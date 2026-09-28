Học sinh trung học nghề có thể dự thi các môn tốt nghiệp THPT

Quy định mới về thi tốt nghiệp trung học nghề

Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định chương trình giáo dục trung học nghề kéo dài ba năm, học sinh được thi Toán, Ngữ văn, các môn theo định hướng nghề nghiệp và chuyên môn nghề; nếu đủ điều kiện có thể dự thi các môn trong kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Học sinh trung học nghề đủ điều kiện có quyền đăng ký dự thi các môn trong kỳ thi tốt nghiệp THPT theo nguyện vọng.

Quy định trên nằm trong Thông tư 79/2026/TT-BGDĐT ngày 25/9/2026 về Quy chế đào tạo trong giáo dục nghề nghiệp.

Chương trình giáo dục trung học nghề được tổ chức theo niên chế trong ba năm học liên tục, tương ứng lớp 10, 11 và 12 của cấp THPT. Mỗi năm có hai học kỳ chính và tối thiểu 35 tuần thực học.

Cơ sở đào tạo xây dựng kế hoạch toàn khóa trên cơ sở kết hợp kiến thức chương trình THPT với kiến thức chuyên môn nghề, bảo đảm người học có nền tảng kiến thức phổ thông để tiếp thu kiến thức nghề. Năm thứ ba được bố trí các nội dung phù hợp để học sinh phát triển kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp, chuẩn bị cho việc tiếp tục học tập, đào tạo hoặc tham gia thị trường lao động.

Kỳ thi tốt nghiệp chương trình giáo dục trung học nghề gồm Toán, Ngữ văn, các môn học theo định hướng nghề nghiệp và chuyên môn nghề. Phần chuyên môn nghề được thi cả lý thuyết và thực hành.

Người học có nguyện vọng và đáp ứng điều kiện theo quy định được đăng ký dự thi các môn trong kỳ thi tốt nghiệp THPT. Kết quả thi có thể được sử dụng để đăng ký xét tuyển vào các chương trình đào tạo ở trình độ cao hơn.

Việc hoàn thành phần kiến thức chương trình THPT cũng là căn cứ để học liên thông lên trình độ cao hơn theo quy định.

Theo quy chế mới thống nhất các hình thức, phương thức đào tạo, gồm chính quy, thường xuyên; trực tiếp, từ xa và kết hợp trực tiếp với từ xa.

Với đào tạo thường xuyên, người học có thể chủ động sắp xếp thời gian và tích lũy kết quả theo mô đun, tín chỉ phù hợp với điều kiện cá nhân. Văn bằng, chứng chỉ của hình thức này có giá trị pháp lý như đào tạo chính quy.

Tỷ lệ dạy học trực tuyến được quy định theo tính chất từng môn học, mô đun. Mức tối đa là 30% thời lượng với môn học, mô đun thực hành và mô đun tích hợp; 70% với môn học lý thuyết chuyên ngành và các môn học chung. Một số ngành, nghề phù hợp với thực hành mô phỏng, nghiệp vụ số có thể tổ chức trực tuyến tối đa 50% thời lượng thực hành.

Công nhận kết quả học trực tuyến

Công nghệ số và trí tuệ nhân tạo được sử dụng để hỗ trợ, không thay thế trách nhiệm chuyên môn của cơ sở đào tạo, nhà giáo và người học. Các nội dung thực hành, thí nghiệm, thực tập, thao tác nghề nghiệp cần sử dụng trực tiếp thiết bị, máy móc vẫn phải được tổ chức trực tiếp.

Hồ sơ, dữ liệu quản lý đào tạo được thiết lập và vận hành chủ đạo dưới dạng dữ liệu số. Khi nhập học, người học được cấp mã số gắn với số định danh cá nhân, sử dụng thống nhất trong suốt quá trình học tập để phục vụ kết nối, đồng bộ dữ liệu.

Cũng theo quy chế mới bổ sung việc công nhận, chuyển đổi kết quả học tập và miễn trừ nội dung học tập. Theo đó, người học đã tích lũy năng lực nghề nghiệp thông qua chứng chỉ kỹ năng nghề, quá trình học tập, làm việc, thực hành nghề hoặc các hình thức phù hợp khác có thể được xem xét công nhận kết quả đối với môn học, mô đun tương ứng nếu đáp ứng yêu cầu về nội dung, mục tiêu và chuẩn đầu ra.

Việc công nhận được thực hiện thông qua đánh giá năng lực nghề nghiệp thực tế, với sự tham gia của đại diện cơ sở đào tạo và doanh nghiệp.

Người học cũng được xem xét chuyển ngành, nghề đào tạo hoặc học cùng lúc hai chương trình khi đáp ứng điều kiện. Kết quả môn học, mô đun hoặc tín chỉ đã tích lũy được xem xét công nhận, chuyển đổi theo quy định.

Đồng thời, quy chế cũng nêu rõ quy định cụ thể việc đào tạo tại doanh nghiệp, trong đó nội dung phải gắn với vị trí việc làm, tiêu chuẩn kỹ năng nghề và điều kiện công nghệ thực tế, đồng thời bảo đảm an toàn, sức khỏe và quyền lợi của người học.

Doanh nghiệp tham gia sâu hơn vào đánh giá năng lực nghề nghiệp. Với đánh giá kỹ năng, năng lực nghề nghiệp trong thực tập tốt nghiệp, hội đồng đánh giá phải có ít nhất 50% thành viên là người sử dụng lao động, đại diện hiệp hội nghề nghiệp hoặc chuyên gia có kinh nghiệm thực tiễn phù hợp với ngành, nghề đào tạo.

Việc đánh giá dựa trên chuẩn đầu ra và yêu cầu kỹ năng nghề, thông qua bài thực hành, thực hành tích hợp hoặc nhiệm vụ nghề nghiệp tổng thể.

Với một số ngành, nghề làm việc trên môi trường số, thời gian người học tham gia các dự án thực tế của doanh nghiệp được giao khoán và đánh giá từ xa (thực tập ảo) được tính vào thời lượng đào tạo tại doanh nghiệp.

Doanh nghiệp phối hợp đào tạo phải đáp ứng các điều kiện về ngành, nghề hoạt động, cơ sở vật chất, trang thiết bị và người dạy nghề. Hai bên phải có hợp đồng hoặc thỏa thuận hợp tác, trong đó quy định rõ trách nhiệm, quyền lợi và các điều kiện bảo đảm an toàn cho người học.

Thông tư 79/2026/TT-BGDĐT thay thế một số quy định trước đây về đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo thường xuyên, đào tạo từ xa, hồ sơ, sổ sách và tổ chức đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng.

Trong 60 ngày kể từ khi Thông tư có hiệu lực, các cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp phải rà soát, sửa đổi, bổ sung và ban hành quy chế đào tạo, các quy định nội bộ phù hợp với quy định mới.

Các khóa đào tạo đã tuyển sinh trước thời điểm Thông tư có hiệu lực tiếp tục thực hiện theo quy định được áp dụng tại thời điểm tuyển sinh cho đến khi kết thúc khóa học, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.