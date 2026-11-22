Video biển người chạy trên tuyến đường bao biển đẹp nhất Quảng Ninh.

Sáng Chủ nhật 22/11, tại khu vực Cung Quy hoạch, Hội chợ và Triển lãm Thành phố Quảng Ninh, đường Trần Quốc Nghiễn, Hạ Long, Quảng Ninh, gần 20.000 tham gia giải chạy Marathon Quốc tế Di Sản Hạ Long năm 2026.

Theo đại diện Ban tổ chức, giải quy tụ hơn 4.000 vận động viên quốc tế đến từ 70 quốc gia, vùng lãnh thổ trong đó có nhiều vận động viên Elite - hạt giống hàng đầu trong làng điền kinh thế giới.

Các vận động viên đồng loạt xuất phát tại các cự ly 42.195km, 21.0975km, 10km và 5km người lớn và trẻ em.

Tất cả các vận động viên đã hoàn thành xuất sắc cuộc đua tại cung đường chạy nằm trong Top 50 đường chạy đẹp nhất thế giới, thời tiết lý tưởng cùng công tác tổ chức, vận hành chuyên nghiệp là những tác nhân giúp tất cả các VĐV đều hoàn thành xuất sắc cự ly của mình.

Mùa giải 2026 đánh dấu số lượng lớn VĐV Việt Nam lập kỷ lục cá nhân với các cuộc so tài sòng phẳng và căng thẳng của các VĐV Việt Nam và quốc tế. Năm 2026 Giải tiếp tục là giải chạy đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam được công nhận Nhãn Thế giới danh giá - World Athletics Label Road Race.

Trong bối cảnh thành phố Quảng Ninh đang hướng tới phát triển du lịch bền vững, việc Giải Marathon Quốc tế Di sản Hạ Long được nhận Nhãn Thế giới - Label Road Race chính là minh chứng rõ ràng cho sự kết hợp thành công giữa thể thao, di sản, văn hóa và du lịch.

Giải cũng là hoạt động hưởng ứng lời kêu gọi của Chính phủ “Mỗi người dân lựa chọn ít nhất một môn thể thao phù hợp để tập luyện thường xuyên”. Chạy bộ là hình thức vận động dễ tiếp cận, giúp cộng đồng duy trì thói quen rèn luyện và hướng tới nâng cao sức khỏe.

PGS.TS Nguyễn Trí thay mặt Ban tổ chức giải chia sẻ, với gần 4.000 vận động viên quốc tế đến từ 70 quốc gia và vùng lãnh thổ đã lựa chọn Hạ Long đã mang theo những trải nghiệm độc bản về cảnh quan và sự hiếu khách nơi đây. "Hơn thế nữa, mỗi bạn chính là một cầu nối tuyệt vời để đưa thêm nhiều bạn bè quốc tế tiếp tục đến với Hạ Long và Việt Nam.”

Ông Lê Duy Linh - Đại diện Thương hiệu Li-Ning chia sẻ, Hạ Long có một lợi thế rất đặc biệt khi vận động viên chạy giữa một di sản thiên nhiên thế giới, trên cung đường từng được Runner’s World UK xếp vào Top 50 đường chạy đẹp nhất hành tinh. "Mỗi người trong số họ khi trở về sẽ là một “đại sứ” kể câu chuyện về Hạ Long và về sự hiếu khách của người Việt Nam".

Theo đại diện TP Quảng Ninh, giải chạy Marathon Quốc tế Di Sản Hạ Long đã góp phần khẳng định vị trí của giải trong lịch hoạt động trọng điểm của thành phố và trong định hướng phát triển sản phẩm du lịch thể thao tại Hạ Long.

Giải thu hút hàng vạn vận động viên, người thân và du khách, tạo thêm cơ hội trải nghiệm cảnh quan, ẩm thực và dịch vụ địa phương, đồng thời lan tỏa hình ảnh Hạ Long tới bạn bè quốc tế.

Ban tổ chức cũng trao 6 giải vô địch nam, nữ cho 6 VĐV tại 3 cự ly trong đó vô địch 42,195 Km là Juma Henry Ndiwa và Maiyo Naomi Jepkogei. Hai vận động viên Việt Nam là Trịnh Quốc Lượng, Trần Thị Duyên giành vô địch cự ly 10 Km.