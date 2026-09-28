'Lái sớm học đường' – Bảo vệ ước mơ từ những hành trình an toàn

Sáng 28-9, chương trình “Lái sớm học đường” với chủ đề tuyên truyền pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đã được tổ chức tại trường THPT Kim Liên, Hà Nội. Gần 2.000 học sinh đã cùng tham gia một buổi học đặc biệt, trong đó những kiến thức về giao thông được truyền tải bằng hình ảnh thực tế, giao lưu, tình huống và các hoạt động tương tác.

Khi bài học giao thông bắt đầu từ những ước mơ

Từ những câu chuyện thực tế, tọa đàm ﻿"Lái sớm học đường" đưa kiến thức pháp luật về giao thông đến gần hơn với học sinh

“Em muốn trở thành ai?” – câu hỏi tưởng như không liên quan trực tiếp đến an toàn giao thông lại được lựa chọn làm điểm khởi đầu của chương trình.

Bởi với mỗi học sinh, phía trước là một hành trình dài để thực hiện những ước mơ của mình. Nhưng trước khi nghĩ đến việc đi bao xa, làm được điều gì lớn lao, các em cần học cách bảo vệ chính mình trong những hành trình rất đỗi quen thuộc mỗi ngày – từ nhà đến trường, từ trường về nhà và trong những lần di chuyển cùng gia đình, bạn bè.

Với tinh thần đó, “Lái sớm học đường” không đặt nặng việc truyền đạt kiến thức pháp luật theo cách một chiều, mà hướng học sinh tới việc nhận thức sớm, rèn kỹ năng sớm và hình thành thói quen an toàn từ sớm.

Từ cách tiếp cận ấy, các em học sinh đã được xem những video về các tình huống giao thông thực tế ngoài xã hội mà lứa tuổi học sinh hay gặp phải.

Có những câu chuyện mà phía sau một vụ tai nạn không chỉ là những con số thống kê, mà còn có thể là một hành trình trưởng thành bị dang dở, một ước mơ chưa kịp thực hiện.

Những hình ảnh chân thực ấy giúp các em nhìn nhận một cách trực quan hơn về những nguy cơ có thể gặp phải trên đường, từ việc thiếu quan sát, chủ quan khi điều khiển phương tiện, sử dụng mũ bảo hiểm chưa phù hợp đến những tình huống bất ngờ mà người tham gia giao thông khó có thể lường trước.

Học sinh chủ động chia sẻ suy nghĩ, trả lời câu hỏi và trao đổi về những tình huống giao thông thường gặp.

Không khí buổi tọa đàm nhanh chóng trở nên sôi nổi khi học sinh được trực tiếp trao đổi với báo cáo viên, trả lời câu hỏi về ước mơ và chia sẻ những suy nghĩ của mình về việc cần làm để bảo vệ ước mơ đó.

Từ chiếc mũ bảo hiểm đến ý thức tự bảo vệ

Tại phần tọa đàm giữa giảng viên, học sinh, nhà trường và phụ huynh, một nội dung được chương trình dành nhiều thời lượng là hướng dẫn học sinh nhận biết mũ bảo hiểm đạt chuẩn, phân biệt với những loại mũ không bảo đảm chất lượng; tìm hiểu cấu tạo của mũ và cách đội, cài quai đúng cách.

Những điều tưởng như rất quen thuộc lại được phân tích từ góc độ bảo vệ sức khỏe và tính mạng của chính người sử dụng.

Trung tá Nguyễn Mạnh Hùng, cán bộ Trung tâm Đào tạo lái xe, Trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân I, Bộ Công an, báo cáo viên chương trình, chia sẻ về một chiếc mũ bảo hiểm đạt chuẩn không chỉ để đội, mà còn là lớp bảo vệ đầu tiên trước những rủi ro trên đường.

Qua phần giao lưu, học sinh được khuyến khích tự nhận ra rằng việc lựa chọn một chiếc mũ bảo hiểm phù hợp không phải để đối phó với quy định, mà trước hết là để bảo vệ chính mình.

Em Phạm Quỳnh Nhi, học sinh lớp 12A6, Trường THPT Kim Liên, chia sẻ: “Em cảm thấy chương trình rất thú vị, không khô khan mà có nhiều phần giao lưu với học sinh. Cách truyền đạt cũng dí dỏm nên chúng em dễ tiếp thu hơn. Qua chương trình, em nhận thấy những việc như sử dụng mũ bảo hiểm kém chất lượng hay đội mũ không đúng cách có thể gây mất an toàn cho chính mình. Từ đó, em nghĩ mỗi chúng em cần tự ý thức để bảo vệ bản thân và cũng là bảo vệ ước mơ của mình.”

Tại buổi tọa đàm, đại diện Ban phụ huynh nhà trường cũng chia sẻ những lo lắng của cha mẹ khi con em mình tham gia giao thông mỗi ngày; từ việc lựa chọn phương tiện, mũ bảo hiểm bảo đảm chất lượng đến việc nhắc nhở các em chấp hành quy định.

Đại diện phụ huynh cho rằng sự an toàn của học sinh cần bắt đầu từ sự đồng hành của gia đình, trong đó những lựa chọn tưởng nhỏ như một chiếc mũ phù hợp, một phương tiện bảo đảm chất lượng cũng thể hiện sự quan tâm và trách nhiệm của cha mẹ đối với các con.

Học cách bình tĩnh trước những bất ngờ

Cùng với kiến thức về mũ bảo hiểm và quy định khi tham gia giao thông, chương trình chú trọng trang bị cho học sinh kỹ năng xử lý những tình huống bất ngờ.

Học sinh hào hứng tranh tài trong trò chơi “Ai là tỷ phú” với những câu hỏi về an toàn giao thông.

Gameshow “Ai là tỷ phú” về kiến thức an toàn giao thông đã trao cho các em những "key words" để bảo đảm an toàn cho mình khi tham gia giao thông. Đặc biệt, các em cùng vỡ òa khi tự giải mã được từ khóa chính của trò chơi là "bất ngờ"- Tai nạn đến bất ngờ, tình huống xảy ra bất ngờ...

Qua đó, giảng viên đã giới thiệu “quy tắc 8 giây” với 4 bước: Quan sát – Suy nghĩ – Cảm nhận – Hành động. Tức là, trước một tình huống bất ngờ, thay vì phản ứng vội vàng, người tham gia giao thông được khuyến cáo cần quan sát để tiếp nhận thông tin, suy nghĩ để đánh giá tình huống, cảm nhận để cân nhắc hoàn cảnh và cuối cùng mới hành động một cách phù hợp.

Mục tiêu không phải biến 8 giây thành một công thức máy móc, mà rèn cho người tham gia giao thông một nguyên tắc: không để sự bất ngờ khiến mình mất khả năng kiểm soát hành vi.

Đây cũng là kỹ năng có thể được rèn luyện không chỉ khi tham gia giao thông mà trong nhiều tình huống của cuộc sống.

Học sinh trường THPT Kim Liên hào hứng tham gia trả lời câu hỏi và nhận phần quà là những chiếc mũ bảo hiểm đạt chuẩn.

Cô Phạm Thị Thu, Giáo viên Trường THPT Kim Liên, Hà Nội chia sẻ: “Đây là một chương trình rất ý nghĩa, không chỉ với các em học sinh mà với cả nhà trường. Cách tổ chức gần gũi, sinh động giúp các em dễ tiếp nhận kiến thức và có thêm kỹ năng xử lý những tình huống thực tế khi tham gia giao thông. Qua chương trình, nhà trường cũng có thêm những gợi mở để tiếp tục giáo dục, nhắc nhở học sinh hình thành ý thức tự giác, chấp hành các quy định về an toàn giao thông.”

Theo cô Phạm Thị Thu, điều nhà trường mong muốn nhất sau chương trình là những kiến thức được tiếp nhận sẽ trở thành hành động cụ thể trong cuộc sống hằng ngày, để mỗi học sinh đến trường và trở về nhà đều an toàn.

Thay đổi nhận thức để thay đổi hành vi

Ban tổ chức trao tặng mũ bảo hiểm cho Trường THPT Kim Liên và các thành viên tham gia buổi tọa đàm, góp phần lan tỏa thói quen tham gia giao thông an toàn.

Tại chương trình, Ban tổ chức trao tặng Trường THPT Kim Liên 200 mũ bảo hiểm đạt chuẩn, góp phần đưa thông điệp an toàn giao thông từ buổi tọa đàm vào thực tế.

Theo Trung tá Nguyễn Mạnh Hùng, cán bộ Trung tâm Đào tạo lái xe, Trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân I, Bộ Công an, báo cáo viên chương trình, điều quan trọng nhất mà “Lái sớm học đường” hướng tới là sự thay đổi từ bên trong mỗi học sinh.

Bởi nếu chỉ có người lớn nhắc nhở, việc chấp hành có thể dừng lại ở một hành vi mang tính đối phó. Nhưng khi học sinh hiểu được nguy cơ, hiểu trách nhiệm và tự nhận thức được giá trị của việc bảo vệ bản thân, hành vi an toàn sẽ có cơ hội trở thành thói quen.

Một chiếc mũ được đội đúng cách. Một lần giảm tốc độ khi đến nơi giao nhau. Một lần quan sát kỹ trước khi chuyển hướng. Một quyết định bình tĩnh thay vì phản ứng vội vàng trước tình huống bất ngờ.

Những hành động tưởng nhỏ ấy, nếu được hình thành từ sớm, sẽ trở thành hành trang theo các em trên những chặng đường phía trước.

"Muốn thay đổi hành vi, trước hết phải thay đổi nhận thức. Và khi nhận thức trở thành ý thức tự giác, mỗi hành trình đến trường sẽ có thêm một lớp bảo vệ cho những ước mơ đang ở phía trước"_Trung tá Hùng chia sẻ.

Món quà kỷ niệm ý nghĩa được Ban tổ chức chương trình trao tặng cho Ban Giám hiệu Trường THPT Kim Liên, Hà Nội

Chương trình khép lại trong không khí sôi nổi, gần gũi, nhưng những câu chuyện về ước mơ, những kỹ năng nhỏ và bài học về trách nhiệm vẫn được kỳ vọng tiếp tục theo mỗi học sinh trên những cung đường đến trường. Bởi thay đổi hành vi không bắt đầu từ những điều lớn lao, mà từ việc mỗi người biết dừng lại, quan sát, lựa chọn và tự bảo vệ mình trước mỗi hành trình.

Ban Giám hiệu Trường THPT Kim Liên cảm ơn chương trình "Lái sớm học đường" đã đồng hành cùng nhà trường trong việc nâng cao ý thức chấp hành luật an toàn giao thông cho học sinh.