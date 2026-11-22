Tối 20/11 theo giờ Hà Nội, U17 Việt Nam dù thua U17 Bỉ 2-3 ở bảng G U17 World Cup 2026, nhưng thầy trò HLV Cristiano Roland vẫn làm nên lịch sử cho bóng đá nước nhà khi ghi không chỉ một mà hai bàn thắng trong lịch sử các cấp độ tuyển Việt Nam ở World Cup 11 người. Trận này, U17 Việt Nam mặc áo trắng và phá "dớp" không ghi bàn khi mặc áo đỏ trước đó của các cấp độ tuyển Việt Nam ở các kỳ World Cup khác. Ảnh: Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF).

Cả hai bàn của U17 Việt Nam trước đương kim á quân U17 châu Âu đều là siêu phẩm. Lê Sỹ Bách (số 20) mở tỷ số ngay phút thứ 4 sau cú đánh gót điệu nghệ và kỹ thuật. Phút 83, Chu Ngọc Nguyễn Lực (số 10) tạo nên đường cong mãn nhãn khi đá bóng thẳng từ vị trí phạt góc vào khung thành của thủ môn Mattis Seghers. Ảnh: VFF.

Trước đó, ngày 22/7/2023, tuyển nữ Việt Nam thua nữ Mỹ 0-3 ở trận ra quân bảng E World Cup nữ 2023. Sophia Smith lập cú đúp và Lindsey Horan ghi 1 bàn. Ảnh: Đức Đồng.

Cả trận, nữ Việt Nam chỉ có thể ăn mừng đúng một lần duy nhất. Nhưng đó không phải bàn thắng, mà là khi thủ môn Trần Thị Kim Thanh cản phá quả penalty của Alex Morgan ở hiệp một. Nữ Mỹ áp đảo hoàn toàn và nữ Việt Nam phải co cụm phòng ngự. Ở hai trận sau, thầy trò HLV Mai Đức Chung cũng không ghi bàn. Đội thua nữ Bồ Đào Nha 0-2 và thua nữ Hà Lan 0-7 rồi dừng bước ở vòng bảng. Ảnh: Đức Đồng.

Ngày 22/5/2017, U20 Việt Nam hòa U20 New Zealand 0-0 ở lượt đầu bảng G U20 World Cup 2017 trong trận đầu tiên trong lịch sử bóng đá nước nhà ở World Cup 11 người. Dù không thắng, nhưng đoàn quân của HLV Hoàng Anh Tuấn vẫn tạo dấu ấn đậm nét khi trở thành đội Đông Nam Á đầu tiên có điểm trong lịch sử các kỳ U20 World Cup. Ảnh: Tùng Lê, Tiến Tuấn.

Nhiều thời điểm, U20 Việt Nam chơi trên cơ và ép sân. Hiệp hai, thậm chí còn có tình huống Đinh Thanh Bình đưa bóng chạm tay cầu thủ U20 New Zealand nhưng trọng tài không cho thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn hưởng penalty. U20 Việt Nam cũng không có bàn ở phần còn lại của chiến dịch. Các "Chiến binh sao vàng" thua U20 Pháp 0-4 và U20 Honduras 0-2 rồi về nước. Ảnh: Tùng Lê, Tiến Tuấn.

Pha bỏ lỡ không tưởng của Nguyễn Hoàng Đức ở phút 86 trở thành hình ảnh được lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội. Thậm chí, sau này, khi cầu thủ sinh năm 1998 trở thành một trong những siêu sao hàng đầu Đông Nam Á, người ta vẫn nhắc về nó. Khoảnh khắc này đến nay vẫn đeo bám sự nghiệp của Hoàng Đức. Ở cả U20 World Cup 2017 và World Cup nữ 2023, tuyển Việt Nam đều không ghi 3 bàn sau 3 trận và phải dừng cuộc chơi tại vòng bảng. Trước U17 Việt Nam năm 2026, các cấp độ tuyển Việt Nam chỉ ghi bàn ở World Cup futsal (năm 2016 và 2021).

Highlights U17 Việt Nam 2-3 U17 Bỉ Tối 20/11, đội tuyển U17 Việt Nam thất bại trước Bỉ với tỷ số 2-3 tại lượt trận đầu bảng G U17 World Cup 2026.

Bảng xếp hạng sau lượt trận đầu tiên. Ở lượt trận tiếp theo, U17 Việt Nam gặp U17 New Zealand lúc 22h30 đêm 24/11 theo giờ Hà Nội. Đồ họa: FIFA.