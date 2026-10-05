Ngủ trong ô tô, nam đầu bếp bị tông thiệt mạng: Camera cũng thu lại được những âm thanh rùng rợn

Một đoạn video an ninh do đài KTLA thu thập được mới đây đã ghi lại toàn cảnh vụ tai nạn giao thông kinh hoàng trên tuyến đường Pacific Coast Highway (PCH), khiến một đầu bếp của nhà hàng nổi tiếng Nobu Malibu thiệt mạng thương tâm khi đang ngủ trong xe.

Cụ thể, đoạn clip cho thấy một chiếc SUV đang di chuyển với tốc độ rất cao trên đường PCH thì bất ngờ chuyển hướng đột ngột, lao thẳng về phía lề đường và tông trúng chiếc xe đang đỗ của nạn nhân Ryo Uchimiya (51 tuổi).

Camera cũng thu lại được những âm thanh rùng rợn từ hiện trường với một tiếng nổ lớn, kéo theo tiếng lốp xe rít chát chúa khi các phương tiện va đập mạnh vào nhau.

Theo Sở Cảnh sát Quận Los Angeles, thi thể ông Uchimiya được phát hiện ở hàng ghế sau xe của mình vào khoảng 7h sáng ngày 3/10, đoạn gần đường Carbon Canyon.

Các nguồn tin từ tờ California Post tiết lộ, nam đầu bếp kỳ cựu này đã làm ca đêm tại chi nhánh Malibu vào hôm trước, nên ông quyết định đến chỗ làm sớm và chợp mắt trong xe thì tai họa ập tới.

Trao đổi với tờ The Post, một sĩ quan cảnh sát cho biết người cầm lái chiếc SUV gây tai nạn là một thiếu niên 16 tuổi, và phương tiện này dường như đã chạy vượt quá tốc độ cho phép.

Đài 99.1 FM thông tin thêm, chiếc SUV đang lao đi với vận tốc ít nhất 80km/h trước khi mất lái.

Theo nhà chức trách, lực va chạm mạnh đến mức đẩy xe của ông Uchimiya lao thẳng vào một chiếc xe đỗ phía trước, tạo thành phản ứng dây chuyền khiến chiếc xe này tiếp tục tông vào một phương tiện thứ ba.

Tính đến sáng ngày 4/10, cơ quan chức năng vẫn đang tiến hành điều tra làm rõ sự việc và chưa có thông tin cập nhật mới hay bất kỳ lệnh bắt giữ nào được đưa ra.