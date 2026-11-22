Phong độ Đà Nẵng vs Ninh Bình

Trước chuyến hành quân vào Bình Phước ở vòng 7, Đà Nẵng nhận được không ít kỳ vọng. Đoàn quân dưới trướng HLV Lê Đức Tuấn vốn rất hưng phấn sau 2 chiến thắng liên tiếp trước những đối thủ chiếu trên như Hà Nội FC và CA TP.HCM, đều cùng tỷ số 1-0.

Thế nên, chỉ phải làm khách trên sân tân binh Đồng Nai, tập thể xếp cuối bảng với vỏn vẹn 1 điểm, đội bóng Đà thành được cho sẽ tiếp tục nối dài chuỗi trận ấn tượng. Tuy nhiên, sau tiếng còi mãn cuộc, Đà Nẵng mới là những người phải rời sân cùng hai bàn tay trắng.

Thực tế, Nguyên Hoàng cùng các đồng đội đã thi đấu không tệ, tạo ra thông số tấn công áp đảo. Nhưng việc không thể chuyển hóa tốt những cơ hội thành bàn thắng đã khiến họ phải trả giá đắt.

Thất bại 0-1 trước đối thủ cạnh tranh trực tiếp chắc chắn mang đến nhiều hơn nỗi lo cho đại diện miền Trung. Lúc này, Đà Nẵng đứng thứ 10, chỉ hơn vị trí gần nhất trong nhóm cầm đèn đỏ khoảng cách 3 điểm.

Nguy cơ lún sâu gần hơn khu vực xuống hạng hoàn toàn có cơ sở bởi cuối tuần này, đội chủ sân Chi Lăng phải đón tiếp đối thủ rất mạnh. Ngoài ra, trận thua không đáng có cũng buộc HLV Lê Đức Tuấn phải rời ghế nóng, nhường lại vị trí cầm sa bàn cho Lee Young-jin, vị trợ lý quen thuộc một thời của HLV Park Hang-seo.

So với giai đoạn đầu mùa trước, Ninh Bình đang có khởi đầu không tốt bằng. Dẫu vậy, còn quá sớm để gạch tên đội bóng cố đô Hoa Lư ra khỏi đường đua vô địch. Nhất là khi mùa giải 2026/27 mới trôi qua chưa đầy 1/3 chặng đường.

Bỏ lại sau lưng nỗi thất vọng từ 2 vòng đấu liên tiếp thất bại, trước CA TP.HCM (0-1) và Hà Nội FC (1-2), Ninh Bình đã phần nào lấy lại thể diện bằng chiến thắng 2-1 ở cuộc đón tiếp Bắc Ninh cách đây 2 tuần.

Trước chuyến hành quân vào miền Trung, đội khách đang xếp thứ 4 với 13 điểm, kém đỉnh bảng tới 6 điểm. Nếu muốn nhanh chóng quay lại đường đua, HLV Chu Đình Nghiêm cùng các học trò cần thể hiện bộ mặt mạnh mẽ và quyết chiến quyết thắng hơn nữa.

Ngoài bất lợi sân bãi, Ninh Bình đều tỏ ra vượt trội. Cũng tại Chi Lăng ở lượt đi mùa giải năm ngoái, đội khách cũng từng tạo nên màn ngược dòng 3-1, nhờ cú hat-trick của Gustavo Henrique, người hiện tại đã chuyển sang Indonesia khoác áo CLB Arema.

Trong lần trở lại này, Ninh Bình tiếp tục được đánh giá cao hơn cho khả năng giành trọn vẹn 3 điểm. Đội chủ nhà dù vừa thay tướng nhưng không dễ lập tức đổi vận bằng 1 kết quả tích cực.

Thông tin lực lượng Đà Nẵng vs Ninh Bình

Đà Nẵng: Đầy đủ lực lượng.

Ninh Bình: Không thiếu vắng nhân tố đáng chú ý nào.

Đội hình dự kiến Đà Nẵng vs Ninh Bình

Đà Nẵng: Tiến Dũng, Ngọc Hiệp, Matias Moreira, Văn Sơn, Hồng Phúc, Việt Hoàng, Bryan Ly, Yvo Rebori, Brandon, Nguyên Hoàng, Ivan Saponjic

Ninh Bình: Văn Lâm, Thái Bình, Martins Romeo, Lucas Henrique, Tiến Anh, Đức Chiến, Hoàng Đức, Lê Phát, Quốc Việt, Friday, Lucas Silva

Dự đoán: 1-1

Xem LPBank V.League 1-2026/27 trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, tại https://fptplay.vn