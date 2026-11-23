Các hoạt động trong khuôn khổ Ngày Văn hóa Việt Nam 2026 tại Hà Nội góp phần lan tỏa giá trị văn hóa đến người dân và du khách.

Hà Nội được mệnh danh là “thủ đô di sản” , từ các di tích lịch sử, kiến trúc, phố cổ, làng nghề đến những loại hình nghệ thuật truyền thống, phong tục và tập quán. Cùng với đó là các giá trị văn hóa được hình thành, trao truyền trong đời sống cộng đồng như truyền thống yêu nước, hiếu học… Văn hóa Hà Nội còn được thể hiện qua lối sống, phong cách ứng xử của người dân với những nét đặc trưng về sự thanh lịch, văn minh. Qua quá trình giao lưu và hội nhập, đời sống văn hóa Thủ đô ngày càng phong phú với sự hiện diện của nhiều loại hình nghệ thuật, hoạt động sáng tạo và các sản phẩm văn hóa mới.

Hiện nay, Hà Nội là thành viên Mạng lưới các Thành phố sáng tạo của UNESCO trong lĩnh vực thiết kế, đồng thời triển khai nhiều hoạt động bảo tồn, quảng bá di sản và phát triển các ngành công nghiệp văn hóa. Các không gian di sản, bảo tàng, di tích, phố đi bộ và làng nghề ngày càng được khai thác gắn với hoạt động văn hóa, du lịch và sáng tạo.

Trong khuôn khổ các hoạt động chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026, nhiều chương trình được tổ chức tại Hà Nội, tạo điều kiện để người dân và du khách tiếp cận, tìm hiểu các giá trị văn hóa truyền thống. Các hoạt động có sự tham gia của nghệ nhân, nghệ sĩ, cộng đồng thực hành di sản, góp phần giới thiệu những nét đặc sắc của văn hóa Việt Nam trong đời sống hiện nay.

Phát biểu tại Lễ khai mạc Ngày Văn hóa Việt Nam tại Hà Nội năm 2026, ông Vũ Đại Thắng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội khẳng định, việc Bộ Chính trị xác định ngày 24/11 hằng năm là Ngày Văn hóa Việt Nam mang ý nghĩa sâu sắc, tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng của văn hóa trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

Theo ông Vũ Đại Thắng, Ngày Văn hóa Việt Nam không chỉ là dịp tôn vinh di sản, truyền thống và những thành tựu sáng tạo, mà còn phải thực sự trở thành ngày hội của Nhân dân, nơi mỗi người được tham gia, trải nghiệm, sáng tạo và thụ hưởng những giá trị văn hóa tốt đẹp.

Nhấn mạnh định hướng phát triển của Thủ đô, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội cho biết: “Với truyền thống ngàn năm văn hiến và anh hùng, với tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường và khát vọng đổi mới, sáng tạo, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Thủ đô quyết tâm xây dựng Hà Nội ngày càng văn hiến, văn minh, hiện đại, hạnh phúc. Xứng đáng là trái tim của cả nước, là trung tâm văn hóa tiêu biểu của dân tộc”.

Bên cạnh hoạt động giới thiệu di sản, các chương trình chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam còn hướng đến việc khuyến khích người dân tham gia bảo tồn văn hóa từ những việc làm cụ thể trong đời sống. Việc duy trì nếp sống gia đình, trao truyền nghề truyền thống, xây dựng thói quen đọc sách, thực hiện văn hóa ứng xử nơi công cộng và giáo dục thế hệ trẻ về lịch sử, truyền thống dân tộc là những nội dung được đề cập.

Thông qua các chương trình trưng bày, biểu diễn, giao lưu và trải nghiệm, công chúng có dịp tìm hiểu về nghề thủ công truyền thống, nghệ thuật dân gian, trang phục, phong tục và các giá trị văn hóa được lưu truyền qua nhiều thế hệ. Đây cũng là cơ hội để các nghệ nhân giới thiệu kỹ năng, kinh nghiệm và quá trình gìn giữ nghề truyền thống tới công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Các hoạt động chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam tại Hà Nội năm 2026 góp phần mở rộng cơ hội tiếp cận văn hóa cho cộng đồng, kết nối các thế hệ và giới thiệu những giá trị đặc sắc của Thủ đô. Qua đó, các di sản và thực hành văn hóa truyền thống tiếp tục được giới thiệu, gìn giữ và phát huy trong đời sống đương đại.