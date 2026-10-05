Lũ lụt tiếp diễn phức tạp tại Thái Lan

Thống kê cho thấy lũ xảy ra tại 154 huyện, 1.209 xã và 8.790 làng. Tại miền Trung, mực nước vẫn dâng ở một số tỉnh gồm Ayutthaya, Pathum Thani và Samut Prakan, ảnh hưởng đến khoảng hơn 450.000 hộ gia đình, đồng thời khiến 9 người thiệt mạng.

Ở miền Đông, Chachoengsao tiếp tục ghi nhận mực nước dâng, với 58.960 hộ bị ảnh hưởng. Theo cơ quan trên, tình trạng ngập lụt do mưa lớn kéo dài kết hợp với lượng nước từ miền Bắc đổ xuống, bổ sung vào lượng nước tích tụ tại miền Trung.

Các cơ quan chức năng đã huy động nhân lực, thiết bị và máy móc để đẩy nhanh tiêu thoát nước, hỗ trợ người dân và khôi phục các khu vực bị ảnh hưởng.

Cục Khí tượng Thái Lan dự báo từ ngày 5 đến 7/10, nhiều khu vực có mưa dông, gió giật và mưa lớn đến rất lớn cục bộ. Lượng mưa tại miền Trung, miền Đông và miền Nam dự kiến tiếp tục tăng trong các ngày 8-13/10.

R.G