Sửa đổi, bổ sung nội dung 4 môn học trong Chương trình giáo dục thường xuyên

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học cơ sở ban hành kèm theo Thông tư số 36/2021/TT-BGDĐT và Chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 12/2022/TT-BGDĐT.

Ở cấp THCS, nội dung điều chỉnh tập trung vào môn Lịch sử và Địa lí. Ở cấp THPT, ba môn được sửa đổi, bổ sung gồm Lịch sử, Địa lí và Giáo dục kinh tế và pháp luật.

Các nội dung được cập nhật chủ yếu liên quan đến tên gọi, địa danh, đơn vị hành chính và một số kiến thức, yêu cầu cần đạt, nhằm bảo đảm thống nhất với Chương trình giáo dục phổ thông 2018, phù hợp với việc sắp xếp đơn vị hành chính và tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp.

Việc sửa đổi không làm thay đổi mục tiêu, cấu trúc, yêu cầu cần đạt và định hướng cơ bản của Chương trình; không đặt ra chính sách mới, không phát sinh thủ tục hành chính và không làm thay đổi quyền, nghĩa vụ của người học.

Cập nhật nội dung Lịch sử về bảo vệ Tổ quốc, chủ quyền biển đảo

Đối với phân môn Lịch sử cấp THCS, Thông tư điều chỉnh một số yêu cầu cần đạt về năng lực lịch sử theo hướng làm rõ khả năng tìm hiểu lịch sử, nhận thức và tư duy lịch sử, cũng như vận dụng kiến thức, kỹ năng đã học.

Một số nội dung về lịch sử Việt Nam được cập nhật, sắp xếp lại, trong đó có quá trình thống nhất đất nước về mặt nhà nước; đấu tranh bảo vệ Tổ quốc; bảo vệ chủ quyền biển, đảo và công cuộc đổi mới đất nước.

Ở cấp THPT, chương trình tiếp tục điều chỉnh yêu cầu cần đạt về năng lực lịch sử; đồng thời cập nhật nội dung Hiến pháp năm 2013 được sửa đổi, bổ sung năm 2025 vào Chuyên đề học tập Lịch sử lớp 11.

Các nội dung về lịch sử bảo vệ chủ quyền, các quyền và lợi ích hợp pháp của Việt Nam ở Biển Đông; chiến tranh bảo vệ Tổ quốc ở biên giới Tây Nam; đấu tranh bảo vệ chủ quyền quốc gia ở biên giới phía Bắc và trên Biển Đông cũng được điều chỉnh, cập nhật.

Một số yêu cầu cần đạt được sắp xếp lại, chỉnh sửa cách diễn đạt để bảo đảm phù hợp hơn với từng chủ đề và mạch kiến thức.

Điều chỉnh nội dung Địa lí các vùng kinh tế - xã hội

Đối với môn Địa lí, Thông tư cập nhật, sắp xếp lại một số nội dung về địa lí Việt Nam, các vùng kinh tế - xã hội và địa lí địa phương.

Nội dung về các vùng kinh tế - xã hội được điều chỉnh, trong đó có Trung du và miền núi phía Bắc; Đồng bằng sông Hồng; Bắc Trung Bộ; Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên; Đông Nam Bộ.

Đáng chú ý, nội dung Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên được xem xét trong tổng thể một vùng, gắn với các thế mạnh, hạn chế, phát triển các ngành kinh tế và ý nghĩa của phát triển kinh tế - xã hội đối với quốc phòng, an ninh.

Các nội dung về biển, đảo cũng được cập nhật, nhấn mạnh mối quan hệ giữa phát triển kinh tế biển, đảo với bảo vệ tài nguyên, môi trường và giữ vững chủ quyền, các quyền và lợi ích hợp pháp của Việt Nam ở Biển Đông.

Nội dung thực hành tìm hiểu địa lí địa phương được điều chỉnh phù hợp với đơn vị hành chính tỉnh, thành phố sau sắp xếp. Một số yêu cầu cần đạt và cách sử dụng bản đồ trong dạy học Địa lí cũng được cập nhật tương ứng.

Cập nhật môn Giáo dục kinh tế và pháp luật theo Hiến pháp và mô hình chính quyền địa phương 2 cấp

Đối với môn Giáo dục kinh tế và pháp luật cấp THPT, Thông tư điều chỉnh một số nội dung và yêu cầu cần đạt liên quan đến hoạt động kinh tế, thị trường, ngân sách nhà nước và thuế, sản xuất kinh doanh, hệ thống chính trị, Hiến pháp, lạm phát, thất nghiệp và văn hóa tiêu dùng.

Nội dung về Hiến pháp được cập nhật theo Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013 được sửa đổi, bổ sung năm 2025, bao gồm các vấn đề cơ bản về chính trị, kinh tế, xã hội, văn hóa, giáo dục, khoa học, công nghệ, môi trường; quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân.

Thông tư cũng bổ sung nội dung dân sự vào chủ đề về một số quyền và nghĩa vụ của công dân ở lớp 12; đồng thời điều chỉnh một số yêu cầu cần đạt và động từ mô tả các mức độ biết, hiểu, vận dụng.

Những điều chỉnh này nhằm bảo đảm nội dung chương trình giáo dục thường xuyên phù hợp với các quy định pháp luật mới, thực tiễn sắp xếp đơn vị hành chính và tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, đồng thời duy trì tính ổn định của chương trình hiện hành.