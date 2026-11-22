Điểm nhấn của giải đấu

Tay vợt Anane Vongsa của Lào từng thi đấu ở ASIAD 20, sẽ tham dự Giải bóng bàn Cúp Báo và phát thanh, truyền hình Hà Nội năm 2026. Ảnh: AINAGOC.

Trong danh sách các đội tham dự Giải bóng bàn Cúp Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội năm 2026, sự xuất hiện của đội tuyển Lào thực sự là điểm nhấn.

Đây là lần đầu tiên giải đấu có sự tham dự của một đội tuyển nước ngoài. Đội tuyển Lào sang Hà Nội với ba vận động viên gồm Anane Vongsa, Laokham Manichanh và Phongsavanh Sengmany. Cả ba đều từng góp mặt tại các giải đấu quốc tế thuộc hệ thống của Liên đoàn Bóng bàn thế giới (ITTF) và hệ thống thi đấu chuyên nghiệp World Table Tennis (WTT).

Trong đó, Anane Vongsa xếp hạng 1.053 thế giới tính đến ngày 16-11-2026. Tay vợt này từng tham dự SEA Games 33 năm 2025, WTT Feeder Vientiane 2026 và Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 20 (ASIAD 20) tại Aichi-Nagoya (Nhật Bản). Riêng tại ASIAD 20, Anane Vongsa thi đấu ở cả ba nội dung đồng đội nam, đơn nam và đôi nam.

Đáng chú ý hơn về thứ hạng là Laokham Manichanh. Tay vợt sinh năm 2006 hiện xếp hạng 884 thế giới. Trong năm 2026, anh tham dự hai giải đấu chuyên nghiệp tại Lào và Thái Lan, bên cạnh ASIAD 20. Trước đó, Laokham Manichanh từng góp mặt tại WTT Feeder Bangkok 2026, WTT Feeder Vientiane 2025 và Giải vô địch bóng bàn châu Á năm 2023.

Trong khi đó, Phongsavanh Sengmany là gương mặt trẻ nhất, sinh năm 2010, từng tham dự nội dung U15 tại WTT Youth Contender Bangkok 2025.

Đội tuyển Lào do Chủ tịch Liên đoàn Bóng bàn Lào Samland Phankhavong dẫn đầu, cùng huấn luyện viên Dalavone Manychanh và ba vận động viên. Với những gương mặt đã có kinh nghiệm thi đấu quốc tế, đội tuyển Lào chắc chắn sẽ mang đến những thử thách đáng chú ý cho các câu lạc bộ trong nước, đặc biệt trong những năm gần đây bóng bàn Lào đang phát triển mạnh mẽ với việc đăng cai nhiều giải quốc tế trong khi các VĐV cũng được tạo điều kiện tối đa thi đấu trong nước cũng như quốc tế.

Hiện thực hóa ý tưởng từ nhiều năm trước

Các giải đấu bóng bàn tại Lào được Liên đoàn Bóng bàn Lào tổ chức thường xuyên để tạo cơ hội cọ xát cho các tay vợt. Ảnh: Liên đoàn Bóng bàn Lào.

Sự xuất hiện của đội tuyển Lào không đơn thuần là việc bổ sung một đội tham dự, mà còn hiện thực hóa mong muốn mở rộng quy mô và nâng tầm giải đấu đã được những người làm bóng bàn Hà Nội ấp ủ từ nhiều năm trước.

Khoảng năm 2015-2016, khi giải bóng bàn mở rộng của Hà Nội được định hướng phát triển, ông Nguyễn Đình Lân, khi đó là Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội, từng đề cập mong muốn đưa vận động viên nước ngoài đến tham dự. Ý tưởng được gợi mở từ những giải đấu có yếu tố quốc tế như Giải bóng bàn quốc tế Cây vợt vàng tại thành phố Hồ Chí Minh. Việc mời các tay vợt Trung Quốc và vận động viên đến từ một số quốc gia khác được kỳ vọng sẽ tạo thêm cơ hội cọ xát, nâng cao trình độ cho vận động viên Việt Nam, đồng thời gia tăng sức hấp dẫn của giải.

Tuy nhiên, vì nhiều lý do, ý tưởng ấy chưa thể trở thành hiện thực trong một thời gian dài. Trong những mùa giải gần đây, mong muốn mở rộng thành phần tham dự, có thêm vận động viên quốc tế tiếp tục được các nhà tổ chức nhắc đến như một hướng đi nhằm nâng cao chất lượng chuyên môn và tạo sự đa dạng cho giải đấu.

Cơ hội đã đến từ Giải vô địch bóng bàn Đông Nam Á năm 2026 tổ chức tại Malaysia hồi đầu tháng 11 này. Tham dự giải với tư cách cổ động viên, trong quá trình tiếp xúc với Chủ tịch Liên đoàn bóng bàn Lào Samland Phankhavong, ông Phạm Ngọc Hiếu, Giám đốc kinh doanh Công ty cổ phần Công nghệ giáo dục thông minh (VietED), đã đề xuất mời đội tuyển Lào sang Việt Nam tham dự Giải bóng bàn Cúp Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội năm 2026.

Sau khi các bên thống nhất phương án hỗ trợ kinh phí, việc mời và hoàn tất thủ tục tham dự được xúc tiến nhanh chóng. Theo đó, phía đội tuyển Lào chủ động lo chi phí di chuyển, còn Công ty VietED hỗ trợ kinh phí ăn, ở trong thời gian đoàn thi đấu tại Hà Nội. Liên đoàn Bóng bàn Hà Nội cũng tích cực phối hợp, gửi lời mời dự giải và nhận được sự đồng ý từ phía bạn.

Ông Phạm Ngọc Hiếu cho biết, công ty mong muốn đóng góp cho phong trào bóng bàn nói chung, đồng thời góp phần nâng cao chất lượng giải đấu của Hà Nội.

Đáng chú ý, VietED vốn có những đóng góp nhất định cho bóng bàn Việt Nam, trong đó từng hỗ trợ nhiều vận động viên tham gia các giải đấu chuyên nghiệp thuộc hệ thống WTT hoặc một số giải quốc tế khác. Một số gương mặt được VietED hỗ trợ có thể kể đến Nguyễn Anh Tú, nhà vô địch đơn nam Giải bóng bàn vô địch Đông Nam Á năm 2026, Nguyễn Khoa Diệu Khánh, Đinh Anh Hoàng... Vì vậy, việc kết nối, tạo điều kiện để đội tuyển Lào sang thi đấu tại Hà Nội cũng nằm trong định hướng thúc đẩy giao lưu và phát triển bóng bàn mà doanh nghiệp này theo đuổi.

Từ một ý tưởng được nhắc đến cách đây khoảng một thập niên đến sự hiện diện chính thức của đội tuyển Lào tại giải năm nay là một bước tiến đáng ghi nhận. Tất nhiên, một đội tuyển nước ngoài chưa thể tạo nên sự thay đổi toàn diện về quy mô quốc tế của giải đấu. Nhưng đây là khởi đầu có ý nghĩa, cho thấy khả năng kết nối và mở rộng quan hệ giao lưu thể thao giữa Hà Nội với các địa phương, quốc gia trong khu vực.

Với việc lần đầu có đội tuyển nước ngoài góp mặt, Giải bóng bàn Cúp Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội năm 2026 đang có thêm một sức hút mới. Từ làn gió mới mang tên đội tuyển Lào, giải đấu có thêm cơ sở để hướng tới mục tiêu rộng mở hơn trong những mùa giải tiếp theo.

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Ẩn số đội tuyển Lào

Kết quả bốc thăm đưa đội tuyển Lào vào bảng C nội dung đồng đội nam nâng cao, cùng các đội Công an nhân dân - T&T 1 và Hải Phòng. Nội dung này có 13 đội tham dự, được chia thành bốn bảng, gồm ba bảng ba đội và một bảng bốn đội. Theo đó, sau khi thi đấu vòng tròn ở vòng bảng, hai đội đứng đầu mỗi bảng sẽ lọt vào tứ kết.

Giải bóng bàn Cúp Báo và phát thanh, truyền hình Hà Nội năm 2026 do Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội phối hợp Liên đoàn Bóng bàn Hà Nội tổ chức, sẽ diễn ra từ ngày 26 đến 29-11 tại Nhà thi đấu Hà Nội (số 12 phố Trịnh Hoài Đức, Hà Nội). Năm nay, giải thu hút khoảng 450 vận động viên đăng ký tham dự. Ngoài đội tuyển Lào, còn có nhiều tay vợt đến từ các tỉnh, thành phố trên khắp cả nước như Đà Nẵng, Lâm Đồng, Thái Nguyên, Nghệ An... đăng ký dự giải.