Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú tiếp đoàn Đảng Công nhân Hungary

Nhiệt liệt chào mừng Chủ tịch Đảng Công nhân Hungary Thürmer Gyula và đoàn, đồng chí Trần Cẩm Tú chuyển lời chào và những lời chúc tốt đẹp nhất của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến đoàn. Đánh giá cao quan hệ đoàn kết, hữu nghị và hợp tác giữa hai Đảng, hai nước trong nhiều năm qua, đồng chí Trần Cẩm Tú nhấn mạnh Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn trân trọng, biết ơn sự ủng hộ, giúp đỡ vô tư, trong sáng, chí tình, chí nghĩa của những người cộng sản và nhân dân Hungary trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú phát biểu tại buổi tiếp đồng chí Thürmer Gyula, Chủ tịch Đảng Công nhân Hungary. Ảnh: TTXVN

Đoàn đại biểu Đảng Công nhân Hungary tại buổi tiếp. Ảnh: TTXVN

Đồng chí Trần Cẩm Tú hoan nghênh những kết quả hoạt động của Đảng Công nhân Hungary, nhất là sự kiên định lý tưởng và Chủ nghĩa Mác-Lênin; bày tỏ tin tưởng Đảng Công nhân Hungary sẽ tiếp tục củng cố tổ chức, đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao uy tín, vị thế, đóng góp tích cực vào sự phát triển của Hungary và nâng cao đời sống nhân dân.

Đồng chí nhấn mạnh Việt Nam kiên định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển; đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại; chủ động, tích cực hội nhập quốc tế; khẳng định Đảng Cộng sản Việt Nam luôn coi trọng, vun đắp quan hệ đoàn kết, hữu nghị với Đảng Công nhân Hungary và các đảng cộng sản, công nhân trên thế giới, góp phần củng cố tin cậy chính trị, tạo thuận lợi cho quan hệ giữa Việt Nam với các nước.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú tiếp đồng chí Thürmer Gyula, Chủ tịch Đảng Công nhân Hungary. Ảnh: TTXVN

Chủ tịch Thürmer Gyula khẳng định, kiên định Chủ nghĩa Mác-Lênin là lựa chọn đúng đắn của các đảng cộng sản; khẳng định Đảng Công nhân Hungary cùng các chính đảng Hungary ủng hộ Chính phủ Hungary tiếp tục phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt với Việt Nam ngày càng chặt chẽ, thực chất.

Hai bên nhất trí về 5 định hướng hợp tác trong thời gian tới và tăng cường trao đổi đoàn các cấp và giữa các cơ quan tham mưu của hai Đảng; chia sẻ lý luận và thực tiễn xây dựng Đảng; phát huy kênh Đảng để thúc đẩy hợp tác Việt Nam-Hungary trong các lĩnh vực hai bên có tiềm năng, thế mạnh, đồng thời chú trọng phát triển các lĩnh vực hợp tác truyền thống như giáo dục-đào tạo, văn hóa và giao lưu nhân dân, qua đó tăng cường sự gắn bó và củng cố nền tảng xã hội cho quan hệ song phương, vì lợi ích thiết thực của nhân dân hai nước.