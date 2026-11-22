Casper Cup 2026 mang lại nhiều bài học cho Đội tuyển Việt Nam. Ảnh: VPF

Hai bài kiểm tra vừa phải

Trước Đội tuyển Đài Bắc Trung Hoa, Đội tuyển Việt Nam không gặp nhiều khó khăn để kiểm soát thế trận và mở tỷ số trong 30 phút đầu trận nhờ pha lập công của tân binh Olaha Mạnh Đức, sau đường căng ngang của Hồng Phúc. Sang hiệp 2, Đình Bắc nhân đôi cách biệt ở phút 58 sau pha đột phá bên cánh trái và cú cứa lòng vào góc cao.

Đến trận gặp Đội tuyển Kyrgyzstan, thử thách đã được nâng tầm. Đình Bắc vẫn tỏa sáng khi mở tỷ số ở phút 19 sau pha solo đẹp mắt. Tuy nhiên, đội khách mới là bên tạo ra sức ép lớn hơn. Họ có bàn gỡ hòa ở phút 86 từ tình huống phạt góc và ấn định chiến thắng 2-1 chỉ ít phút sau bằng cú sút xa của Erbol Atabaev.

Trong đợt tập trung vắng nhiều gương mặt quen thuộc, hai cầu thủ thể hiện rõ nhất vai trò trụ cột là Thành Chung và Đình Bắc. Lần đầu đeo băng đội trưởng, Thành Chung được huấn luyện viên Kim Sang-sik đánh giá cao về khả năng chỉ huy hàng thủ. Thành Chung, Hồng Phúc và Đình Bắc cũng là ba cầu thủ duy nhất có tên trong đội hình xuất phát ở cả hai trận.

Với 2 bàn thắng sau 2 trận, Đình Bắc là một trong những điểm sáng lớn nhất của giải. Tuy nhiên, lối chơi của đội tuyển vẫn cho thấy sự phụ thuộc khá lớn vào khả năng tạo đột biến của cầu thủ này.

Ở nhóm các tân binh, những tín hiệu tích cực cũng đã xuất hiện. Olaha Mạnh Đức ghi bàn ngay trong trận ra mắt, cho thấy tiềm năng cạnh tranh vị trí trung phong. Trong khi đó, ở hàng thủ, trung vệ Việt kiều người Mỹ Lương Chí Khải được huấn luyện viên Kim Sang-sik ghi nhận về khả năng phát huy lợi thế thể hình trong hệ thống phòng ngự. Nhật Nam và Quang Vinh cũng ít nhiều để lại ấn tượng ở tuyến giữa. Tuy nhiên, các cầu thủ trẻ vẫn bộc lộ sự non kinh nghiệm, đặc biệt khi đối đầu với Đội tuyển Kyrgyzstan. Trước đối thủ vượt trội về thể lực, tốc độ và khả năng gây sức ép, nhóm cầu thủ trẻ được triệu tập lần này cho thấy họ còn khoảng cách đáng kể so với những đàn anh giàu kinh nghiệm.

Không có đột biến chiến thuật

Về mặt chiến thuật, Đội tuyển Việt Nam vẫn vận hành với hệ thống 3-4-3 quen thuộc trong cả hai trận tại Casper Cup. Hàng thủ ở trận đầu gồm Lý Đức, Nhật Minh và Thành Chung. Đến trận thứ hai, bộ ba trung vệ là Đức Anh, Chí Khải và Thành Chung. Những vị trí còn lại cũng được điều chỉnh đáng kể giữa hai trận.

Trong khi chiến thuật không có nhiều thay đổi, điểm mới của đội tuyển nằm ở nhân sự, khi huấn luyện viên Kim Sang-sik trao nhiều cơ hội thể hiện cho các gương mặt mới. Dĩ nhiên, việc thử nghiệm lực lượng cũng khiến sự ăn ý trong lối chơi bị ảnh hưởng. Đây là hệ quả khó tránh, bởi các cầu thủ có rất ít thời gian thi đấu cùng nhau, trong khi phải đối đầu với một đối thủ có thực lực như Đội tuyển Kyrgyzstan.

Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là có thể xem nhẹ những bài học rút ra từ giải đấu. Bài học lớn nhất nằm ở khả năng duy trì sự tập trung trong những phút cuối trận. Việc để thủng lưới hai bàn chỉ trong khoảng 3 phút, từ một tình huống phạt góc và một pha mất bóng, là điều khó chấp nhận ngay cả khi đội hình chưa hoàn thiện. Đội tuyển chưa duy trì được khả năng kiểm soát nhịp độ trận đấu và sự tỉnh táo khi thể lực suy giảm, trong khi khâu phòng ngự tình huống cố định vẫn là điểm yếu. Bên cạnh đó, một số cá nhân chưa giữ được tâm lý vững vàng trước sức ép của đối thủ. Sai lầm của thủ môn Trung Kiên là một ví dụ.

Dù không giành được danh hiệu, Đội tuyển Việt Nam vẫn có thể thu được nhiều tín hiệu tích cực nếu xét trên phương diện thử nghiệm, rà soát lực lượng hướng tới các kế hoạch trong năm 2027. Huấn luyện viên Kim Sang-sik có thể đã xác định được những gương mặt phù hợp để tăng cường sức mạnh cho đội tuyển trong tương lai, đồng thời có thêm cơ sở để định hướng phát triển cho các cầu thủ trẻ tiềm năng đang thi đấu tại V.League.

Sau khi khép lại giải giao hữu quốc tế Casper Cup, Đội tuyển Việt Nam dự kiến chỉ hội quân trở lại vào tháng 8/2027, sau khoảng 9 tháng, để chuẩn bị cho vòng loại thứ hai World Cup 2030 khu vực châu Á. Do lịch thi đấu Asian Cup 2027 thay đổi, hai trận giao hữu với Đội tuyển Nhật Bản (dự kiến ngày 30/12/2026) và Qatar (dự kiến ngày 5/1/2027) đã bị hủy. Với quãng nghỉ khá dài, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) sẽ phải cân nhắc tìm kiếm các đối thủ phù hợp để đội tuyển thi đấu giao hữu trong những đợt FIFA Days nửa đầu năm 2027.