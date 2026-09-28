Hàng nghìn học sinh Đắk Lắk học lái xe an toàn

Trong khuôn khổ “Chiến dịch đào tạo kỹ năng lái xe mô tô, xe gắn máy an toàn” trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, lực lượng Công an phối hợp các trường học tổ chức nhiều chương trình tuyên truyền, hướng dẫn thực hành, qua đó trang bị kiến thức và kỹ năng tham gia giao thông cho học sinh.

Cảnh sát giao thông, Công an xã Phú Hoà 1 hướng dẫn học sinh lái xe an toàn

Học sinh được “học luật, luyện kỹ năng”

Mới đây, Công an xã M’Drắk phối hợp Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Đắk Lắk và Đoàn trường THPT Nguyễn Tất Thành tổ chức tuyên truyền pháp luật về trật tự, an toàn giao thông và hướng dẫn kỹ năng lái xe an toàn cho hơn 80 cán bộ, giáo viên cùng gần 1.600 học sinh.

Nội dung tuyên truyền tập trung vào những quy định liên quan trực tiếp đến lứa tuổi học sinh, điều kiện điều khiển xe gắn máy, xe máy điện, xe đạp điện; đồng thời phân tích các hành vi dễ dẫn đến tai nạn như thiếu quan sát, không giữ khoảng cách, chuyển hướng không bảo đảm an toàn, đi sai phần đường, vi phạm tốc độ, tín hiệu giao thông, phóng nhanh, vượt ẩu.

Thông qua video, hình ảnh và tình huống thực tế, học sinh được nhận diện nguy cơ, tìm hiểu nguyên nhân, hậu quả của tai nạn và cách xử lý phù hợp. Hoạt động kiểm tra kiến thức cũng được tổ chức nhằm củng cố các quy định pháp luật đã được phổ biến.

Công an xã M’Drắk, Phòng Cảnh sát giao thông hướng dẫn kỹ năng lái xe cho học sinh

Đáng chú ý, học sinh được trực tiếp thực hành trên sa hình dưới sự hướng dẫn của lực lượng Công an và giáo viên. Các em rèn luyện kỹ năng quan sát, nhận diện biển báo, kiểm soát tốc độ, giữ khoảng cách, chuyển hướng, phanh và xử lý một số tình huống thường gặp trên đường.

Tại xã Hòa Phú, Công an xã phối hợp Trường THPT số 1 Trần Phú và đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh tổ chức tuyên truyền, phòng ngừa vi phạm pháp luật trong học sinh. Bên cạnh nội dung về an toàn giao thông, chương trình còn trang bị kiến thức phòng, chống bạo lực học đường, gây rối trật tự công cộng.

Công an xã Hòa Phú đồng thời vận động các hộ dân xung quanh trường không nhận trông, giữ xe mô tô, xe gắn máy cho học sinh chưa đủ điều kiện điều khiển phương tiện. Dịp này, Công an xã và nhà trường ký quy chế phối hợp bảo đảm an ninh, trật tự, phòng ngừa và đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật trong học sinh.

Trang bị kỹ năng từ môi trường học đường

Tại xã Phú Hòa 1, Công an xã phối hợp Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Đắk Lắk tổ chức đào tạo kỹ năng lái xe mô tô, xe gắn máy an toàn cho khoảng 2.000 học sinh.

Công an xã Hòa Phú tuyên truyền, vận động hộ dân xung quanh trường học

Lực lượng Công an phổ biến quy định về độ tuổi, điều kiện điều khiển phương tiện và trách nhiệm của gia đình trong quản lý, không giao xe cho người chưa đủ điều kiện. Những tình huống giao thông nguy hiểm được đưa ra phân tích để học sinh nhận biết và chủ động phòng tránh.

Sau phần lý thuyết, các em tham gia kiểm tra kiến thức, theo dõi video mô phỏng tình huống và trực tiếp luyện tập trên sa hình. Việc kết hợp giữa tuyên truyền, kiểm tra nhận thức và thực hành giúp học sinh từng bước chuyển kiến thức thành kỹ năng khi tham gia giao thông.

“Chiến dịch đào tạo kỹ năng lái xe mô tô, xe gắn máy an toàn” được triển khai trên địa bàn tỉnh từ ngày 24/8 đến 31/12/2026, chú trọng thanh, thiếu niên và học sinh.

Thông qua các hoạt động tại trường học, lực lượng Công an hướng tới hình thành thói quen chấp hành pháp luật, nâng cao kỹ năng xử lý tình huống và ý thức tự bảo vệ cho học sinh. Qua đó, góp phần chủ động phòng ngừa tai nạn giao thông, xây dựng môi trường học đường và giao thông an toàn, văn minh.