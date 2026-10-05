[Video] Không khí lạnh tăng cường, miền trung mưa lớn nhiều ngày

Dự báo viên Vũ Tuấn Anh, Phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, thông tin về diễn biến thời tiết những ngày tới.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, chiều 5/10, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến toàn bộ Đông Bắc Bộ, hầu hết Tây Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến phía bắc Quảng Trị. Nhiệt độ Bắc Bộ và Thanh Hóa phổ biến 24-27 độ C.

Tại Bắc Bộ, những ngày tới trời nắng ráo, ít mưa; đêm và sáng se lạnh. Nhiệt độ thấp nhất có thể giảm xuống 18-21 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 17 độ C.

Trong khi đó, miền trung có khả năng xuất hiện một đợt mưa lớn diện rộng, kéo dài nhiều ngày. Đêm 5/10 và ngày 6/10, mưa lớn tập trung từ Hà Tĩnh đến thành phố Huế, lượng mưa phổ biến 50-100mm, cục bộ có nơi trên 200mm.

Từ đêm 6/10, vùng mưa lớn có xu hướng mở rộng xuống phía nam, tập trung từ Quảng Trị đến thành phố Đà Nẵng và phía đông tỉnh Quảng Ngãi. Người dân cần chủ động theo dõi các bản tin dự báo, cảnh báo mưa lũ, ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất.