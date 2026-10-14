Khen thưởng lực lượng phá án vụ vợ chồng nổ được 'bề trên' ban lộc cho trúng số, lừa hơn 50 tỷ

Ngày 13/10, tại Hội nghị sơ kết công tác Công an quý III và 9 tháng đầu năm 2026, Công an tỉnh Đắk Lắk công bố quyết định khen thưởng đột xuất của Bộ Công an đối với các đơn vị có thành tích xuất sắc trong điều tra, làm rõ vụ án lừa đảo bằng thủ đoạn lợi dụng yếu tố tâm linh.

Ba đơn vị được khen thưởng gồm Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk và Phòng 4 thuộc Cục A06, Bộ Công an.

Theo quyết định, mỗi phòng nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh được thưởng 20 triệu đồng; Phòng 4 thuộc Cục A06 được thưởng 5 triệu đồng.

Các đơn vị được Bộ Công an khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong phá án.

Hai đối tượng bị khởi tố là Trương Minh Hoàng (32 tuổi) và vợ là Dương Kim Sang (33 tuổi), cùng trú tại phường Gia Định, TPHCM.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng Công an tỉnh Đắk Lắk phát hiện nhiều tài khoản thường xuyên đăng tải nội dung về tử vi, tướng số, tâm linh, thu hút đông đảo người theo dõi.

Các đối tượng tự xưng được “bề trên” chỉ dẫn, có khả năng biết trước kết quả xổ số để rao bán “lộc”, “cho số”, “báo số” trên mạng xã hội.

Trương Minh Hoàng và vợ là Dương Kim Sang trong vụ lừa đảo tâm linh

Vào cuộc điều tra, lực lượng Công an phối hợp với Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk và Cục A06, Bộ Công an, làm rõ vợ chồng Hoàng là những người chủ mưu, cầm đầu.

Theo điều tra ban đầu, dù không thể biết trước kết quả xổ số kiến thiết hằng ngày, hai đối tượng vẫn tổ chức livestream, tự xưng được “bề trên” phù hộ để tạo lòng tin. Sau đó, họ quảng cáo, chào bán các “đơn hàng” chứa thông tin kết quả xổ số, gọi là “lộc”, yêu cầu người mua trả tiền để nhận.

Chiêu thức cho số để trúng xổ số của Trương Minh Hoàng và vợ Dương Kim Sang.

Với thủ đoạn này, từ tháng 6/2025 đến nay, nhóm đối tượng bị cáo buộc đã lừa hàng nghìn người trên cả nước, chiếm đoạt hơn 50 tỷ đồng.