Lịch thi đấu vòng 1/8
Ngày 22-11, loạt trận hấp dẫn trên sân Xuân Đỉnh đã xác định 3 cặp đầu tiên của vòng 1/8 Giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội - Báo An ninh Thủ đô lần thứ XXV năm 2026 - Cúp Number 1 Active.
VÒNG 1/8, CHỦ NHẬT 29-11
8h
Sân 1, THPT Quốc Oai - THPT Phúc Lợi
Sân 2, THPT Phan Bội Châu HĐ - THPT Nguyễn Quốc Trinh
Sân 3, THPT Nguyễn Du TO - THPT Tây Hồ
Sân 4, THPT Chúc Động hoặc THPT Văn Hiến - THPT Hà Nội Amsterdam hoặc THPT Ngô Quyền ĐA (xác định sau vòng 1/16, chiều thứ Tư 25-11)
9h
Sân 1, THPT Hoàng Văn Thụ hoặc THPT Lê Văn Thiêm - THPT Nguyễn Gia Thiều hoặc THPT Xa La (xác định sau vòng 1/16, chiều thứ Tư 25-11)
Sân 2, THPT Thanh Oai B hoặc THPT Thực Nghiệm - THPT Vạn Xuân LB hoặc THPT Phú Xuyên A (xác định sau vòng 1/16, chiều thứ Tư 25-11)
Sân 3, THPT Lương Thế Vinh hoặc THPT Hoài Đức B - THPT MAY hoặc THPT Trần Hưng Đạo TX (xác định sau vòng 1/16, chiều thứ Tư 25-11)
Sân 4, THPT Nguyễn Huệ NĐ hoặc THPT Phùng Khắc Khoan KL - THPT Phan Đình Phùng hoặc THPT Green City Academy (xác định sau vòng 1/16, chiều thứ Tư 25-11)
Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/lich-thi-dau-vong-18-post676598.antd