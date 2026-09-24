Lớp học đặc biệt ở Hồng Sơn

Bí thư chi bộ các thôn trên địa bàn xã Hồng Sơn tham gia lớp học nâng cao năng lực chuyển đổi số.

Đã gần trưa nhưng trong phòng lớp học nâng cao năng lực chuyển đổi số ở xã Hồng Sơn, 19 học viên vẫn chăm chú bên những chiếc máy tính. Người tiếp tục gõ bàn phím, người hỏi lại cách thực hiện một thao tác vừa được hướng dẫn. Họ đều là bí thư chi bộ thôn, những người hằng ngày gắn với công việc ở cơ sở, từ triển khai chủ trương, tuyên truyền, vận động nhân dân đến xử lý các công việc của chi bộ. Bởi vậy, lớp học nâng cao năng lực chuyển đổi số được xã Hồng Sơn tổ chức không bắt đầu bằng những khái niệm xa lạ, mà từ chính những việc gần gũi với công việc hằng ngày như sử dụng máy tính, soạn thảo văn bản, khai thác công cụ AI hỗ trợ công việc, sử dụng Sổ tay đảng viên...

Đồng chí Trần Việt Dũng, Trưởng Ban Xây dựng Đảng xã Hồng Sơn cho biết: Trước khi tổ chức lớp, xã xác định phải dạy đúng những nội dung đội ngũ bí thư chi bộ đang cần. Nhiều đồng chí mong muốn tiếp cận công nghệ nhưng còn lúng túng khi sử dụng máy tính. Bởi vậy, cách tổ chức được lựa chọn là hướng dẫn trực tiếp, “cầm tay chỉ việc”, học đến đâu thực hành đến đó. Các thầy cô giáo trường THCS Hồng Sơn phụ trách hướng dẫn sử dụng máy tính, công nghệ thông tin; cán bộ các phòng, ban chuyên môn của xã hướng dẫn những nội dung gắn với công việc của bí thư chi bộ; lực lượng công an xã hỗ trợ cập nhật, sử dụng các thông tin trên ứng dụng VNeID.

Cách học ấy khiến không khí lớp học khác với những buổi tập huấn thông thường. Thay vì nghe rồi ghi chép, các học viên liên tục thao tác trên máy. Những câu hỏi được đặt ra cũng xuất phát từ chính công việc ở cơ sở, vì vậy, mỗi nội dung được hướng dẫn đều có ích cho công việc chung. Bà Nguyễn Thị Hường, Bí thư Chi bộ thôn Kim Xuyên chia sẻ: “Trước đây, nhiều việc liên quan đến máy tính, phần mềm hay các nền tảng số chúng tôi vẫn phải nhờ người khác hỗ trợ. Giờ được học trực tiếp, được hỏi ngay khi chưa hiểu nên những thao tác cơ bản chúng tôi đã tự thực hiện được để phục vụ công việc. Sau lớp học, khi cần hỗ trợ, chúng tôi vẫn được cán bộ xã, giáo viên trực tiếp hướng dẫn”.

Để những kiến thức vừa học không trở thành “học xong để đó”, xã Hồng Sơn đã chủ động trang bị 19 máy tính, máy in và kết nối internet cho các thôn. Mỗi chiếc máy tính vì thế không chỉ là thiết bị phục vụ công việc, mà còn là điều kiện để những kỹ năng vừa học được tiếp tục thực hành. Từ việc soạn một văn bản, tra cứu thông tin, sử dụng các ứng dụng phục vụ công tác Đảng đến bước đầu khai thác AI, cán bộ thôn có thêm cơ hội tự làm thay vì chờ người khác hỗ trợ.

Lớp học nâng cao năng lực chuyển đổi số ở xã Hồng Sơn không chỉ là đợt tập huấn kỹ năng công nghệ thông tin cho các bí thư chi bộ thôn mà đó là cách địa phương đưa chuyển đổi số đến gần hơn với những người trực tiếp làm việc ở cơ sở. Từ đó, góp phần thay đổi cách thức xử lý công việc, nâng cao hiệu quả tuyên truyền, vận động Nhân dân và từng bước hình thành thói quen ứng dụng công nghệ trong công tác Đảng ở thôn, bản.