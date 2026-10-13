Bảo Tín Minh Châu lên tiếng về việc đại lý đòi lại tài sản

Ngày 12/10, một số đại lý kinh doanh của Bảo Tín Minh Châu đến đề nghị hoàn trả tài sản đã bị cơ quan chức năng thu giữ.

Phản hồi về sự việc, doanh nghiệp cho biết số hàng hóa, nguyên liệu liên quan vẫn đang được cơ quan chức năng xác minh, xử lý và hiện chưa có thông báo chính thức về phương án cũng như thời điểm hoàn trả.

Theo Bảo Tín Minh Châu (BTMC), ngày 25/3/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội (PC03) đã tiến hành thu giữ hàng hóa, nguyên liệu tại các cơ sở kinh doanh của doanh nghiệp để phục vụ công tác xác minh, điều tra. Trong số tài sản bị thu giữ có cả tài sản thuộc sở hữu của BTMC và các đại lý.

Đến nay, số hàng hóa, nguyên liệu nói trên vẫn đang trong quá trình được cơ quan chức năng xác minh, xử lý. BTMC cho biết, doanh nghiệp chưa nhận được thông báo hoặc văn bản chính thức từ cơ quan có thẩm quyền về phương án và thời điểm hoàn trả tài sản.

Do đó, việc hoàn trả hiện vẫn phải chờ kết quả xử lý cùng hướng dẫn chính thức từ các cơ quan chức năng.

Theo BTMC, việc hoàn trả hiện vẫn phải chờ kết quả xử lý cùng hướng dẫn chính thức từ các cơ quan chức năng.ẢNH: ĐAN THANH. ↵

BTMC cho biết doanh nghiệp thấu hiểu những lo lắng của các đại lý và mong muốn họ sớm nhận lại tài sản. Doanh nghiệp khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp với các bên liên quan và cơ quan chức năng để giải quyết vụ việc trên cơ sở hồ sơ, chứng từ và quy định pháp luật.

Bên cạnh đó, BTMC cho biết sẽ cung cấp thông tin, thực hiện các công việc cần thiết theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền. Khi có thông tin chính thức về phương án xử lý và hoàn trả tài sản, doanh nghiệp sẽ thông báo đến khách hàng, đối tác trong phạm vi được phép.

BTMC cũng đề nghị khách hàng, đối tác tiếp tục phối hợp, trao đổi thông tin trên tinh thần thiện chí. Đồng thời, doanh nghiệp cho biết sẽ hỗ trợ các đại lý trong phạm vi trách nhiệm, căn cứ vào những thỏa thuận, hợp đồng đã ký kết và quy định pháp luật.

Trước đó, chiều 30/5, Ngân hàng Nhà nước công bố kết luận thanh tra 6 công ty, ngân hàng về việc chấp hành chính sách, pháp luật trong hoạt động kinh doanh vàng, gồm: Công ty CP Tập đoàn Vàng bạc đá quý DOJI, Công ty CP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ), Công ty CP Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC), Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu, Ngân hàng TPCP Tiên Phong (TPBank); Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank).

Mỗi đơn vị nêu trên bị xử phạt hành chính từ 380 triệu đồng đến 2,64 tỉ đồng. Trong đó, Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu bị phạt ở mức cao nhất là 2,64 tỉ đồng.

Ngay khi kết thúc thanh tra trực tiếp, Thanh tra Ngân hàng Nhà nước đã có báo cáo một số vụ việc qua thanh tra hoạt động kinh doanh vàng tại Bảo Tín Minh Châu có vi phạm pháp luật, dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự.

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đã phê duyệt, có văn bản chuyển thông tin sang Bộ Công an để xác minh, điều tra, xử lý.