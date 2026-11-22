Dalot rời sân giữa tiếng la ó ở Old Trafford khi MU đang bị Aston Villa dẫn 4-2.

Khi Dalot rời sân giữa tiếng la ó ở Old Trafford, Joshua Zirkzee bước tới ôm anh. Tiền đạo người Hà Lan hiểu cảm giác ấy. Gần hai năm trước, cũng trên sân nhà của MU, Zirkzee từng nghe khán giả reo lên khi anh bị thay ra ngay trong hiệp một trận gặp Newcastle. Lần này, anh còn góp phần khiến buổi chiều của Dalot thêm khó quên.

Phút bù giờ trận gặp Aston Villa, Zirkzee đón quả tạt của Patrick Dorgu, người vào thay Dalot, ghi bàn rút ngắn tỷ số xuống 3-4. Đến phút 96, chính Dorgu đánh đầu giúp MU giữ lại một điểm. Michael Carrick rời ghế HLV sau trận hòa ấy.

Quyết định dùng ai ở Anfield thuộc về Mauricio Pochettino, nhưng ngay từ phút 66 ở Old Trafford, một bộ phận khán giả MU đã cho ông biết họ chọn ai.

Vì sao sự kiên nhẫn với Dalot cạn dần?

Có hai tình huống trước Villa khiến Dalot khó biện hộ. Anh có phần trách nhiệm khi Alysson mở tỷ số. Đầu hiệp hai, sau khi đồng đội vừa vất vả san bằng cách biệt hai bàn, hậu vệ người Bồ Đào Nha lại ngáng chân chính Alysson trong vùng cấm.

John McGinn đưa Villa vượt lên từ chấm phạt đền. MU mất gần cả hiệp một để trở về vạch xuất phát rồi đánh mất thành quả chỉ ít phút sau giờ nghỉ.

Cơn giận ở Old Trafford cũng đã tích tụ từ trước. Dalot từng bị la ó ở trận thua Bournemouth 0-3 hồi tháng 10. Đến khi gặp Villa, MU mới thắng một trong 10 trận Premier League, trong khi hậu vệ 27 tuổi đá chính cả 10.

Vào thay Dalot, Dorgu kiến tạo cho Zirkzee rồi tự mình đánh đầu gỡ hòa ở phút 96.

Từ trên khán đài, thật dễ hiểu nếu người ta thắc mắc một cầu thủ còn phải chơi tệ đến mức nào mới mất chỗ. Nhất là khi người thay anh vừa trực tiếp làm nên hai bàn thắng.

HLV Carrick nhìn Dalot từ một góc khác. Sau trận gặp Villa, ông thừa nhận học trò xử lý hỏng ở tình huống phạt đền, đồng thời nhắc đến những lần Dalot chấp nhận đổi vị trí vì đội bóng.

Lời bênh vực ấy có cơ sở. Từ tháng 12/2023 đến tháng 1/2025, Dalot chỉ vắng một trận của MU. Mùa 2023/24, chính các đồng đội bầu anh là cầu thủ hay nhất CLB. Với người đá bên cạnh Dalot mỗi tuần, việc anh có thể lấp chỗ trống ở cả hai cánh mang giá trị mà khán giả khó cảm nhận hết.

Rắc rối nảy sinh khi một giải pháp tình thế kéo dài đến mức cầu thủ mặc nhiên giữ suất. Luke Shaw chấn thương, Dorgu cũng có quãng nghỉ vì vấn đề thể lực. Mỗi lần thiếu hậu vệ trái, sử dụng Dalot là lựa chọn dễ hiểu với HLV.

Dalot đá chính cả 10 vòng đầu Premier League, nhiều lần phải đảm nhiệm cánh trái dù sở trường của anh ở bên phải.

Nhưng sau nhiều tuần, người ta chỉ còn thấy một hậu vệ trái thường xuyên đá chính trong hàng thủ liên tục mắc lỗi. Dalot chịu trách nhiệm cho cú ngáng chân Alysson. Việc MU phải trông vào anh ở một vị trí trái sở trường suốt thời gian dài lại là câu hỏi dành cho cả CLB.

Dalot có thể mất cánh trái và vẫn đá chính

Dorgu cho Pochettino một lý do cụ thể để chọn mình. Trước Villa, hậu vệ Đan Mạch bám biên để tạt bóng cho Zirkzee, rồi tự xuất hiện trong vùng cấm đón đường chuyền của Bruno Fernandes.

Hai bàn thắng cho thấy MU có thể trông đợi gì ở cánh trái khi đội cần thêm người tấn công. Một cầu thủ đủ sức làm cả người chuyền cuối lẫn người dứt điểm trong ít phút xứng đáng được cân nhắc ở Anfield.

Tuy nhiên, Dorgu vào sân khi MU bị dẫn 2-4 trên sân nhà. Trong thế trận ấy, mỗi lần anh dâng cao đều đáng để đánh đổi. Làm khách trước Liverpool từ tỷ số 0-0 đòi hỏi những quyết định khác, nhất là với cầu thủ vừa trải qua đợt tập trung tuyển Đan Mạch mà không thi đấu phút nào.

Pochettino chỉ có ba buổi tập để đánh giá Dorgu. Nửa giờ cuối trận Villa giúp anh có quyền cạnh tranh, còn suất đá chính phụ thuộc cả vào việc anh đủ sức theo người và lùi về bao nhiêu lần sau những pha lên bóng.

Nếu Pochettino chọn Dorgu bên trái tại Anfield, Dalot có thể phải cạnh tranh với Mazraoui cho suất hậu vệ phải.

Điểm đáng xem trong đội hình đầu tiên của Pochettino vì thế nằm cả ở tên của Noussair Mazraoui. Nếu chọn Dorgu bên trái, HLV người Argentina vẫn có thể trả Dalot về cánh phải sở trường. Lúc ấy, đối thủ trực tiếp của Dalot là Mazraoui. Hai lựa chọn tưởng như mâu thuẫn ở Old Trafford, trao cơ hội cho Dorgu và tiếp tục tin Dalot, hoàn toàn có thể cùng xuất hiện trong đội hình MU tại Anfield.

Với Dalot, trở về cánh phải có lẽ là cơ hội công bằng nhất, cũng là đòi hỏi khắt khe nhất. Ở đó, anh có thể được đánh giá trong vai trò quen thuộc, nhưng lý do “đá trái sở trường” cũng hết giá trị.

Sau cùng, điều Dalot cần thuyết phục Pochettino đã khác trước: MU có thể vẫn cần một cầu thủ chơi được ở hai cánh, còn để đá chính trước Liverpool, anh phải chứng minh mình là lựa chọn tốt nhất ở một cánh.