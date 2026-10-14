Shark Bình lừa đảo 'số tiền đặc biệt lớn' thông qua dự án tiền số Antex

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội vừa ban hành kết luận điều tra, đề nghị truy tố bị can Nguyễn Hòa Bình, tức Shark Bình, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn NextTech và 12 bị can khác.

Shark Bình (áo xanh) tại cơ quan công an. Ảnh: Công an Hà Nội

Chia nhau tiền của nhà đầu tư

Shark Bình bị đề nghị truy tố về 3 tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, trốn thuế và vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

CQĐT xác định ông Bình là người có trình độ, chuyên môn về công nghệ và tài chính. Tuy nhiên, Bình cùng các bị can khác đã đưa ra thông tin gian dối về dự án tiền số Antex để nhận và chiếm đoạt của nhiều bị hại số tiền đặc biệt lớn.

Cụ thể, tháng 5/2021, Shark Bình cùng các nhân viên cấp dưới thống nhất góp tiền phát triển dự án tiền số Antex kêu gọi nhà đầu tư tham gia phát triển ví VNDT.

Trong đó, Shark Bình góp 2 tỷ đồng, chiếm 40% trong tổng số vốn 5 tỷ đồng và chỉ đạo thành lập Công ty cổ phần dịch vụ công nghệ Blockchain Việt Nam để thực hiện dự án.

Theo kế hoạch, tổng số tiền thu về trên ví tổng của dự án Antex là 4,5 triệu USDT, tương đương 4,5 triệu USD, quy đổi ra VNĐ năm 2021 là hơn 101 tỷ đồng.

Tháng 11, 12/2021, Shark Bình lợi dụng sự uy tín và ảnh hưởng trên mạng xã hội đưa ra thông tin về việc ra mắt Quỹ đầu tư Next100 Blockchain cam kết 50 triệu USD trong 10 năm và đầu tư vào dự án hạt nhân Antex đầu tiên.

Việc làm này nhằm nhà đầu tư tin tưởng tiếp tục cầm giữ đồng token Antex, không bán xả ra làm giảm giá, không rút vốn khỏi dự án.

Mặc dù đưa ra nhiều cam kết nhưng tháng 5/2022, nhiều sản phẩm của dự án chưa hoàn thiện, chưa có lợi nhuận. Dự án VNDT thực tế chưa thực hiện, bị Ngân hàng Nhà nước cảnh báo.

Shark Bình không đăng tải thông tin này lên các trang mạng xã hội, truyền thông vì có thể làm dự án thất bại, có thể mất đi cổ đông nắm giữ Antex lâu dài.

Shark Bình đã tổ chức họp với các cổ đông góp vốn và thống nhất tiền được rút từ ví tổng (ví chứa USDT của nhà đầu tư) chuyển vào ví điện tử Mai Thái Hà, bán quy đổi ra VNĐ chia nhau chiếm đoạt.

Ngày 4/5/2022, Nguyễn Hòa Bình được chia 8,4 tỷ đồng, chiếm hưởng của nhà đầu tư 6,4 tỷ đồng. Các thành viên góp vốn khác được chia từ 1 tỷ đồng đến hơn 2 tỷ đồng.

Ngoài ra, Shark Bình chỉ đạo bán một phần tiền khác từ ví tổng được 20 tỷ đồng, chuyển vào tài khoản của Công ty cổ phần Tiện ngay để cho vay.

CQĐT đã tiến hành đăng báo tìm bị hại của vụ án, tuy nhiên, đến nay mới tiếp nhận đơn của 46 nhà đầu tư, số tiền ước tính thiệt hại theo đơn khoảng 67 tỷ đồng.

CQĐT làm việc ghi lời khai của 29 nhà đầu tư, đề nghị làm rõ hành vi phạm tội của Nguyễn Hòa Bình và các đối tượng liên quan để trả lại số tiền bị chiếm đoạt là 53 tỷ đồng.

Có 17 nhà đầu tư, CQĐT đã liên hệ mời làm việc nhưng không đến làm việc, không cung cấp hồ sơ, tài liệu liên quan.

Che giấu doanh thu, trốn thuế

Về hành vi vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, trong quá trình điều hành hoạt động của CTCP Kinh doanh và đầu tư bất động sản Nextland, Nguyễn Hòa Bình chỉ đạo nhân viên sử dụng hai hệ thống sổ sách kế toán để che giấu doanh thu, lợi nhuận.

CQĐT xác định, hành vi che giấu doanh thu, lợi nhuận tại Nextland gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước hơn 4,3 tỉ đồng.

Về hành vi trốn thuế, Shark Bình còn chỉ đạo nhân viên Công ty cổ phần Công nghệ Vimo cung cấp dịch vụ nhưng không xuất hóa đơn, để ngoài sổ sách doanh thu.

Ông Bình còn chỉ đạo hợp thức các giao dịch chuyển nhượng cổ phần, che giấu thông tin cá nhân sở hữu cổ phần, nhờ nhân viên đứng tên chủ sở hữu các công ty thành viên để nhận tiền cổ tức chi trả. Với hành vi này, tổng số tiền Shark Bình bị cáo buộc trốn thuế là hơn 38,7 tỉ đồng.

Trong vụ án liên quan đường dây lừa đảo ngoại hối của Phó Đức Nam (Mr Pips), VKSND TP Hà Nội đã truy tố Nguyễn Hòa Bình về tội rửa tiền, số tiền hơn 300 tỷ đồng.

Vụ án dự kiến xét xử vào ngày 26/10, kéo dài 15 ngày, được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.