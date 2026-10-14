Tăng cường tuần tra, chủ động phòng ngừa tội phạm

Tại xã Thiện Hưng, trong những ngày qua, lực lượng Công an xã đã tổ chức nhiều tổ tuần tra trên các tuyến đường trọng điểm. Quá trình tuần tra trên đường Hùng Vương, thuộc thôn Thanh Xuân vào sáng 6-10, Tổ trật tự Công an xã phối hợp với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở phát hiện 1 nam thanh có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trong bao thuốc lá của đối tượng này có chứa nhiều bịch ma túy nên bắt giữ, lập hồ sơ xử lý.

Trong khi đó, Công an xã Tân Tiến duy trì phối hợp tuần tra, kiểm soát tại các khu dân cư, nơi công cộng, nhất là vào ban đêm; đồng thời tuyên truyền, vận động người dân nâng cao cảnh giác, chủ động bảo vệ tài sản và tích cực tố giác tội phạm.

Theo cơ quan công an, việc tăng cường tuần tra gắn với phát huy vai trò của người dân góp phần kịp thời phát hiện, ngăn chặn vi phạm, giữ vững an ninh trật tự ngay từ cơ sở.