên mang đồ quần áo đến đây tập kết, số lượng quận áo vì thế ngày càng tăng thêm. Song, nhiều tháng qua ông V. không thấy hoạt động thu dọn số quần áo này, hay việc chuyển đi nơi khác.

Tại đây, số lượng lớn quần áo, chăn, vải... chất thành đống lớn, tập kết trên khu đất ven đường lẫn vỉa hè, không được bảo quản khiến phần lớn đã bị hư hại và không thể sử dụng được. Phần lớn số quần áo được đựng trong từng bao tải, tập kết trong khu đất, một số vị trí được phủ bạt. Sau thời gian dài phơi mưa nắng, quần áo ẩm mốc, bốc mùi.