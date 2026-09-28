Quân khu 2: Công bố thành lập Phân hiệu 1, Trường Thiếu sinh quân miền Bắc

Theo Quyết định, Phân hiệu 1, Trường Thiếu sinh quân miền Bắc thành lập tại Quân khu 2 có chức năng nuôi dưỡng và rèn luyện thanh, thiếu niên có đủ phẩm tiêu chuẩn về phẩm chất chính trị, đạo đức, sức khỏe và trình độ để tạo nguồn cán bộ cho nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc và xây dựng phát triển đất nước.

Bên cạnh đó, Nhà trường tập trung giáo dục văn hóa trung học cơ sở, trung học phổ thông theo chương trình giáo dục văn hóa trong hệ thống chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo; kết hợp chặt chẽ với giáo dục chính trị, huấn luyện quân sự, rèn luyện thể chất và tác phong người quân nhân để trở thành những công dân ưu tú phát triển toàn diện, vừa có tri thức văn hóa, vừa có bản lĩnh chính trị và trình độ quân sự.

Trung tướng Trần Văn Bắc, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 2 dự buổi lễ.

Các đại biểu dự lễ công bố.

Phân hiệu 1, Trường Thiếu sinh quân miền Bắc thành lập tại Quân khu 2 đặt tại phường Thống Nhất, tỉnh Phú Thọ sẽ chính thức đi vào hoạt động từ năm học 2026 - 2027. Buổi lễ tiến hành công bố Quyết định thành lập Nhà trường của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy Quân khu 2 thành lập tổ chức Đảng.

Trung tướng Trần Văn Bắc, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 2 phát biểu tại buổi lễ.

Quang cảnh buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, Trung tướng Trần Văn Bắc, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 2 khẳng định, Nhà trường thành lập với sứ mệnh không chỉ đào tạo kiến thức văn hóa phổ thông mà còn giáo dục lý tưởng cách mạng, lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc, truyền thống tốt đẹp của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng, ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong quân nhân; bản lĩnh chính trị vững vàng cho thế hệ trẻ, đồng thời là môi trường giáo dục đặc thù, nơi các em học sinh được rèn luyện không chỉ về văn hóa thể chất mà còn toàn diện cả về “Đức, trí, thể, mỹ”, hướng tới hình thành những con người phát triển toàn diện; phấn đấu, học tập, rèn luyện để trở thành những sĩ quan trẻ, cán bộ chất lượng cao phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Các đại biểu tham quan cơ sở vật chất học tập của Nhà trường.

Để Phân hiệu 1, Trường Thiếu sinh quân miền Bắc trực thuộc Quân khu 2 nhanh chóng ổn định đi vào hoạt động có hiệu quả; thực hiện hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ từ những ngày đầu, Tư lệnh Quân khu 2 yêu cầu các cơ quan, đơn vị và Phân hiệu giáo dục, quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm các quyết định của Bộ Quốc phòng, Tổng Tham mưu trưởng, kế hoạch của Quân khu 2 về việc thành lập Phân hiệu 1, Trường thiếu sinh quân miền Bắc trực thuộc Quân khu 2, đảm bảo chặt chẽ, đúng thời gian quy định; giáo dục cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, chiến sĩ nhận thức về ý nghĩa, vị trí tầm quan trọng và chức năng, nhiệm vụ của Nhà trường.

Đồng chí Tư lệnh Quân khu 2 lưu ý, Nhà trường phải khẳng định được chất lượng giáo dục, đào tạo ngay từ đầu, tạo niềm tin đối với cấp ủy, chính quyền các địa phương và đồng bào các dân tộc trên địa bàn Quân khu 2.