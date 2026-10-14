Phá 'ma trận' bẫy tận diệt chim trời

Dẹp nạn bẫy bắt chim trời mùa di cư

Khoảng từ tháng 9 hàng năm là thời điểm chim tự nhiên bắt đầu vào mùa di cư. Khi bay vào đất liền, gặp những cánh đồng rộng lớn hay những lùm cây rậm rạp, chúng dừng lại nghỉ và tìm kiếm thức ăn. Nắm bắt quy luật này, một số người dân đã sử dụng nhiều dụng cụ để bắt các loài chim như: cò, cói, vạc…

Có người dùng thiết bị phát ra tiếng chim để dụ chim sà xuống. Có nơi lại dùng xốp làm hình chim giả đặt trên các lùm cây, cánh đồng để săn chim trời. Xung quanh những con chim giả được các thợ săn đặt chi chít những que nhạ hoặc căng lưới bủa vây khiến chim trời bay vào “trận địa” sẽ mắc bẫy.

Chim hoang dã nhanh chóng được thương lái và nhà hàng thu mua, coi như “đặc sản” hút khách. Một đĩa chim rang có giá hơn 200.000 đồng, nồi chim om khế từ 500.000 đến gần một triệu đồng, khiến nhiều cơ sở bất chấp lén lút gom hàng để bán kiếm lời.

Lực lượng chức năng ra quân, thu gom các công cụ dùng để bẫy, bắt chim trời. Ảnh: Kim Long

Thời gian qua, dù nhiều địa phương ở Nghệ An quyết liệt dẹp nạn săn bắt chim trời, trả lại bình yên cho đàn chim di cư. Song, tình trạng săn bẫy chim di cư vẫn còn nhức nhối. Bởi, ngoài việc một bộ phận người dân coi săn bắt chim trời là kế sinh nhai thì địa bàn các đối tượng bẫy bắt chim trên diện rộng, địa hình khó khăn, hoạt động vào ban đêm gây khó khăn cho lực lượng chức năng.

Để chủ động bảo vệ đàn chim trời, thời gian qua, các lực lượng công an, kiểm lâm đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương các xã tổ chức nhiều đợt ra, quân thu giữ hàng ngàn dụng cụ dùng để bẫy bắt chim trời như cò xốp, que nhạ, lưới trên các cánh đồng và khu vực đầm nước sát bờ biển.

Tại xã Quỳnh Anh (Nghệ An), liên tiếp những ngày qua, lực lượng công an xã đã triển khai 5 tổ công tác với hơn 60 lượt cán bộ, chiến sĩ, phối hợp với các cơ quan chức năng trên địa bàn kiểm tra những địa điểm nghi có hoạt động săn bắt chim trời. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện nhiều phương tiện, dụng cụ phục vụ việc bẫy bắt như lưới, chim mồi, keo dính và bả.

Tiêu hủy các công cụ săn bắt chim trời. Ảnh: Kim Long

Các lực lượng đã tiến hành tháo dỡ, tiêu hủy 3.500m lưới, 250 cọc tre, 4 loa phát thanh, 350 cò xốp, 800 cò nhựa và 10 cá thể cò được sử dụng làm chim mồi. Không chỉ thu giữ phương tiện săn bắt, lực lượng chức năng còn giải cứu, thả 50 cá thể chim hoang dã còn khỏe mạnh trở lại môi trường tự nhiên.

Tại xã Đông Thành, các lực lượng tổ chức tuần trên nhiều khu vực đồng rộng lớn. Quá trình tuần tra, các đơn vị phát hiện, thu giữ và tiêu hủy 4.850m lưới cùng 395 cọc tre dùng để giăng bẫy chim. Ngoài ra, lực lượng chức năng còn phát hiện 13 cá thể chim cà cà đã chết.

Còn tại xã Quỳnh Lưu, lực lượng chức năng phát hiện ông P.V.T. có hành vi săn bắt động vật rừng trái quy định. Tang vật thu giữ gồm 10 cá thể vạc xám, 50 que nhựa dùng để bẫy chim và 5 mô hình cò bằng xốp. Sau khi củng cố hồ sơ, tài liệu liên quan, công an xã bàn giao vụ việc cho Hạt Kiểm lâm xử lý theo quy định.

Nổ lực bảo vệ động vật hoang dã

Thực tế tại các địa phương cho thấy, việc sử dụng lưới và các loại dụng cụ chuyên dụng để săn bắt chim có thể khiến nhiều cá thể bị mắc bẫy cùng lúc, làm suy giảm số lượng chim trong tự nhiên. Khi các loài chim bị tận diệt, môi trường sống và sự cân bằng của hệ sinh thái cũng chịu những tác động khó khắc phục.

Lực lượng chức năng tiêu hủy nhiều phương tiện, dụng cụ phục vụ việc bẫy bắt như lưới, chim mồi, keo dính và bả. Ảnh: Kim Long

Để ngăn chặn tình trạng trên, tại nhiều địa phương ở Nghệ An, lực lượng chức năng đã tổ chức nhiều đợt ra quân nhằm ngăn chặn tình trạng săn bắt tận diệt, bảo vệ động vật hoang dã và gìn giữ môi trường sinh thái. Bên cạnh những đợt truy quét trực tiếp, công tác tuyên truyền, vận động người dân cũng được chú trọng.

Tại xã Hưng Nguyên Nam, công an xã cảnh báo tình trạng sử dụng lưới, bẫy, keo dính để săn bắt chim trời tại các khu vực đồng ruộng, ao hồ, bãi đất trống và nơi chim hoang dã thường tập trung. Lực lượng công an khuyến cáo người dân không săn bắt, mua bán, vận chuyển, tàng trữ hoặc nuôi nhốt chim hoang dã trái phép. Đồng thời, nhắc nhở người dân chủ động tháo gỡ các dụng cụ đã lắp đặt và cung cấp thông tin cho cơ quan chức năng khi phát hiện vi phạm.

Bên cạnh ngăn ngừa, ngành chức năng cũng đã thu giữ, phóng sinh nhiều cá thể chim còn sống. Ảnh: Kim Long

Tại xã Hưng Lộc, thời gian qua, công tác bảo tồn thiên nhiên và chống buôn bán, săn bắt, tiêu thụ động vật hoang dã cũng được tuyên truyền rộng rãi đến cho cán bộ và nhân dân trên địa bàn. Cùng với đó là đẩy mạnh việc phổ biến pháp luật để người dân nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong công tác bảo vệ động vật hoang dã.

Để ngăn chặn tình trạng săn bắt chim trời, động vật hoang dã, bên cạnh việc duy trì tuần tra, tháo dỡ bẫy và xử lý các trường hợp vi phạm của cơ quan chức năng thì mỗi người dân cần nói không với bẫy bắt tận diệt. Cùng với đó, cần chủ động bảo vệ các loài chim trời, động vật hoang dã. Đó chính là góp phần gìn giữ đa dạng sinh học và môi trường sống cho các thế hệ mai sau.