Suýt mất mạng vì bị đầu độc, người phụ nữ công bố video camera giấu kín về đồng nghiệp

Theo The San Francisco Standard, Rong Yuan, 50 tuổi, từng làm kỹ sư tại Berkeley Engineering and Research ở California, Mỹ. Trong gần hai năm, bà liên tục gặp các triệu chứng như nôn mửa, rụng tóc và vị chua dai dẳng trong miệng nhưng không tìm được nguyên nhân, dù đã nhiều lần đến bệnh viện và thực hiện các xét nghiệm.

Nghi ngờ có người can thiệp vào thức ăn, nước uống của mình, Yuan lắp camera giấu kín tại nơi làm việc. Hình ảnh ghi lại cho thấy đồng nghiệp David Xu xuất hiện bên bàn làm việc của bà và có hành động dường như đổ một chất vào chai nước.

David Xu bị cáo buộc tội âm mưu giết người có chủ đích và hai tội danh trọng tội liên quan đến hành vi đầu độc vào năm 2019. | Nguồn: Rong Yuan cung cấp.

Theo báo cáo cảnh sát được The San Francisco Standard dẫn lại, Xu nhiều lần đưa cadmium, một kim loại nặng độc hại, vào thức ăn và nước uống của Yuan trong hơn một năm. Các mẫu nước được xét nghiệm phát hiện hàm lượng cadmium cao gấp tới 3,5 triệu lần giới hạn liên bang của Mỹ đối với nước uống.

Ngày 28/3/2019, Xu bị truy tố về tội âm mưu giết người có chủ đích và hai tội danh trọng tội liên quan đến hành vi đầu độc. Tuy nhiên, vào tháng 9/2023, người này chấp nhận thỏa thuận nhận tội theo hình thức không tranh tụng (no contest) đối với một tội danh đầu độc.

Tại phiên tuyên án năm 2024, thẩm phán nhận xét thỏa thuận dành cho Xu là “cực kỳ khoan hồng, xét đến tất cả những gì đã xảy ra trong vụ án”, đồng thời tăng thời gian quản chế từ một năm lên hai năm. Tòa cũng yêu cầu Xu không được tiếp xúc với Yuan và cha mẹ bà.

Sau khi hoàn thành thời gian quản chế vào tháng 3/2026, Xu đề nghị tòa án quận Alameda hủy bỏ bản án trọng tội theo thủ tục pháp luật California. Lo ngại việc này có thể khiến nhà tuyển dụng trong tương lai khó nhận biết tiền án của Xu, Yuan quyết định công khai các video camera giấu kín vào tháng 10/2026.

Yuan cho biết bà vẫn chịu những ảnh hưởng sức khỏe kéo dài sau vụ việc. Bà cũng công bố nghiên cứu về tác động của ngộ độc cadmium đối với bản thân và cha mẹ, với hy vọng giúp các bác sĩ nhận biết sớm những trường hợp tương tự.