MU liệu có vượt qua được sức ép của sân Anfield?

Nhận định trước trận đấu Liverpool vs MU

Các cuộc đối đầu giữa Liverpool và MU luôn có sức nóng đặc biệt với CĐV Anh. Tuy nhiên, trận đấu lần này còn đặc biệt hơn khi HLV Mauricio Pochettino sẽ có màn ra mắt trên cương vị thuyền trưởng MU.

Trong bối cảnh Quỷ đỏ đang trải qua giai đoạn đầy khó khăn tại Ngoại hạng Anh, chuyến hành quân đến Anfield chẳng khác nào một bài kiểm tra khắc nghiệt dành cho nhà cầm quân người Argentina.

Anfield chưa bao giờ là điểm đến dễ chịu với MU. Sức ép từ khán đài, cường độ pressing và tốc độ triển khai bóng của Liverpool có thể khiến bất kỳ đội bóng nào cũng gặp khó khăn. Đội chủ nhà thường tận dụng rất tốt những thời điểm đối phương mất tập trung để tổ chức các đợt tấn công nhanh. Vì vậy, khả năng kiểm soát không gian và duy trì cự ly đội hình sẽ là yếu tố đặc biệt quan trọng đối với MU.

Liverpool chưa bao giờ chơi dễ dàng khi gặp MU, ngay cả trên sân nhà

Sau 10 vòng đấu, MU hiện đứng thứ 18 với vỏn vẹn 8 điểm, thắng 1, hòa 5 và thua 4 trận. Họ ghi 14 bàn nhưng đã nhận tới 19 bàn thua. Các con số thống kê đều cho thấy sự khó khăn của Pochettino.

Liverpool dù vậy cũng có những vấn đề riêng khi chỉ thắng 1 trong 5 trận ở sân nhà mùa này. Họ cũng hoà 3 và thua 2 trong 10 trận tại Ngoại hạng Anh. MU thực tế vẫn sở hữu hàng công đáng gờm với những cái tên như Bruno Fernandes, Cunha, Bryan Mbeumo và Amad Diallo.

Lực lượng và thống kê đối đầu

Trong 5 lần gặp nhau gần đây, đáng chú ý MU thắng 2, hoà 2 và chỉ thua 1 khi gặp Liverpool. Cùng với việc Liverpool đang có phong độ không tốt trên sân nhà, đây là con số có ý nghĩa đem lại niềm tin với HLV Pochettino và các học trò.

Về lực lượng, Liverpool vắng Hugo Ekitike vì chấn thương. Các trường hợp khác bỏ ngỏ khả năng ra sân là Conor Bradley và Giovanni Leoni, Jeremie Frimpong và Ryan Gravenberch.

Bên phía MU, Benjamin Sesko, Carlos Baleba và Manuel Ugarte chưa thể thi đấu vì chấn thương. Bên cạnh đó, Marcus Rashford, Luke Shaw và Harry Maguire cũng có thể ngồi dự bị. MU đón sự trở lại của Lisandro Martinez sau án treo giò.

Dự đoán tỷ số: Liverpool 1-1 MU

Đội hình dự kiến Liverpool vs MU Liverpool : Alisson; Ronald Araujo, Jeremy Jacquet, Virgil van Dijk, Milos Kerkez; Alexis Mac Allister, Trey Nyoni; Bradley Barcola, Florian Wirtz, Cody Gakpo; Alexander Isak. MU : Senne Lammens; Diogo Dalot, Leny Yoro, Lisandro Martinez, Patrick Dorgu; Kobbie Mainoo, Youri Tielemans; Amad Diallo, Bruno Fernandes, Matheus Cunha; Bryan Mbeumo.