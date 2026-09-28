Sơn La triển khai Chương trình xây dựng mô hình Công dân học tập giai đoạn 2026-2030

Theo đó, kế hoạch xác định tiếp tục xây dựng, phát triển mô hình “Công dân học tập” trong nhân dân; tạo điều kiện để mọi người học tập thường xuyên, học tập suốt đời, tự học, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp và kỹ năng số; gắn xây dựng “Công dân học tập” với chuyển đổi số, xây dựng công dân số, nâng cao dân trí và chất lượng nguồn nhân lực.

Đến năm 2030, tỉnh Sơn La phấn đấu 60% người từ 18 tuổi trở lên trong gia đình học tập, dòng họ học tập, cộng đồng học tập đạt danh hiệu “Công dân học tập”; 80% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị đạt danh hiệu “Công dân học tập”; 90% trở lên người đạt danh hiệu có kỹ năng số đáp ứng yêu cầu học tập, công việc và đời sống; 80% trở lên sử dụng thành thạo các phương tiện, nền tảng số phục vụ tự học và học tập suốt đời.

Kế hoạch yêu cầu triển khai đồng bộ, thiết thực, hiệu quả, tránh hình thức; phân định rõ trách nhiệm của UBND tỉnh, UBND xã, phường và phát huy vai trò nòng cốt của Hội Khuyến học các cấp. Việc đăng ký, đánh giá, công nhận “Công dân học tập” phải thực chất, đúng Bộ tiêu chí và hướng dẫn của Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và phần mềm đánh giá.

Hội Khuyến học tỉnh chủ trì tham mưu UBND tỉnh tổ chức triển khai Chương trình; hướng dẫn, phối hợp chỉ đạo, tuyên truyền, vận động; tổ chức tập huấn, triển khai Bộ tiêu chí; theo dõi, kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện và tổng hợp, báo cáo theo quy định.

UBND các xã, phường căn cứ Kế hoạch của UBND tỉnh xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai trên địa bàn; bố trí kinh phí; chỉ đạo tuyên truyền, vận động xây dựng mô hình “Công dân học tập”; tạo điều kiện về cơ sở vật chất, địa điểm và các nguồn lực cần thiết; chỉ đạo Hội Khuyến học hướng dẫn người dân đăng ký, tự đánh giá, hoàn thiện minh chứng, đánh giá và công nhận danh hiệu theo hướng dẫn.

Kế hoạch cũng yêu cầu đẩy mạnh tuyên truyền, ứng dụng công nghệ số, xây dựng môi trường học tập, tổ chức tập huấn, đánh giá hằng năm, sơ kết năm 2028 và tổng kết vào năm 2030; đồng thời huy động nguồn lực xã hội hóa để tăng cường sự đóng góp của cộng đồng, thúc đẩy phong trào học tập suốt đời và nhân rộng mô hình “Công dân học tập”.