Thứ trưởng Bộ Công an: Sẽ kiểm tra, công khai nguyên nhân thiếu sách giáo khoa

Sáng 28/9, Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an, cùng tổ đại biểu Đoàn Đại biểu Quốc hội TPHCM (đơn vị bầu cử số 9) tiếp xúc cử tri các phường Thạnh Mỹ Tây, Bình Quới, An Khánh, Bình Lợi Trung, Bình Thạnh, Gia Định, An Hội Tây, An Hội Đông, Thông Tây Hội, An Nhơn, Gò Vấp và Hạnh Thông.

Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an cùng tổ đại biểu Đoàn Đại biểu Quốc hội TPHCM tiếp xúc cử tri sáng 28/9.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri Trần Lâm Dịch (phường An Hội Đông) đồng tình với chủ trương thống nhất một bộ sách giáo khoa chung cho chương trình giáo dục phổ thông. Tuy nhiên, ông cho biết trong năm học 2026-2027, một số địa phương, trong đó có TPHCM, vẫn xảy ra tình trạng thiếu hoặc cung ứng chưa kịp thời một số loại sách. Dù sau đó được khắc phục, tình trạng này vẫn khiến phụ huynh lo lắng ngay trước thềm năm học mới.

Cử tri kiến nghị cơ quan chức năng cần làm rõ nguyên nhân thiếu sách, từ khâu dự báo nhu cầu, in ấn, phát hành, phân phối, vận chuyển đến sự phối hợp giữa các cơ quan; đồng thời xác định rõ nhiệm vụ từng khâu, có cơ chế giám sát, cảnh báo sớm.

Ngoài ra, cử tri cho rằng cơ quan chức năng cần công bố kết quả kiểm tra, xử lý nghiêm nếu có hành vi găm hàng, nâng giá, đồng thời xây dựng cơ chế bảo đảm nguồn cung ổn định, có phương án dự phòng.

Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an trả lời các ý kiến của cử tri. Ảnh: Phước Sáng

Lắng nghe ý kiến, kiến nghị của cử tri, Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an nhận định, năm nay ngành Giáo dục "bị động trong việc in sách giáo khoa do nhiều nguyên nhân".

Ông cho rằng đây không phải là tình trạng thiếu kéo dài mà chỉ thiếu trong một thời điểm nhất định. Theo ông, sách giáo khoa đã được đưa lên mạng để tải về miễn phí, nhưng phụ huynh, học sinh còn hạn chế về kỹ năng tiếp cận hình thức này nên vẫn có nhu cầu sử dụng sách giấy.

Thứ trưởng Bộ Công an cho biết, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ và các lãnh đạo chủ chốt rất quan tâm vấn đề này, liên tục làm việc với các cơ quan, đặc biệt là Bộ GD-ĐT. Lãnh đạo Chính phủ đã đặt thời hạn cho các đơn vị liên quan “trong 10 ngày phải cung ứng đủ sách giáo khoa cho học sinh”.

Về nguyên nhân và trách nhiệm, Thứ trưởng Bộ Công an cho biết: “Nguyên nhân dẫn đến việc thiếu sách giáo khoa sẽ được kiểm tra, làm rõ và công khai. Trách nhiệm thuộc về ai, tổ chức, cá nhân nào cũng sẽ được xác định”.

Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng khẳng định sẽ công khai nguyên nhân và làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân. Ảnh: Phước Sáng

Cũng tại buổi tiếp xúc, cử tri Nguyễn Việt Hùng (phường An Khánh) phản ánh quy hoạch dự án trường THCS, THPT trên địa bàn đến nay vẫn “treo”, khiến người dân không thể xây dựng, sửa chữa nhà. Cử tri đề nghị dù tiếp tục hay bỏ quy hoạch, cơ quan chức năng cần công khai rõ ràng; đồng thời mong các kiến nghị của cử tri được giải quyết quyết liệt hơn.

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng cho biết, kiến nghị này thuộc thẩm quyền cấp cơ sở, tổ đại biểu sẽ phân loại, chuyển đến chính quyền địa phương và theo dõi, giám sát việc giải quyết để báo cáo cử tri tại kỳ tiếp xúc sau. Đối với những vấn đề thuộc thẩm quyền cấp thành phố, ông đề nghị UBND TPHCM giao cơ quan chức năng xử lý theo nguyên tắc “rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ kết quả, rõ sản phẩm đầu ra”.