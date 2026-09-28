Hà Tĩnh tạm dừng mô hình lớp học thông minh ở lớp 1 từng gây xôn xao

Ngày 28/9, trao đổi với VietNamNet, lãnh đạo UBND phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh cho biết, riêng đối với lớp 1, năm nay, địa phương tạm dừng nhân rộng mô hình lớp học thông minh. Những lớp năm ngoái thực hiện vẫn tiếp tục học.

Theo lãnh đạo phường, thay vì nhân rộng thành nhiều lớp, mỗi trường sẽ tổ chức phòng học thông minh chung để tất cả học sinh lớp 1 đều được tiếp cận.

Cũng theo lãnh đạo phường Thành Sen, mô hình lớp học thông minh được triển khai theo lộ trình 5 năm và đến nay đã thực hiện được 2 năm. Trên địa bàn phường hiện có 18 lớp học thông minh.

Bên cạnh các lớp học thông minh đã có từ những năm trước, phường dự kiến triển khai thêm 8 phòng học thông minh tại 8 điểm trường. Kinh phí đầu tư đang được tham mưu bố trí từ ngân sách.

Mô hình lớp học thông minh ở Trường Tiểu học Nguyễn Du (nay là Trường Tiểu học Hoa Sen) từng gây xôn xao trong năm học 2025-2026.

Tại Trường Tiểu học Hoa Sen (Trường Tiểu học Nguyễn Du cũ), lãnh đạo nhà trường cho biết năm nay trường dừng mở thêm lớp học thông minh ở khối lớp 1 theo chủ trương của phường và toàn ngành, để có thêm thời gian cân nhắc, đánh giá mô hình thí điểm.

Trong khi đó, những lớp đã triển khai trước đây, nay là lớp 2 và lớp 3, vẫn được duy trì. Nhà trường lựa chọn những giáo viên trẻ, có năng lực về công nghệ số để phụ trách các lớp này.

Lãnh đạo Trường Tiểu học Hoa Sen cho biết, chủ trương tạm dừng mở lớp học thông minh tại lớp 1 được bàn bạc tại cuộc họp có sự tham gia của lãnh đạo phường, Sở GD-ĐT và hiệu trưởng các trường. Các bên thống nhất những lớp đã triển khai được tiếp tục duy trì, giao các trường thực hiện tốt, còn việc mở mới thì tạm dừng.

Theo lộ trình, mô hình được thực hiện trong 5 năm, từ lớp 1 đến lớp 5. Trong quá trình triển khai, các trường thực hiện từng giai đoạn để đánh giá hiệu quả, xem xét các ưu điểm và hạn chế.

Trước đó, mô hình lớp học thông minh tại Trường Tiểu học Nguyễn Du (nay là Trường Tiểu học Hoa Sen) từng gây xôn xao khi có thông tin phụ huynh muốn cho con theo học lớp này phải đóng chi phí hơn 10 triệu đồng để trang bị thiết bị học tập.

Theo nhà trường, năm học 2025-2026, mô hình được thí điểm tại 8 lớp, gồm 5 lớp 1 và 3 lớp 2, trên tinh thần tự nguyện. Kinh phí chủ yếu liên quan đến việc trang bị thiết bị, trong đó có máy tính bảng phục vụ học tập.

Thời điểm đó, mô hình nhận được nhiều ý kiến trái chiều, tập trung vào chi phí đầu tư, việc sử dụng thiết bị điện tử của học sinh nhỏ tuổi và nguy cơ tạo sự khác biệt giữa lớp “thông minh” với lớp học thông thường. Nhà trường lý giải chương trình học giữa hai hình thức lớp học là giống nhau, khác biệt chủ yếu ở phương pháp hỗ trợ giảng dạy bằng công nghệ. Do đây là mô hình thí điểm, nhà trường cho biết nếu triển khai không hiệu quả sẽ dừng thực hiện.

Sau những ý kiến về tên gọi "lớp học thông minh”, nhà trường từng cho biết sẽ đề xuất đổi tên thành “lớp học ứng dụng công nghệ số” để tránh tạo cảm giác tồn tại lớp “thông minh” và lớp “không thông minh”.