Vietnam Airlines đổi chuyến, chạy đua thời gian vận chuyển mô, tạng cứu người

Từ sáng sớm, chuyến VN7050 rời Đà Nẵng lúc 6 giờ 05 đưa đoàn bác sĩ ra Hà Nội. Cùng ngày, chuyến VN218 từ TP Hồ Chí Minh khởi hành lúc 18 giờ 30 cũng phục vụ đoàn y tế tham gia quá trình lấy, tiếp nhận và ghép tạng. Các ê-kíp đến từ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, Bệnh viện Nhân dân Gia Định và Bệnh viện Trung ương Huế.

Đoàn bác sĩ nhanh chóng di chuyển lên sân bay Nội Bài sau khi nhận tạng. Ảnh: VNA cung cấp

Sau khi hoàn tất việc tiếp nhận, một ê-kíp cùng mô, tạng trở lại miền Trung trên chuyến VN161 từ Hà Nội đi Đà Nẵng lúc 12 giờ 40. Từ sân bay, đoàn tiếp tục di chuyển tới Bệnh viện Trung ương Huế để thực hiện ca ghép trong ngày.

Ngay khi nhận được yêu cầu từ Trung tâm Điều phối Ghép tạng Quốc gia, Vietnam Airlines rà soát lịch khai thác, bố trí chỗ cho các đoàn bác sĩ từ Đà Nẵng, TP Hồ Chí Minh ra Hà Nội và phương án đưa mô, tạng trở lại miền Trung trong ngày.

Đoàn bác sĩ nhận tạng khẩn trương di chuyển lên tàu bay tại sân bay Nội Bài. Ảnh: VNA cung cấp

Thời gian bảo quản của từng loại mô, tạng đặt ra yêu cầu nghiêm ngặt trong quá trình vận chuyển. Tại sân bay, các thủ tục được ưu tiên xử lý. Ê-kíp y tế được bố trí ngồi gần cửa máy bay để rời tàu nhanh sau khi hạ cánh. Việc phối hợp giữa các đơn vị được thực hiện trên nguyên tắc tiết kiệm tối đa thời gian nhưng vẫn bảo đảm đầy đủ yêu cầu về an ninh, an toàn.

Sau khi đến sân bay Đà nẵng, đoàn được nhân viên Vietnam Airlines hỗ trợ đón dẫn nhanh chóng. Ảnh: VNA cung cấp

Với các ca ghép tạng, từng phút trên đường vận chuyển đều có ý nghĩa. Một chuyến bay được bố trí sớm hơn hay thời gian làm thủ tục được rút ngắn có thể thêm cơ hội cho người bệnh đang chờ ghép.

Vietnam Airlines phối hợp với Trung tâm Điều phối Ghép tạng Quốc gia vận chuyển mô, tạng từ năm 2018. Từ đầu năm 2026 tới nay, Vietnam Airlines đã hỗ trợ vận chuyển kịp thời 16 ca ghép tạng. Trong những trường hợp này, Hãng luôn ưu tiên các thủ tục cần thiết, đồng thời sẵn sàng điều chỉnh phương án khai thác phù hợp với tiến độ của ê-kíp y tế. Mạng đường bay của Hãng đã nhiều lần được sử dụng để đưa các ê-kíp y tế và nguồn tạng hiến giữa các địa phương, hỗ trợ các bệnh viện thực hiện ca ghép trong khoảng thời gian cho phép.