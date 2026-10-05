Toàn cảnh núi rác tra tấn người dân suốt 16 năm

Clip ghi nhận bãi rác thuộc thôn Phước An 4, xã Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk.

Toàn cảnh bãi rác﻿ thôn Phước An 4, xã Krông Pắc (Đắk Lắk), bị phản ánh gây ô nhiễm﻿.

Bãi rác này được đưa vào hoạt động năm 1996, với diện tích hơn một ha.

Đến nay, bãi rác đã quá tải suốt 16 năm, bốc mùi hôi thối, rỉ nước đen ngòm.

Dù đã quá tải, song mỗi ngày bãi rác vẫn "gồng mình" tiếp nhận khoảng 40 tấn rác.

Ông Nguyễn Minh Hoàng, thôn Phước An 4, phản ánh bãi rác gây ô nhiễm đã nhiều năm.

Người dân nhiều lần phản ánh bãi rác gây ô nhiễm nhưng chưa được xử lý dứt điểm.

Hiện UBND xã Krông Pắc cho vây tôn, đào rãnh, rắc vôi... hạn chế ảnh hưởng môi trường.

UBND xã Krông Pắc cho biết trong 3 tháng tới sẽ phải tìm bãi rác mới để thay thế.