Phong độ Barcelona vs Villarreal

Hơn 1 tuần cuối tháng 10 chứng kiến Barcelona để thua liên tiếp 2 trận cầu đỉnh cao. Đầu tiên là thất bại tâm phục khẩu phục 2-4 trên sân PSG ở chặng phân hạng Champions League. Ít ngày sau, thầy trò HLV Hansi Flick tiếp tục gục ngã 1-2 dưới tay đại kình địch Real Madrid trong khuôn khổ La Liga.

Nhưng kể từ sau thất bại ở Siêu kinh điển, Barcelona nhanh chóng tìm lại cảm hứng chiến thắng. 3 lần ra sân gần nhất, "Blaugrana" đều ca khúc khải hoàn, lần lượt đả bại Alaves (6-1), Aston Villa (3-0) và Atletico Madrid (2-1).

Trong đó, chiến thắng quan trọng trên sân Metropolitano trước đối thủ cạnh tranh trực tiếp giúp đội chủ sân Camp Nou tiếp tục giữ vững đỉnh bảng. Song trước sự vươn lên mạnh mẽ của Real Madrid, gã khổng lồ xứ Catalunya không được phép đánh rơi điểm số.

Khoảng cách hiện tại giữa đôi bên chỉ 3 điểm. Chỉ cần sẩy chân và trắng tay, Barca hoàn toàn có thể đánh mất ngôi đầu vào tay đối thủ không đội trời chung. Cuộc đón tiếp Villarreal cũng vì thế mang ý nghĩa đặc biệt.

Các vị khách đến từ Castellon rõ ràng tiềm ẩn những mối hiểm họa. Nên nhớ, 5 mùa giải gần đây, "Tàu ngầm vàng" thậm chí mới là tập thể giành kết quả khả quan hơn trong những chuyến viếng thăm sào huyệt của Barcelona, khi giành 3 thắng và 2 bại.

Giữa tuần tới, cả Barcelona và Villarreal sẽ ra sân ở lượt trận thứ 5 chặng phân hạng Champions League. Dù đều làm khách trên sân những đối thủ thuộc diện chiếu dưới, tình thế và sự chuẩn bị của đôi bên vẫn có điểm khác biệt.

Barcelona sẽ hành quân đến sân tân binh Sabah FC. Khó khăn lớn nhất của thầy trò HLV Flick có lẽ chỉ nằm ở việc phải di chuyển quãng đường xa xôi. Nhưng đẳng cấp vượt trội hứa hẹn giúp Barca không khó để nâng thành tích điểm số lên 12.

Về phần mình, Villarreal sẽ đụng độ chủ nhà Slavia Prague. Được đánh giá nhỉnh hơn song dù sao, chênh lệch đẳng cấp giữa đôi bờ chiến tuyến lại không quá lớn. Điều đó cũng đồng nghĩa khả năng giành chiến thắng của HLV Inigo Perez cùng các học trò vẫn đang bị đặt dưới những ánh mắt nghi ngờ.

Sức ép đặt lên vai Buchanan và các đồng đội rõ ràng rất lớn. Bởi sau 4 lượt trận, "Tàu ngầm vàng" mới thu được vỏn vẹn 3 điểm từ kết quả, 1 thắng và 3 bại. Nếu không thể rời CH Czech cùng nụ cười chiến thắng, cơ hội giành vé đi tiếp sẽ dần cạn với đại diện La Liga.

Đứng trước lựa chọn quan trọng, Villarreal sẽ dồn lực cho chuyến viếng thăm Camp Nou hay cố cứu bản thân khỏi kịch bản bị loại sớm tại Champions League? Nhưng dù có đề cao phương án nào hơn, đội khách rõ ràng vẫn đối diện nguy cơ trắng tay vào cuối tuần này.

Thông tin lực lượng Barcelona vs Villarreal

Barcelona: Roony Bardghji, Xavi Espart và Rodri vẫn đang trong quá trình dưỡng thương.

Villarreal: Thiếu vắng Alassane Diatta do chấn thương. Khả năng ra sân của Juan Foyth, Gerard Moreno và Ilias Akhomach cũng không mấy sáng sủa.

Đội hình dự kiến Barcelona vs Villarreal

Barcelona: J Garcia; E Garcia, Christensen, Martin, Cancelo; Fermin, Bernal, Pedri; Yamal, Raphinha, Gordon

Villarreal: Gulacsi; Mourino, Costa, Veiga, Romero; Comesana, Gueye; Buchanan, Perez, Oluwaseyi; Mikautadze

Dự đoán: 3-1