6 đội đầu tiên giành vé vòng 1/8
Chiều 22/11, Giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội - Báo An ninh Thủ đô lần thứ XXV năm 2026 - Cúp Number 1 Active chứng kiến lượt trận đầu tiên vòng 1/16 và xác định được 6 đội đầu tiên giành quyền vào vòng 1/8.
Danh sách 6 đội đầu tiên giành quyền dự vòng 1/8 Giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội - Báo An ninh Thủ đô lần thứ XXV năm 2026 - Cúp Number 1 Active:
THPT Quốc Oai
THPT Phúc Lợi
THPT Phan Bội Châu Hà Đông
THPT Nguyễn Quốc Trinh
THPT Nguyễn Du Thanh Oai
THPT Tây Hồ
Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/6-doi-dau-tien-gianh-ve-vong-18-post676590.antd