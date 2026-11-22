Perez trao vai trò đặc biệt cho huyền thoại Tây Ban Nha.

Real Madrid thực hiện bước đi mạnh mẽ cả về hình ảnh lẫn chiến lược phát triển. Rafael Nadal, một trong những huyền thoại vĩ đại nhất lịch sử quần vợt, chính thức gia nhập ban lãnh đạo đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha với sự ủng hộ gần như tuyệt đối từ các thành viên.

Cùng thời điểm, Chủ tịch Florentino Perez công bố kế hoạch tài chính trị giá 1,25 tỷ euro cho mùa giải tiếp theo. Hai quyết định tưởng chừng khác biệt nhưng cùng phản ánh tham vọng của Real Madrid. Đó là củng cố vị thế một thế lực thể thao và kinh tế hàng đầu thế giới.

Nadal gia nhập bộ máy quyền lực

Tại đại hội bất thường được tổ chức ở trung tâm huấn luyện Real Madrid City ngày 21/11, việc bổ nhiệm Nadal vào ban lãnh đạo nhận được sự đồng thuận áp đảo. Trong tổng số 1.713 phiếu hợp lệ, có tới 1.704 phiếu ủng hộ, chỉ 4 phiếu phản đối và 5 phiếu trắng. Tỷ lệ tán thành lên tới 99,5%, cho thấy sức hút đặc biệt của cựu tay vợt số một thế giới đối với cộng đồng Madridista.

Đây không phải sự kết hợp ngẫu nhiên. Nadal vốn là một người hâm mộ trung thành của Real Madrid và được trao tư cách thành viên danh dự từ năm 2011. Với 22 danh hiệu Grand Slam, hai huy chương vàng Olympic và năm lần vô địch Davis Cup, huyền thoại người Tây Ban Nha sở hữu tầm ảnh hưởng vượt xa phạm vi một môn thể thao.

Nadal trở thành thành viên ban lãnh đạo Real Madrid.

Chủ tịch Perez không giấu được sự hào hứng khi chào đón nhân vật đặc biệt này. Ông nhấn mạnh giá trị của Nadal không chỉ nằm ở những danh hiệu, mà còn ở nhân cách, tinh thần thi đấu và cách ứng xử trong lẫn ngoài sân đấu.

Quan trọng hơn, Perez xem Nadal là người nhà của Real Madrid. Việc huyền thoại quần vợt chấp nhận tham gia ban lãnh đạo mang ý nghĩa vượt khỏi một quyết định bổ nhiệm thông thường. Đó là sự kết nối giữa hai biểu tượng lớn của thể thao Tây Ban Nha, đồng thời giúp Real Madrid tiếp tục củng cố hình ảnh một thương hiệu có sức lan tỏa toàn cầu.

Về phần mình, Nadal thừa nhận đây là vinh dự đi kèm trách nhiệm rất lớn. Anh hiểu Real Madrid không đơn thuần là một đội bóng, mà còn là biểu tượng được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Cựu tay vợt 39 tuổi khẳng định muốn học hỏi, đóng góp để đội bóng tiếp tục duy trì vị thế hàng đầu thế giới.

Tuy nhiên, sự xuất hiện của Nadal chưa phải điểm nhấn duy nhất trong đại hội. Những con số tài chính được công bố mới thực sự cho thấy quy mô đế chế mà Perez đang xây dựng.

Perez phô diễn sức mạnh tài chính

Real Madrid khép lại năm tài chính 2025-2026 với lợi nhuận ròng 26,2 triệu euro, đánh dấu năm thứ 26 liên tiếp hoạt động có lãi. Doanh thu đạt kỷ lục 1,221 tỷ euro, vượt mốc một tỷ euro trong mùa thứ ba liên tiếp. Giá trị tài sản ròng của CLB cũng tăng lên 624 triệu euro.

Đáng chú ý, sân Santiago Bernabeu đang trở thành mắt xích quan trọng trong chiến lược thương mại. Dù chưa vận hành hoàn toàn, doanh thu từ sân vận động vẫn tăng 11%. Dự án cải tạo Bernabeu đã tiêu tốn 1,408 tỷ euro, nhưng Perez kỳ vọng khoản đầu tư khổng lồ này sẽ tiếp tục mang lại nguồn thu dài hạn.

Real Madrid ngày càng phát triển vượt bậc.

Theo kế hoạch được thông qua, ngân sách mùa giải 2026/27 đạt 1,25 tỷ euro, tăng 2,4% so với năm trước. Doanh thu thương mại, hoạt động khai thác sân vận động, tài trợ và bán hàng được xác định là những động lực tăng trưởng chủ yếu. CLB dự kiến doanh thu tài trợ tăng 22%, trong khi nguồn thu từ hoạt động thương mại tại Bernabeu cũng được kỳ vọng cải thiện mạnh.

Một chi tiết đáng chú ý là ngân sách dành cho đội nữ Real Madrid sẽ tăng 12%. Điều đó cho thấy chiến lược phát triển của đội bóng không chỉ tập trung vào đội nam mà còn hướng tới mở rộng hệ sinh thái thể thao. Các thành viên thông qua ngân sách mới với 99% phiếu thuận. Đây là sự hậu thuẫn đáng kể dành cho Perez trong hành trình tiếp tục mở rộng sức mạnh tài chính của CLB.

Nhìn rộng hơn, việc đưa Nadal vào ban lãnh đạo và công bố ngân sách kỷ lục là hai mảnh ghép trong cùng một chiến lược. Perez hiểu rằng sức mạnh của Real Madrid không thể chỉ được đo bằng số danh hiệu trên sân cỏ. Một đội bóng muốn duy trì vị thế số một cần sở hữu thương hiệu mạnh, nguồn thu bền vững, cơ sở vật chất hiện đại và những nhân vật có tầm ảnh hưởng quốc tế.

Nadal mang đến giá trị biểu tượng, còn Bernabeu cùng cỗ máy thương mại tạo ra nền tảng kinh tế. Kết hợp hai yếu tố ấy, Perez muốn bảo đảm Real Madrid không chỉ chiến thắng ở hiện tại mà còn đủ tiềm lực thống trị trong nhiều thế hệ tiếp theo.

Ở Bernabeu, tham vọng chưa bao giờ dừng lại ở những chiếc cúp. Với Perez, xây dựng một đế chế trường tồn mới là cuộc chơi lớn nhất.