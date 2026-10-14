Chiếc bình tông có khắc chữ 'Nhất' trong mộ liệt sĩ

Tại ngôi mộ số 7, hàng 1, lô 1, khu 1 phải, mã định danh mộ: 5112400005, Nghĩa trang Liệt sĩ Đăk Hà có chiếc bình tông. Bên ngoài bình tông đã bị oxy hóa phần vỏ, một số chỗ bị thủng có thể do bị dính đạn, pháo. Đặc biệt, trên thân bình tông có ghi chữ “Nhất” (chữ in hoa). Di vật nằm cùng hài cốt liệt sĩ được quy tập tại thị xã Kon Tum ngày 15-9-1997.

Chiếc bình tông trong phần mộ liệt sĩ.

Các lực lượng chức năng đã tiến hành vệ sinh, bảo quản di vật theo quy định; đồng thời đăng ký đầy đủ vị trí thu thập, rà soát, đối chiếu với hồ sơ liên quan. Chiếc bình tông có thể trở thành nguồn thông tin bổ trợ giúp xác định danh tính đồng chí đã hy sinh.

Ban chỉ đạo 515 tỉnh Quảng Ngãi mong muốn các cựu chiến binh, đồng đội, cơ quan, đơn vị và nhân dân nếu biết di vật có khắc chữ “Nhất” hoặc liệt sĩ an táng tại mộ số 7, hàng 1, lô 1, khu 1 phải, mã định danh mộ: 5112400005, Nghĩa trang Liệt sĩ Đăk Hà thì cung cấp thông tin để phục vụ công tác xác minh. Thông tin gửi về tổng đài 0397.007.500 của Ban chỉ đạo 515 tỉnh Quảng Ngãi hoặc đồng chí Biện Thị Thủy Nguyên, chuyên viên Phòng Văn hóa-Xã hội xã Đăk Hà, tỉnh Quảng Ngãi, số điện thoại: 0989.676.011.