Đại học Thái Nguyên mở rộng hợp tác khoa học công nghệ tại Lào Cai

Chiều 5/10, UBND tỉnh Lào Cai làm việc với Đại học Thái Nguyên (ĐHTN) để thống nhất các nội dung hợp tác trọng tâm trong năm 2026. Hai bên tập trung vào đào tạo nguồn nhân lực, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, y tế, giáo dục STEM, chuyển đổi số, nông nghiệp, môi trường và hội nhập quốc tế.

Buổi làm việc có đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai; đại diện các sở, ban, ngành, đơn vị của tỉnh. Về phía ĐHTN có PGS.TS. Hoàng Văn Hùng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc ĐHTN; TS. Nguyễn Hồng Liên, Phó Giám đốc ĐHTN, Giám đốc Phân hiệu ĐHTN tại tỉnh Lào Cai cùng đại diện các đơn vị trực thuộc.

Toàn cảnh buổi làm việc.

ĐHTN đề xuất nhiều chương trình hợp tác tại Lào Cai

Tại buổi làm việc, PGS.TS. Hoàng Văn Hùng đề xuất nhiều nội dung hợp tác nhằm gắn năng lực đào tạo, nghiên cứu của ĐHTN với nhu cầu phát triển của Lào Cai. Hai bên dự kiến phối hợp tổ chức Diễn đàn “Đại học Thái Nguyên và tỉnh Lào Cai, Đào tạo nguồn nhân lực, đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế” năm 2026 cùng chuỗi hội thảo, hội nghị chuyên đề.

PGS.TS. Hoàng Văn Hùng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc ĐHTN phát biểu.

ĐHTN cũng đề xuất tổ chức 3 hội thảo quốc tế tại Lào Cai, tập trung vào phát triển chương trình đào tạo đáp ứng nhu cầu nhân lực chất lượng cao, kinh tế số trong thời đại 4.0 và trí tuệ nhân tạo, hợp tác giáo dục giữa Việt Nam và Trung Quốc. Một nội dung được hai bên quan tâm là thành lập Trung tâm Đào tạo, Khoa học công nghệ và Đổi mới sáng tạo của ĐHTN tại Lào Cai. Hai bên thống nhất chủ trương hình thành Cơ sở 2 của ĐHTN tại Lào Cai, đồng thời làm trụ sở trung tâm này, tại địa điểm trụ sở Trường Cao đẳng Nghề Yên Bái cơ sở 2, trước đây là Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái. Tại buổi làm việc, các bên sẽ tiếp tục trao đổi về chức năng, nhiệm vụ, địa điểm, cơ chế vận hành, nhân sự và không gian sáng tạo, trưng bày sản phẩm của các đơn vị dự kiến thành lập.

Đưa đào tạo y khoa và chuyển đổi số về cơ sở

Trong lĩnh vực y tế, ĐHTN đề xuất thành lập Trung tâm Thực hành kỹ năng Y khoa thuộc Trung tâm Đào tạo, Huấn luyện kỹ năng y khoa và Chăm sóc sức khỏe cộng đồng. ĐHTN cũng đề xuất tư vấn, xây dựng mô hình mẫu trạm y tế xã tại Cảm Nhân, Gia Hội và Nghĩa Đô. Đây là một trong những nội dung được hai bên đưa vào chương trình phối hợp nhằm gắn đào tạo, thực hành y khoa với nhu cầu chăm sóc sức khỏe tại địa phương.

TS. Nguyễn Hồng Liên, Phó Giám đốc ĐHTN, Giám đốc Phân hiệu ĐHTN tại tỉnh Lào Cai phát biểu tại buổi làm việc.

Bên cạnh y tế, ĐHTN sẽ phối hợp hỗ trợ Lào Cai tập huấn và xây dựng mô hình giáo dục STEM, hỗ trợ chuyển đổi số và tập huấn thương mại điện tử tại một số xã, phường. Trường cũng đề xuất tư vấn quản trị số cho doanh nghiệp, xây dựng mô hình du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái và hỗ trợ phát triển sản phẩm OCOP gắn với lợi thế từng địa phương. Những nội dung này mở rộng phạm vi hợp tác từ đào tạo trong nhà trường sang các hoạt động ứng dụng tại địa phương, trong đó chuyển đổi số, giáo dục STEM và thương mại điện tử được đặt trong mối liên hệ với nhu cầu thực tế của người dân, doanh nghiệp và cơ quan quản lý.

Chuẩn bị các hoạt động trong tháng 11

Tại buổi làm việc, các đại biểu thống nhất tiếp tục hoàn thiện cơ chế phối hợp để triển khai những nhiệm vụ đã đề ra. Các nội dung được trao đổi gồm hồ sơ, thủ tục pháp lý, phương án bố trí địa điểm, nhân sự, cơ chế vận hành các trung tâm và xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo. Hai bên cũng bàn về công tác truyền thông, bảo đảm an ninh, trật tự trong quá trình triển khai các chương trình, dự án.

Đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai phát biểu kết luận.

Phát biểu kết luận, đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai, ghi nhận sự chủ động và trách nhiệm của ĐHTN trong việc đề xuất các nội dung hợp tác. Theo lãnh đạo tỉnh, các đề xuất phù hợp với nhu cầu phát triển của địa phương, góp phần tăng cường liên kết giữa cơ sở giáo dục đại học với địa phương trong đào tạo nhân lực, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và thúc đẩy đổi mới sáng tạo.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai đề nghị ĐHTN phối hợp với các sở, ngành sớm xây dựng kế hoạch chi tiết và lộ trình triển khai đối với những nội dung đã thống nhất. Các hoạt động dự kiến tổ chức trong tháng 11/2026 sẽ gắn với chuỗi chương trình của tỉnh chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11.

Khảo sát địa điểm xây dựng các cơ sở mới

Trong khuôn khổ chương trình, đoàn công tác của ĐHTN khảo sát địa điểm dự kiến đặt Trung tâm Đào tạo, Khoa học công nghệ và Đổi mới sáng tạo tại Trường Cao đẳng Nghề Yên Bái cơ sở 2. Đoàn cũng khảo sát địa điểm dự kiến thành lập Trung tâm Thực hành kỹ năng Y khoa tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai.

Theo nội dung được thống nhất, ĐHTN và tỉnh Lào Cai sẽ tiếp tục phối hợp xây dựng các mô hình trạm y tế, giáo dục STEM, du lịch và chuyển đổi số phù hợp với nhu cầu của địa phương. Buổi làm việc tạo cơ sở để hai bên cụ thể hóa chương trình hợp tác bằng các chương trình, dự án và sản phẩm cụ thể, qua đó tăng cường kết nối giữa đào tạo, nghiên cứu khoa học và nhu cầu phát triển kinh tế, xã hội của Lào Cai.

Các nội dung hợp tác trọng tâm :

ĐHTN và tỉnh Lào Cai thống nhất tập trung vào đào tạo nguồn nhân lực, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, y tế, giáo dục STEM, chuyển đổi số, nông nghiệp, môi trường và hội nhập quốc tế.

Các nội dung đáng chú ý gồm thành lập Trung tâm Đào tạo, Khoa học công nghệ và Đổi mới sáng tạo; chủ trương hình thành Cơ sở 2 của ĐHTN tại Lào Cai; xây dựng Trung tâm Thực hành kỹ năng Y khoa; hỗ trợ mô hình trạm y tế xã, giáo dục STEM, thương mại điện tử, quản trị số, du lịch cộng đồng và phát triển sản phẩm OCOP.