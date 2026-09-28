Hội trại 65 năm Học viện Ngân hàng - cơ hội để tân sinh viên tìm hiểu sâu về ngành học

Rất nhiều sinh viên tham gia phỏng vấn để tìm kiếm cơ hội việc làm.

Có mặt từ sớm để tranh thủ cơ hội đến được với nhiều gian hàng, tìm hiểu về thị trường việc làm, cơ hội phát triển của ngành học mình đang theo đuổi, tân sinh viên Lê Phương Linh – ngành Ngân hàng, Học viện Ngân hàng cho biết: “Từ sáng đến giờ em đã đi được 3 gian hàng của các ngân hàng như: Ngân hàng Nông nghiệp, Ngân hàng BIDV; Ngân hàng Vietcombank để nghe các anh chị đang trực tiếp làm việc tại ngân hàng chia sẻ kinh nghiệm học tập, làm việc thực tế và những yêu cầu đối với ngành Ngân hàng sau khi tốt nghiệp.

Bên cạnh đó, em cũng được nghe các anh chị sinh viên năm ba và năm cuối tham gia phỏng vấn ứng tuyển các vị trí việc làm tại các ngân hàng ở hội trại. Nhiều anh chị đã tìm kiếm được cho mình thực tập tại các ngân hàng lớn, thậm chí có người đã nhận được cơ hội thử việc”.

Rất nhiều tân sinh viên tham dự hội trại để nghe tư vấn về cơ hội việc làm của ngành mình theo học.

Phương Linh cũng chia sẻ thêm, tiếp xúc với các doanh nghiệp ở hội trại, em cũng nắm bắt được những yêu cầu, kỹ năng mà các doanh nghiệp họ đòi hỏi để xây dựng lộ trình học tốt hơn, xác định rõ hướng đi cho bản thân để sau tốt nghiệp có cơ hội việc làm ngay.

Tương tự, tân sinh viên Phùng Thị Quỳnh – ngành Kế toán, Học viện Ngân hàng chia sẻ: “Những hoạt động kết nối giữa nhà trường và doanh nghiệp giúp chúng em định hình được những cơ hội của mình trong tương lai, đồng thời khi được tiếp xúc với doanh nghiệp sớm sẽ giúp chúng em được áp dụng kiến thức lý thuyết vào thực tế từ đó biết được mình đang yếu ở đâu để điều chỉnh”.

Ngày 27/9 mở màn chuỗi sự kiện kỷ niệm 65 năm thành lập Học viện Ngân hàng bằng chương trình Hội trại. Cũng trong khuôn khổ đó, Học viện tổ chức tọa đàm chào tân sinh viên khóa 29 với chủ đề "Định vị bản sắc - Kiến tạo tương lai".