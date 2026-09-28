Phát động chiến dịch trao tặng 1,8 triệu mũ bảo hiểm cho học sinh lớp Một toàn quốc

Lễ phát động và hoạt động trao tặng mũ bảo hiểm đầu tiên của năm học 2026 – 2027 diễn ra tại Trường Tiểu học Ngọc Lâm (Hà Nội), với sự tham dự của đại diện lãnh đạo Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng đại diện Honda Việt Nam.

Các đại biểu trao mũ bảo hiểm cho các em học sinh.

Triển khai đồng bộ quy mô toàn quốc

Theo kế hoạch, trong năm học 2026 - 2027, chương trình sẽ cung cấp 1,8 triệu mũ bảo hiểm đạt chuẩn cho 100% học sinh bước vào lớp Một trên phạm vi toàn quốc. Song song với hoạt động trao tặng, ban tổ chức sẽ tăng cường công tác đào tạo kiến thức an toàn giao thông, chia sẻ kỹ năng dự đoán và phòng tránh rủi ro. Mục tiêu cụ thể là đào tạo kỹ năng tham gia giao thông an toàn cho toàn bộ 1,8 triệu học sinh nhận mũ và 350.000 phụ huynh.

Chương trình có ý nghĩa đặc biệt to lớn, giúp các em học sinh thêm hiểu biết hơn về an toàn giao thông.

Việc tập trung vào nhóm học sinh lớp Một nhằm mục đích hình thành thói quen đội mũ bảo hiểm ngay từ lứa tuổi bắt đầu phát triển nhận thức, qua đó từng bước nâng tỷ lệ đội mũ bảo hiểm đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia lên mức tối đa.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Phạm Việt Công, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông nhấn mạnh, việc trao tặng mũ bảo hiểm kết hợp công tác giáo dục, đào tạo tại 100% trường học mang ý nghĩa chiến lược nhằm trang bị những kỹ năng cần thiết, giúp các em học sinh có một hành trình an toàn và độc lập.

Đại tá Phạm Việt Công, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông phát biểu tại buổi lễ.

Đại tá Phạm Việt Công khẳng định, một chiếc mũ bảo hiểm được đội đúng cách sẽ bảo vệ các em nhỏ trong những khoảnh khắc đặc biệt quan trọng. Tuy nhiên, công tác đảm bảo an toàn giao thông cho trẻ em đòi hỏi sự chung tay đồng bộ từ gia đình, nhà trường, cơ sở giáo dục và lực lượng chức năng.

Lãnh đạo Cục Cảnh sát giao thông cũng đề nghị các bậc phụ huynh cần chủ động hướng dẫn con em nhận diện rủi ro, đồng thời tự giác chấp hành luật giao thông để làm gương. Sự phối hợp chặt chẽ này sẽ góp phần xây dựng môi trường giao thông an toàn, đảm bảo mỗi ngày các em đến trường là một ngày vui, mỗi ngày trở về là một ngày bình an.

Hướng tới mục tiêu không thương vong

Chương trình trao tặng mũ bảo hiểm cho học sinh lớp Một được triển khai liên tục từ năm 2018 đến nay. Tính đến thời điểm hiện tại, gần 14 triệu chiếc mũ bảo hiểm đạt chuẩn đã được trao tặng trên cả nước. Theo dữ liệu khảo sát độc lập tại hơn 790 cơ sở giáo dục trong năm học 2025 - 2026, tỷ lệ đội mũ bảo hiểm của trẻ em đã đạt mức 89%.

Không chỉ có các em học sinh, các bậc phụ huynh cũng được tổ chức đào tạo kiến thức về an toàn giao thông.

Kết quả thực tiễn này đóng góp trực tiếp vào mục tiêu quốc gia 'Không có tử vong do tai nạn giao thông đường bộ' vào năm 2045 của Chính phủ Việt Nam, cũng như mục tiêu toàn cầu 'Không có tử vong do va chạm giao thông liên quan đến xe máy và ô tô' vào năm 2050 của Honda.

Các em học sinh thích thú khi được hướng dẫn lựa chọn và đội mũ bảo hiểm đúng cách.

Trong giai đoạn tới, Honda Việt Nam cho biết sẽ tiếp tục phối hợp với Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tại Việt Nam và dự án 'Việt Nam 2000' để mở rộng đối tượng tuyên truyền. Trọng tâm các hoạt động truyền thông sẽ hướng đến nhóm trẻ em dưới 6 tuổi nhằm nâng cao nhận thức bảo vệ an toàn cho thế hệ mầm non ngay từ sớm.