Paredes ngất giữa buổi phỏng vấn.

Sự việc xảy ra trong buổi phỏng vấn sau trận thắng 2-0 của Boca Juniors trước Atletico Mineiro ở Siêu cúp Nam Mỹ 2026 sáng 22/11. Sau khi cùng đồng đội ăn mừng chiến thắng, Paredes xuất hiện với vẻ mặt mệt mỏi nhưng vẫn cố gắng hoàn tất màn trả lời phỏng vấn.

"Có rất ít từ ngữ để diễn tả những gì tôi đang trải qua. Tôi hạnh phúc và biết ơn. Bây giờ là lúc tận hưởng và cảm ơn tất cả những gì chúng tôi đã trải qua", Paredes chia sẻ.

Nhưng chỉ vài giây sau, Paredes bất ngờ nhìn sang một bên, mất thăng bằng rồi đổ gục ngay trước ống kính máy quay. Buổi phỏng vấn lập tức bị gián đoạn để những người có mặt hỗ trợ cầu thủ Argentina. Theo thông tin từ chương trình truyền hình, anh đã được chăm sóc y tế và tình trạng sau đó ổn định.

Paredes nâng cúp trước khi thực hiện cuộc phỏng vấn. Ảnh: Reuters.

Đáng chú ý, đây không phải lần đầu Paredes gặp vấn đề sức khỏe trong ngày Boca Juniors thi đấu chung kết. Trước đó, tiền vệ đội trưởng đã phải rời sân ở phút 58, nhường chỗ cho Tomas Belmonte, sau khi xuất hiện dấu hiệu tụt huyết áp và không đủ thể trạng để tiếp tục thi đấu.

Thời tiết nắng nóng tại Barranquilla (Colombia), cùng khả năng mất nước, được nhắc đến như những yếu tố có thể ảnh hưởng đến thể trạng của Paredes. Tuy nhiên, chưa có chẩn đoán y tế chính thức xác nhận nguyên nhân khiến anh ngất xỉu.

HLV Rodolfo Arruabarrena cũng xác nhận học trò đã gặp vấn đề ngay trong trận đấu. "Tôi gặp cậu ấy trong phòng thay đồ. Paredes bị tụt huyết áp và cảm thấy chóng mặt. Cậu ấy gặp khó khăn khi di chuyển sang hai bên. Cậu ấy rất thành thật và chủ động xin thay người. Tôi chỉ biết về lần thứ hai cậu ấy gặp vấn đề sau đó", nhà cầm quân này chia sẻ.

Sự cố của Paredes khiến niềm vui đăng quang Copa Sudamericana của Boca Juniors không còn trọn vẹn. Người hâm mộ lúc này chỉ hy vọng tiền vệ người Argentina sớm hồi phục, sau một ngày thi đấu căng thẳng và liên tiếp gặp vấn đề về sức khỏe.

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