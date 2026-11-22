Liverpool tiếp đón Manchester United. (Ảnh: Upton Road Social)

Bên cạnh sự khác biệt về phong độ và thứ hạng hiện tại, cuộc đối đầu giữa hai đại kình địch còn thu hút sự chú ý với màn ra mắt của Mauricio Pochettino trong vai trò huấn luyện viên trưởng Quỷ Đỏ.

Phải thắng thôi, United

Manchester United đang trải qua giai đoạn khó khăn khi chỉ giành được 1 chiến thắng từ đầu mùa và đã trải qua 8 trận liên tiếp không thắng tại Ngoại hạng Anh.

Suy rộng hơn, Quỷ Đỏ mới có 2 lần ca khúc khải hoàn trong 10 trận gần nhất trên mọi đấu trường. Chuỗi kết quả đáng thất vọng cùng vị trí thứ 18 trên bảng xếp hạng khiến Michael Carrick mất việc. Người được lựa chọn thay thế là Mauricio Pochettino - cựu huấn luyện viên trưởng Southampton, Tottenham và Chelsea.

Một trong những nguyên nhân khiến Manchester United sa sút là tình hình chấn thương của các cầu thủ. Dù những cái tên trở về sau loạt trận FIFA Days tháng 11 không gặp vấn đề đáng kể về thể trạng, đội bóng vẫn phải theo dõi tình hình của Patrick Dorgu.

Bên cạnh đó, Baleba nghỉ thi đấu vì chấn thương gân kheo, Sesko phải nghỉ hết năm 2026 do chấn thương ống chân, còn Ugarte không thể góp mặt trong phần còn lại của mùa giải vì chấn thương dây chằng dài hạn.

Trong bối cảnh lực lượng thiếu hụt, Pochettino có thể cân nhắc sử dụng những cầu thủ từ lò Carrington như Kobbie Mainoo và Shea Lacey. Ở trận đấu với AS Roma tại League Phase Champions League, Lacey đã kiến tạo để Cunha hoàn tất màn ngược dòng 3-2 cho Quỷ Đỏ tại Old Trafford sau khi đội chủ nhà bị dẫn trước 0-2 ở hiệp 1.

Ở vòng đấu trước, Manchester United cũng trải qua trận đấu giàu cảm xúc khi 2 lần để Aston Villa dẫn trước với cách biệt 2 bàn nhưng đều gỡ hòa thành công, khép lại cuộc đối đầu với tỷ số 4-4. Kết quả này tiếp tục cho thấy những vấn đề của đội bóng, nhưng cũng phần nào phản ánh khả năng phản ứng trong thế trận bất lợi.

Sau khi kết thúc loạt trận tứ kết CONCACAF Nations League cùng đội tuyển Mỹ, Pochettino nhanh chóng trở lại Manchester để bắt tay vào công việc. Trước trận derby, ông cũng có động thái đáng chú ý khi mời toàn đội đi ăn và tự thanh toán chi phí bữa ăn.

Đây là cách làm tâm lý khá đặc biệt của vị chiến lược gia người Argentina nhằm giúp các cầu thủ có sự thoải mái trước trận đấu lớn.

Huấn luyện viên Mauricio Pochettino ra mắt báo chí. (Ảnh: Manchester United)

Liverpool bay cao nhưng vẫn còn nỗi lo

Liverpool dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Andoni Iraola đang có vị trí tương đối tốt trên bảng xếp hạng với 18 điểm, sau 5 chiến thắng, 3 trận hòa và 2 thất bại. Hai trận thua từ đầu mùa của The Kop đều đến trước những đối thủ lớn là Manchester City và Arsenal trên sân nhà. Tuy nhiên, khả năng ghi bàn vẫn là vấn đề cần được cải thiện khi đội chủ sân Anfield mới có 14 bàn sau 10 vòng đấu.

Ở vòng trước, Liverpool dễ dàng đánh bại Crystal Palace 3-1 dù phải làm khách tại Selhurst Park. Chiến thắng này cũng diễn ra trước khi Pierre Sage bị sa thải. Isak đã trở lại sau chấn thương và ghi bàn, trong khi Wirtz cùng Mac Allister cũng có những đóng góp đáng chú ý. Đây là những nhân tố mà hàng thủ Manchester United cần đặc biệt lưu tâm trong trận derby sắp tới.

Tương tự đối thủ, Liverpool cũng đang chờ kết quả kiểm tra sức khỏe của đội trưởng Van Dijk. Tin vui đối với các cổ động viên The Kop là trung vệ Leoni đã trở lại tập luyện sau hơn 1 năm điều trị chấn thương nghiêm trọng. Tuy nhiên, việc trở lại tập luyện chưa đồng nghĩa với khả năng ra sân ngay lập tức, bởi cầu thủ này vẫn cần thời gian để lấy lại thể trạng và cảm giác thi đấu.

Conor Bradley tiếp tục dưỡng thương dài hạn, trong khi Ekitike dự kiến trở lại tháng 1/2027 vì vấn đề ở gân Achilles, khiến Iraola cần cân nhắc kỹ các phương án nhân sự.

Hàng thủ Liverpool đã để thủng lưới 10 bàn sau 10 trận tại Ngoại hạng Anh. Đáng chú ý, trong 5 trận gần nhất ở giải đấu này, các thủ môn của đội chủ sân Anfield phải vào lưới nhặt bóng 6 lần.

Dù số bàn thua từ đầu mùa vẫn thấp hơn đáng kể so với Manchester United, Liverpool gần đây lại gặp vấn đề ở những tình huống bóng bổng. Sự trở lại của Van Dijk, nếu được xác nhận, sẽ là yếu tố quan trọng giúp đội chủ nhà cải thiện khả năng chống bóng tầm cao.

Van Dijk, Alison cùng các đồng đội tập luyện chuẩn bị cho cuộc tiếp đón Manchester United. (Ảnh: Liverpool FC)

Pochettino mong muốn cải thiện thành tích

Trong lịch sử đối đầu với Liverpool trên băng ghế huấn luyện, Mauricio Pochettino không có thành tích tốt khi sau 19 lần chạm trán The Kop, ông chỉ thắng 3, hòa 5 và thua tới 11 trận. Vì vậy, trận derby tại Anfield sẽ là thử thách đáng kể đối với vị chiến lược gia người Argentina trong những ngày đầu dẫn dắt Manchester United.

Xét phong độ 5 trận gần nhất tại đấu trường quốc nội, Liverpool giành 3 chiến thắng và để thua 2 trận, với cả hai thất bại đều trước Man City và Arsenal trên sân nhà. Trong khi đó, Manchester United không có chiến thắng nào trong 5 trận gần nhất, với 2 trận hòa và 3 thất bại. Trận đấu gần nhất của Quỷ Đỏ là màn chia điểm 4-4 trước Aston Villa.

Trong lịch sử đối đầu trên mọi đấu trường chính thức, hai đội đã gặp nhau 217 trận. Manchester United đang chiếm ưu thế với 85 chiến thắng, trong khi Liverpool có 71 lần ca khúc khải hoàn và những trận còn lại kết thúc với tỷ số hòa.

Ở 10 lần chạm trán gần nhất tại Ngoại hạng Anh, Liverpool nhỉnh hơn với 4 chiến thắng, so với 3 lần giành trọn 3 điểm của Manchester United. Nếu tính 10 trận gần nhất trên mọi đấu trường, bao gồm cả giao hữu, Quỷ Đỏ lại nhỉnh hơn với 4 chiến thắng, trong khi The Kop có 3 lần ca khúc khải hoàn.

Ở mùa giải trước, Manchester United cũng đánh bại Liverpool trong cả hai lượt trận. Quỷ Đỏ dưới sự dẫn dắt của Ruben Amorim từng giành chiến thắng 2-1 ngay tại Anfield ở trận lượt đi, trước khi huấn luyện viên Michael Carrick, trong vai trò tạm quyền, giúp đội bóng đánh bại The Kop 3-2 tại Old Trafford.

Liệu Manchester United có thể đổi vận sau sự xuất hiện của Pochettino, hay Liverpool sẽ tận dụng lợi thế sân nhà để đánh bại đối thủ truyền kiếp? Câu trả lời sẽ có sau 90 phút tại Anfield.

Trận đấu giữa Liverpool và Manchester United sẽ diễn ra lúc 23 giờ 30 phút ngày 22/11 (theo giờ Việt Nam) và được tường thuật trực tiếp trên FPT Play.