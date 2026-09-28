Nữ sinh lớp 9 Lâm Đồng được vinh danh tại Hội ngộ Kỷ lục gia Việt Nam lần thứ 55

Em Đặng Hồng Mi, học sinh lớp 9A3, Trường THCS Quang Trung, được vinh danh tại Hội ngộ Kỷ lục gia Việt Nam lần thứ 55

Để hoàn thành thử thách, Hồng Mi phải ghi nhớ 100 đoạn hội thoại tiếng Anh thông qua phương pháp Flash Card. Nội dung kiểm tra được thực hiện bằng cách lựa chọn ngẫu nhiên các thẻ, sau đó em phải trả lời chính xác câu hỏi, đọc đúng thứ tự các câu trong từng đoạn hội thoại.

Hồng Mi thực hiện thử thách trước Hội đồng thẩm định

Đặc biệt, thử thách yêu cầu Hồng Mi thực hiện nội dung theo cả hai chiều, từ trên xuống và từ dưới lên. Đây là yêu cầu đòi hỏi khả năng ghi nhớ chính xác, đồng thời kiểm soát tốt trình tự của từng đoạn hội thoại.

Trước Hội đồng thẩm định, khách mời, phụ huynh và học viên, Hồng Mi đã trải qua 3 vòng thử thách. Tiến sĩ Nguyễn Hoàng Anh, đại diện Hội đồng thẩm định công bố em hoàn thành các yêu cầu của chương trình.

Thành tích của Hồng Mi được ghi nhận tại Hội ngộ Kỷ lục gia Việt Nam lần thứ 55

Theo ông Trương Minh Thắng, Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Trường THCS Quang Trung, quá trình chuẩn bị cho thử thách giúp Hồng Mi rèn luyện khả năng ghi nhớ, phản xạ ngôn ngữ và phương pháp học tiếng Anh. Thành tích của Hồng Mi tiếp tục cho thấy những nỗ lực rèn luyện của học sinh Trường THCS Quang Trung trong học tập và phát triển năng lực cá nhân. Từ những tấm Flash Card nhỏ, nữ sinh lớp 9 đã tạo nên một dấu ấn đáng nhớ, góp thêm một câu chuyện đẹp về tinh thần học tập, sự kiên trì và khát vọng chinh phục những thử thách mới của học sinh Bảo Lộc.