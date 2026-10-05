Chánh án TAND tỉnh Sơn La: Phòng ngừa tốt, xử lý mâu thuẫn ngay từ cơ sở

Ngày 5/10, ông Nguyễn Minh Hải, Tỉnh ủy viên, Bí thư Chi bộ, Chánh án TAND tỉnh Sơn La, đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy xã Tường Hạ; dự sinh hoạt cùng Chi bộ bản Khoa 1 (xã Tường Hạ); dự sinh hoạt thường kỳ tháng 10 tại bản Vạn Yên (xã Tân Phong).

Nghị quyết chi bộ phải đúng việc, rõ người, rõ thời hạn

Báo cáo tại buổi làm việc, Đảng ủy xã Tường Hạ cho biết thời gian qua, địa phương tập trung lãnh đạo công tác xây dựng Đảng, củng cố hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường công tác dân vận và nắm tình hình nhân dân...

Ngoài ra, xã Tường Hạ cũng chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, công tác cán bộ, chuyển đổi số trong hoạt động của tổ chức Đảng và phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội.

Trong chương trình công tác và dự sinh hoạt cùng Chi bộ bản Khoa 1 (xã Tường Hạ), Chánh án TAND tỉnh Sơn La Nguyễn Minh Hải ghi nhận tinh thần đoàn kết, trách nhiệm của Chi ủy, Chi bộ và đảng viên; đồng thời đánh giá chi bộ đã duy trì nền nếp sinh hoạt, thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ và lãnh đạo Ban quản lý bản, Mặt trận, các đoàn thể triển khai nhiệm vụ.

Toàn cảnh buổi làm việc của Chánh án TAND tỉnh Sơn La với Ban Thường vụ Đảng ủy xã Tường Hạ.

Bên cạnh đó, ông Nguyễn Minh Hải đề nghị Chi bộ thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế như một số đảng viên nghiên cứu văn bản chưa sâu, tham gia sinh hoạt chưa đều, việc cập nhật thông tin trên Sổ tay đảng viên điện tử còn hạn chế; một số nhiệm vụ triển khai chậm và việc quản lý, tập hợp đảng viên trẻ đi làm ăn xa còn gặp khó khăn.

Chủ động phòng ngừa, giải quyết mâu thuẫn từ cơ sở

Một trong những nội dung được Chánh án TAND tỉnh Sơn La, nhấn mạnh tại buổi sinh hoạt Chi bộ thường kỳ tháng 10 tại bản Vạn Yên (xã Tân Phong) là giữ vững an ninh, trật tự trên địa bàn.

Đặc biệt, từ thực tiễn công tác xét xử, Chánh án TAND tỉnh Sơn La lưu ý nhiều vụ việc phức tạp ban đầu chỉ xuất phát từ những mâu thuẫn nhỏ như đất đai, lối đi, vay mượn, quan hệ gia đình, hàng xóm. Nếu được phát hiện sớm, giải thích đúng và hòa giải kịp thời tại cơ sở, nhiều vụ việc có thể được giải quyết ngay từ đầu.

Chánh án TAND tỉnh Sơn La tặng quà cho các Chi bộ Đảng trên địa bàn xã Tân Phong.

Ngược lại, nếu chậm nắm bắt, chậm xử lý, việc nhỏ có thể trở thành việc lớn, mâu thuẫn thành tranh chấp và tranh chấp kéo dài thành khiếu kiện.

Do đó, Chi bộ, Ban quản lý bản, Mặt trận, các đoàn thể và những người có uy tín cần gần dân, sát dân, kịp thời nắm bắt những mâu thuẫn, vướng mắc mới phát sinh để có biện pháp giải quyết phù hợp.

Ông Nguyễn Minh Hải cũng lưu ý công tác hòa giải phải đúng pháp luật, trên cơ sở tự nguyện và tôn trọng quyền, lợi ích hợp pháp của các bên. Những vụ việc thuộc phạm vi hòa giải ở cơ sở thì vận động, hòa giải; trường hợp thuộc thẩm quyền của cơ quan nhà nước cần hướng dẫn người dân đến đúng cơ quan có trách nhiệm để được xem xét, giải quyết.

Bên cạnh đó, cơ sở không được chủ quan trước các nguy cơ về ma túy, bạo lực gia đình, thanh thiếu niên vi phạm pháp luật, lừa đảo trên không gian mạng và những vấn đề có thể ảnh hưởng đến an ninh, trật tự. Phát hiện vấn đề từ khi mới phát sinh và xử lý ngay tại cơ sở là một trong những biện pháp phòng ngừa hiệu quả, đồng chí nhấn mạnh.

Nhân dịp này, TAND tỉnh Sơn La hỗ trợ chương trình "Ánh sáng bản làng" 60 triệu đồng tại xã Tân Phong.

Chánh án TAND tỉnh Sơn La cho rằng điều quan trọng ở cơ sở là làm tốt từng việc cụ thể của người dân, có mâu thuẫn thì kịp thời hòa giải; hộ dân gặp khó khăn cần được nắm bắt để cùng tìm giải pháp tháo gỡ.

Chi bộ bản Vạn Yên cần tiếp tục giữ vững đoàn kết, phát huy dân chủ, nâng cao chất lượng sinh hoạt; mỗi đảng viên thực sự gương mẫu, gần dân, hiểu dân, nói để dân hiểu và làm để dân tin.

Những việc thuộc trách nhiệm của bản cần chủ động xử lý; những vấn đề vượt khả năng phải kịp thời báo cáo, kiến nghị với xã và cấp có thẩm quyền, đồng thời xác định rõ khó khăn, vướng mắc và nhu cầu hỗ trợ.