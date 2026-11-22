Ngày 22.11, môn cờ tướng tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 chính thức khởi tranh tại khách sạn Grand Palace, phường Vũng Tàu (TP.HCM), quy tụ 12 đoàn với khoảng 152 kỳ thủ tranh tài ở 10 bộ huy chương. Sự góp mặt của nhà vô địch thế giới Lại Lý Huynh trong màu áo TP.HCM khiến cuộc đua thành tích năm nay thêm hấp dẫn.