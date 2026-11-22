Phong độ Hà Tĩnh vs CA TP.HCM

Hà Tĩnh đang có dấu hiệu chững lại sau quãng thời gian thi đấu ổn định. Hai vòng đấu gần nhất, đội bóng núi Hồng đều không biết đến hương vị chiến thắng, lần lượt hòa Thanh Hóa 1-1 và thúc thủ 1-2 ngay trên sân nhà trước đội đầu bảng Nam Định.

Thành tích có chiều hướng đi xuống khiến Hà Tĩnh rơi xuống hạng 7. Tất nhiên, với một đội bóng không đặt quá nhiều chỉ tiêu tham vọng, việc đứng ở khu vực giữa BXH xem ra có phần hợp tình hợp lý. Lúc này, khoảng cách giữa đại diện miền Trung và vị trí gần nhất trong nhóm cầm đèn đỏ đang ở mức khá an toàn, 5 điểm.

Đội chủ nhà sẽ bước vào cuộc đón tiếp CA TP.HCM cùng tâm lý thoải mái. Nhưng tất nhiên, HLV Phan Như Thuật sẽ không chấp nhận mọi dấu hiệu thiếu quyết tâm nào từ các học trò. Ngoài ra, vấn đề đau đầu nhất lúc này nằm ở hàng phòng ngự.

Sau 7 trận đã đấu, Hà Tĩnh đã nhận tổng cộng 9 bàn thua và mới chỉ một lần giữ sạch mành lưới. Từ khâu kèm người, bọc lót đến khả năng chống bóng bổng đều chưa được hàng thủ kiểm soát tốt.

Một trong những nhiệm vụ cần cải thiện khác đến từ khả năng tận dụng thời cơ của các mũi nhọn phía trên. Những Daniel Passira, Atshimene cần sắc bén hơn trong những pha bóng quyết định.

Về phần mình, CA TP.HCM đang không có phong độ tốt tại đấu trường quốc nội. Hai vòng đấu gần đây, đội bóng ngành công an đều phải rời sân vói hai bàn tay trắng. Đó là các trận thua Đà Nẵng (0-1) và CAHN (1-2).

Cũng bởi 2 vòng đấu liên tiếp trắng tay, CA TP.HCM hiện rơi xuống vị trí thứ 9 với 10 điểm, chỉ nhiều hơn nhóm xuống hạng 4 điểm và tạm kém ngôi đầu bảng do Nam Định nắm giữ tới 9 điểm.

Dù vậy, trước chuyến hành quân ra miền Trung, đội bóng thành phố mang tên Bác đã kịp lấy lại sĩ khí. Chiến thắng 1-0 trong cuộc đón tiếp Buriram United ở vòng bảng cúp C1 Đông Nam Á hứa hẹn mang đến cú hích tinh thần quan trọng, giúp đoàn quân dưới trướng HLV Arthur Diles trở lại bộ mặt hưng phấn.

Làm khách trước Hà Tĩnh, CA TP.HCM nhiều khả năng sẽ lựa chọn cách tiếp cận thận trọng, ưu tiên sự chắc chắn nơi hàng thủ, trước khi chờ đợi thời cơ phản kích từ những pha chuyển đổi trạng thái tốc độ, tận dụng khả năng độc lập tác chiến của các ngôi sao trên tuyến đầu.

Lối chơi này vốn đã phát huy tác dụng trong chiến thắng trước các đối thủ mạnh như Ninh Bình hay Thể Công. Hiện tại, hàng phòng ngự đội khách mới để lọt lưới 6 bàn, chỉ có ĐKVĐ CAHN mới sở hữu thông số tích cực về bàn thua tốt hơn (5 bàn).

Thông tin lực lượng Hà Tĩnh vs CA TP.HCM

Hà Tĩnh: Đầy đủ lực lượng.

CA TP.HCM: Williams Minh Hoàng vắng mặt vì chấn thương.

Đội hình dự kiến Hà Tĩnh vs CA TP.HCM

Hà Tĩnh: Thanh Tùng, Văn Huy, Viết Triều, Helerson, Duy Thường, Trọng Hoàng, Tiến Đạt, Văn Đức, Luiz Antonio, Atshimene, Daniel

CA TP.HCM: Lê Giang Patrik, Minh Trọng, Quang Kiệt, Nhật Minh, Quốc Cường, Yamga Kevin, Gomes Leonardo, Narvaez Jose, Cumings Steven, Tiến Linh, Olaha Mạnh Đức

Dự đoán: 1-1

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