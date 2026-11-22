Sáng 22-11, THPT Lê Văn Thiêm tỏ rõ quyết tâm trước thử thách mang tên THPT Phùng Khắc Khoan - Thạch Thất ở vòng 1/32

Đội bóng áo đỏ nhập cuộc đầy tự tin trước nhà cựu vô địch

Tuy nhiên, THPT Lê Văn Thiêm lại để đối phương chọc thủng lưới trước ở phút 24

Dù vậy, đây mới là thời điểm đại diện Long Biên chứng tỏ bản lĩnh và tinh thần quật khởi

Phút 30, Phan Anh ghi bàn quan trọng gỡ hòa cho đội bóng áo đỏ

Tinh thần của THPT Lê Văn Thiêm được đẩy lên cao độ sau bàn gỡ hòa này

Các CĐV đến từ Long Biên không ngừng cổ vũ cho đội nhà từ khán đài

Trường Lê Văn Thiêm càng chơi càng hay, pressing tích cực để hạn chế sức mạnh của đối thủ

Đội bóng áo xám gặp vô vàn khó khăn trong việc tiếp cận khung thành THPT Lê Văn Thiêm

Đến phút 43, khoảnh khắc tỏa sáng của Gia Kiên mang về bàn thắng quyết định

2-1 cho THPT Lê Văn Thiêm trong những diễn biến đầy cảm xúc

Trận đấu sau đó diễn ra căng thẳng

Tuy nhiên, đại diện từ Long Biên vẫn bảo vệ thành công kết quả ngược dòng 2-1...

... để ghi tên mình vào vòng 1/16

Loại một trong những đội bóng được đánh giá cao nhất mùa này, THPT Lê Văn Thiêm vô cùng tự tin trước chặng đường còn lại của giải.