Nữ sinh Việt Nam lọt top 3 cuộc thi Hán ngữ lớn nhất thế giới

Tuệ Anh (thứ 3 từ phải sang) lọt top 3 cuộc thi Hán ngữ lớn nhất thế giới.

Ngày 22/9, vượt qua 124 thí sinh đến từ khoảng 100 quốc gia và vùng lãnh thổ tại cuộc thi Nhịp cầu Hán ngữ quốc tế, Đỗ Tuệ Anh, học sinh lớp 12D3, trường THPT Chuyên Chu Văn An (Lạng Sơn), giành ngôi quán quân châu Á và lọt vào top 3 thế giới.

Đây là một trong những kết quả tốt nhất của học sinh Việt Nam từ khi cuộc thi đổi thể thức thi vào năm 2020.

"Khi nghe tên được xướng lên, tôi đi từ bất ngờ đến vỡ òa và tràn ngập lòng biết ơn đối với gia đình, thầy cô đã luôn đồng hành", Tuệ Anh nói với Tri Thức - Znews, chia sẻ thêm rằng lần đầu đứng trên một sân khấu quốc tế hoành tráng như vậy, áp lực lớn nhất với cô chính là cảm giác run và hồi hộp.

Bản lĩnh đấu trường quốc tế

Quyết định tham dự Nhịp cầu Hán ngữ đến với Tuệ Anh khá tình cờ sau khi được mẹ và cô giáo chủ nhiệm động viên. Nữ sinh chỉ có gần 2 tháng chuẩn bị cho vòng quốc gia tổ chức vào tháng 5 với các phần thi viết, trả lời câu hỏi, diễn thuyết và tài năng.

Giành giải nhất vòng trong nước, Tuệ Anh trở thành đại diện Việt Nam tham dự vòng quốc tế tại Thiên Tân (Trung Quốc).

Cuộc thi quốc tế diễn ra trong khoảng 2 tuần, gồm 4 vòng loại trực tiếp cam go, chọn top 30, top 15, quán quân châu lục và top thế giới. Mỗi vòng thí sinh phải đối mặt với 2-5 phần thi đa dạng như trả lời câu hỏi trắc nghiệm tốc độ, tranh biện, diễn thuyết và tài năng.

Không có nhiều kinh nghiệm quốc tế, Tuệ Anh phải xin tài liệu từ những người đi trước và tranh thủ ôn luyện mọi lúc, mọi nơi.

Tuệ Anh nhớ mãi phần trắc nghiệm tốc độ trong đêm chung kết. Đề bài hiện ngay trên màn hình máy tính và thí sinh phải chốt đáp án ngay khi MC vừa dứt lời, trong khi phạm vi kiến thức lại rất rộng lớn, từ thiên văn, khoa học kỹ thuật cho đến thơ ca cổ điển hay y học cổ truyền Trung Hoa.

Tuệ Anh là nữ sinh Việt Nam đầu tiên vào top 3 cuộc thi Hán ngữ lớn nhất thế giới.

Áp lực dồn dập khiến Tuệ Anh lúng túng, trả lời sai liên tiếp ở những phút đầu. Giữa lúc mất bình tĩnh, ánh mắt hướng lên khán đài bắt gặp hình ảnh bố mẹ và thầy cô, nữ sinh cố gắng bình tĩnh. Cô tự nhủ phải lập tức dồn toàn bộ tâm trí cho các câu hỏi tiếp theo.

Trong phần thi tài năng, nữ sinh xứ Lạng chọn múa Ương ca, điệu dân vũ rộn rã thường xuất hiện trong các dịp lễ hội truyền thống của người Trung Quốc. Để mang lại màn trình diễn trọn vẹn nhất, cô theo học trực tiếp giáo viên chuyên môn, sau đó tự mày mò tập luyện thâu đêm suốt sáng, có hôm miệt mài đến tận 1h sáng mới nghỉ.

Trong khi đó, đấu trường tranh biện lại đòi hỏi một tư duy hoàn toàn khác. Tuệ Anh cùng 4 quán quân châu lục được gom thành một đội để đối đầu trực tiếp với các đối thủ gồm đội chủ nhà Trung Quốc và những nhà vô địch mùa trước. Với đề bài "Mạng xã hội kéo con người lại gần hay đẩy ra xa?", nhóm của cô nhận nhiệm vụ bảo vệ lập luận theo chiều hướng thứ nhất.

Mỗi thành viên chỉ có khoảng 30 giây để suy nghĩ và trả lời, cộng thêm 180 giây chung cho cả đội để phản biện lại phe đối lập. Theo nữ sinh, đây là phần thi đấu trí căng não nhất khi bản thân vừa phải giữ vững hệ thống lập luận của phe mình, vừa phải chăm chú lắng nghe từng ý tứ của đối thủ để đưa ra lập luận sắc bén.

"Dù áp lực lớn, trải nghiệm trực tiếp tranh luận bằng ngoại ngữ tại một sân chơi tầm cỡ giúp tôi luyện thêm sự nhạy bén, tự tin bảo vệ chính kiến cá nhân", Tuệ Anh trải lòng.

Kỷ niệm sâu sắc và xúc động nhất chính với nữ sinh lớp 12 là những buổi tập về muộn luôn có bóng hình bố mẹ đợi chờ. Thời điểm ôn luyện cho kỳ thi cấp quốc gia diễn ra rất gấp rút, nữ sinh gần như dốc toàn bộ sức lực và phải ở lại phòng tập đến khuya. Nhưng dù muộn đến mấy, bố mẹ vẫn luôn kiên nhẫn đồng hành, đưa đón và chăm sóc cô gái từng chút.

"Sự hy sinh thầm lặng và tình yêu thương vô điều kiện của bố mẹ chính là điểm tựa vững chắc nhất, tiếp thêm cho tôi sức mạnh để vượt qua mọi áp lực", Tuệ Anh tâm sự.

Thích tiếng Trung nhờ xem "Tây Du Ký"

Sinh ra và lớn lên ở Lạng Sơn, cơ duyên đến với tiếng Trung của Tuệ Anh bắt đầu từ những lần xem phim Trung Quốc cùng ông bà thuở nhỏ, như bộ phim kinh điển Tây Du Ký.

Lớn lên gần khu vực cửa khẩu, thường xuyên tiếp xúc với người Trung Quốc qua công việc kinh doanh của gia đình càng thôi thúc em muốn chinh phục ngôn ngữ này.

Đầu lớp 9, nữ sinh bắt đầu theo học bài bản và xuất sắc trở thành thủ khoa đầu vào chuyên Trung của Trường THPT chuyên Chu Văn An.

Tuệ Anh có màn thể hiện tài năng xuất sắc suốt cuộc thi.

Gần 1 tuần sau khi cuộc thi kết thúc, chị Nguyễn Thanh Tú (sinh năm 1988, Lạng Sơn), mẹ của Tuệ Anh vẫn rất xúc động. Kể từ khoảnh khắc tên của con được xướng lên vào top 3, vị trí quán quân châu Á, mọi cảm xúc như vỡ òa, tự hào và cả biết ơn đang đan xen lẫn nhau.

Ở các vòng loại trực tiếp, chị Tú biết con gái rất áp lực, có những cuộc điện thoại gọi về khóc mà chị chỉ biết động viên.

"Mẹ chỉ muốn con biết rằng niềm tự hào mẹ dành cho con chưa bao giờ nằm ở chiếc cúp, tấm huy chương hay bất kỳ thứ hạng nào. Mẹ tự hào vì con là con mẹ, là một cô gái xinh đẹp, bản lĩnh, sống trọn vẹn với đam mê và luôn dũng cảm đối mặt với thử thách", chị Tú nói về con gái.

Theo chị Tú, ở nhà, Tuệ Anh là cô con gái chăm chỉ, tự giác, có tinh thần tự học cao và biết quan tâm đến mọi người xung quanh. Gia đình không áp đặt một phương pháp giáo dục quá cứng nhắc hay khiên cưỡng, mẹ đóng vai trò là người quan sát, gợi mở và tạo điều kiện tốt nhất để con tự tìm ra niềm yêu thích đối với việc học.

Khép lại cột mốc rực rỡ với danh hiệu quán quân châu Á và top đầu thế giới, Tuệ Anh tiếp tục đặt mục tiêu hoàn thành tốt chương trình lớp 12, kỳ thi học sinh giỏi quốc gia và hướng tới chặng đường du học Trung Quốc ngành Kinh tế hoặc Giáo dục Hán ngữ trong tương lai.

Bước ra đấu trường quốc tế, điều Tuệ Anh muốn nhắn gửi đến các bạn trẻ là: "Hãy luôn tin tưởng vào bản thân".

"Niềm tin vào bản thân chính là sức mạnh lớn nhất giúp bạn vượt qua mọi rào cản", nữ sinh bày tỏ.

An Chi