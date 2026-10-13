Thanh tra TP Bắc Ninh chỉ rõ những vi phạm tại Bệnh viện đa khoa Hùng Cường

Phát hiện nhiều thiếu sót, vi phạm qua thanh tra

Thanh tra TP Bắc Ninh đã ban hành kết luận thanh tra số 350 về việc chấp hành các quy định pháp luật trong khám bệnh, chữa bệnh và thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với ngân sách nhà nước tại Bệnh viện đa khoa Hùng Cường thuộc Công ty cổ phần Bệnh viện Hùng Cường.

Bệnh viện đa khoa Hùng Cường có địa chỉ tại số 108 đường Tuệ Tĩnh, thôn số 2, xã Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Ninh. Công ty cổ phần Bệnh viện Hùng Cường là đơn vị chủ quản của Bệnh viện đa khoa Hùng Cường.

Bệnh nhân đến khám tại Bệnh viện đa khoa Hùng Cường. Ảnh: BV Hùng Cường

Về việc chấp hành các điều kiện khám bệnh, chữa bệnh, Thanh tra TP Bắc Ninh kết luận: Khu lưu giữ chất thải y tế chưa có biển cảnh báo, chưa có tên, mã số chất thải nguy hại, biểu tượng là chưa đúng quy định tại Thông tư số 20 ngày 26/11/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế; tủ đựng đồ sạch chưa niêm yết đầy đủ quy trình xử lý dụng cụ, quy trình vận hành thiết bị và quy trình làm sạch dụng cụ tại khu vực kiểm soát nhiễm khuẩn là chưa đúng quy định tại Thông tư số 16 ngày 20/7/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế;

Hồ sơ nhân sự sắp xếp chưa khoa học; các văn bằng, chứng chỉ, biên bản thanh lý hợp đồng lao động, đơn xin việc, sơ yếu lý lịch tự thuật chưa được lưu giữ tập trung, gây khó khăn cho việc tìm kiếm, tra cứu thông tin. Nội dung đơn đề nghị thực hành ghi không đầy đủ nội dung thông tin vào các mục theo mẫu số 03 Nghị định số 96 ngày 30/12/2023 của Chính phủ;

Chưa thực hiện đánh giá độ đồng đều về nhiệt độ, độ ẩm trong kho bảo quản thuốc là chưa đúng quy định tại Phụ lục III Thông tư số 36 ngày 22/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế. Đơn thuốc ghi tên thuốc chưa đúng quy định đối với thuốc thành phần có nhiều hoạt chất theo quy định tại khoản 4 Điều 6 Thông tư số 52 ngày 29/12/2017 và Thông tư số 26 của Bộ trưởng Bộ Y tế.

Về việc thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với ngân sách nhà nước, Thanh tra TP Bắc Ninh kết luận nêu rõ, việc chấp hành chính sách, pháp luật về thuế và nghĩa vụ tài chính năm 2024 và 2025 của đơn vị còn có một số thiếu sót, sai phạm về việc kê khai, quyết toán thuế Thu nhập doanh nghiệp.

Cụ thể, năm 2024: Công ty đã hạch toán vào chi phí quản lý khoản chi trả cho bên bán đối với các hóa đơn mua hàng trên hai mươi triệu đồng nhưng không có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt với số tiền hơn 144,9 triệu đồng là vi phạm quy định tại Điều 4 Thông tư số 96 ngày 22/6/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính; hạch toán vào chi phí quản lý đối với khoản chi mua hàng hóa đủ điều kiện hạch toán tài sản cố định, tuy nhiên Công ty không thực hiện mở sổ theo dõi tài sản cố định và trích khấu hao theo quy định mà hạch toán vào chi phí quản lý không đúng quy định hơn 61,3 tỉ đồng là vi phạm quy định tại Điều 3 Thông tư số 45 ngày 25/4/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Năm 2025, Công ty hạch toán vào chi phí giá vốn đối với khoản thanh toán khác từng lần có giá trị từ năm triệu đồng trở lên nhưng không có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt số tiền hơn 131,9 triệu đồng là vi phạm quy định tại Điều 9 Nghị định số 320 ngày 15/12/2025 của Chính phủ; hạch toán vào chi phí quản lý khoản chi mua sắm một số hàng hóa là công cụ, dụng cụ mà không hạch toán vào chi phí trả trước và định kỳ phân bổ vào chi phí sản xuất kinh doanh số tiền hơn 164,8 triệu đồng là vi phạm quy định tại Điều 10 Nghị định số 320 ngày 15/12/2025 của Chính phủ; hạch toán chuyển lỗ không đúng quy định của năm trước với số tiền hơn 137 triệu đồng là vi phạm quy định tại Điều 7 Nghị định số 320 ngày 15/12/2025 của Chính phủ.

Kiến nghị xử lý vi phạm hành chính

Kết luận của Thanh tra TP Bắc Ninh chỉ rõ, thiếu sót trong việc chấp hành các điều kiện về khám bệnh, chữa bệnh trước hết thuộc trách nhiệm người phụ trách chuyên môn kỹ thuật của Bệnh viện; trách nhiệm trực tiếp thuộc về các nhân viên được giao phụ trách từng lĩnh vực, bộ phận (phụ trách chống nhiễm khuẩn; phụ trách công tác dược; phụ trách bộ phận hành chính, tổ chức; người hành nghề).

Thiếu sót, sai phạm trong việc thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với ngân sách nhà nước, trách nhiệm trước hết thuộc về Giám đốc Công ty cổ phần Bệnh viện Hùng Cường; trách nhiệm trực tiếp thuộc Kế toán trưởng, Kế toán thuế của Bệnh viện đa khoa Hùng Cường thuộc Công ty cổ phần Bệnh viện Hùng Cường.

Kết luận thanh tra cũng yêu cầu Giám đốc Công ty cổ phần Bệnh viện Hùng Cường nộp về tài khoản tạm giữ của Thanh tra tỉnh Bắc Ninh số tiền hơn 128 triệu đồng (năm 2024 hơn 41,2 triệu đồng; năm 2025 hơn 86,7 triệu đồng) do vi phạm chính sách, pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp. Căn cứ kết quả thanh tra, ngày 8/9/2026 Chánh Thanh tra tỉnh đã ban hành Quyết định số 401/QĐ-TTT.NV5 về việc thu hồi tiền; ngày 9/9/2026 Công ty cổ phần Bệnh viện Hùng Cường đã thực hiện nộp xong số tiền hơn 128 triệu đồng vào tài khoản tạm giữ của Thanh tra TP Bắc Ninh).

Về xử lý vi phạm hành chính, Thanh tra TP Bắc Ninh đề nghị Trưởng Thuế cơ sở 2, TP Bắc Ninh căn cứ mức độ vi phạm trong việc chấp hành chính sách, pháp luật về thuế nêu trên, theo thẩm quyền xem xét xử phạt vi phạm hành chính về thuế theo quy định tại Điều 16 Nghị định số 125 ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn đối với Công ty cổ phần Bệnh viện Hùng Cường.

Thanh tra TP Bắc Ninh cũng kiến nghị, yêu cầu Bệnh viện đa khoa Hùng Cường, Giám đốc Công ty cổ phần Bệnh viện Hùng Cường nghiêm túc rút kinh nghiệm, xem xét trách nhiệm đối với các tổ chức, cá nhân liên quan đến việc đã để xảy ra những khuyết điểm, hạn chế trong chấp hành các quy định về cơ sở vật chất, nhân sự, kho bảo quản thuốc, công tác kiểm soát nhiễm khuẩn và trong chấp hành các quy định của pháp luật về thực hiện nghĩa vụ tài chính với ngân sách nhà nước;

Làm biển cảnh báo tại khu lưu giữ chất thải y tế theo quy định tại Thông tư số 20 ngày 26/11/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế; niêm yết đầy đủ quy trình xử lý dụng cụ, quy trình vận hành thiết bị và quy trình làm sạch dụng cụ tại khu vực kiểm soát nhiễm khuẩn theo quy định tại Thông tư số 16 ngày 20/7/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế;

Sắp xếp các thành phần trong hồ sơ nhân sự bảo đảm khoa học, gọn gàng, thuận lợi cho quá trình kiểm tra, tra cứu thông tin; bổ sung đầy đủ các thông tin trong đơn đề nghị thực hành theo mẫu số 03 Nghị định số 96 ngày 30/12/2023 của Chính phủ;

Thực hiện đánh giá độ đồng đều nhiệt độ, độ ẩm trong kho bảo quản thuốc theo quy định tại Phụ lục III Thông tư số 36 ngày 22/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế; thực hiện việc kê đơn thuốc theo quy định tại Thông tư số 26/2025/TT-BYT ngày 30/6/2025 của Bộ trưởng Bộ Y tế;

Chủ động cử người hành nghề tham gia cập nhật kiến thức y khoa theo quy định tại Điều 22 Luật Khám bệnh, chữa bệnh và Điều 3 Thông tư số 32 ngày 31/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Y tế;

Điều chỉnh lại số liệu kế toán theo kết quả thanh tra để bảo đảm tính chính xác, phù hợp, đúng quy định của Luật Kế toán, pháp luật về thuế và văn bản hướng dẫn hiện hành.