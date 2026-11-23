Tham dự chương trình có Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà; Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương Trần Thanh Lâm; Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Ngọc Châu; Chủ tịch VFDA Ngô Phương Lan cùng lãnh đạo các ban, bộ, ngành, địa phương và nhiều nghệ sĩ, nhà làm phim.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà và các đại biểu tham dự chương trình. Ảnh: ANH VŨ

Phát biểu tại chương trình, Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Nguyễn Minh Hùng nhấn mạnh, thành phố có nhiều di tích lịch sử, văn hóa, cùng với cảnh quan biển đảo, kiến trúc đô thị và hạ tầng giao thông, dịch vụ phát triển. Đây là những lợi thế để thu hút các dự án điện ảnh.

Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Minh Hùng, tiềm năng về cảnh quan, di sản và hạ tầng mới chỉ là điều kiện ban đầu. Điều quan trọng là xây dựng môi trường hợp tác thuận lợi, có cơ chế hỗ trợ cụ thể để các nhà sản xuất yên tâm lựa chọn Hải Phòng làm địa điểm quay phim.

Lãnh đạo thành phố khẳng định Hải Phòng không chỉ chào đón các đoàn phim bằng tiềm năng và lòng hiếu khách mà còn cam kết đồng hành, hỗ trợ thiết thực trong quá trình triển khai dự án.

Các nghệ sĩ giao lưu trong Gala. Ảnh: ANH VŨ

Gala “Hải Phòng - Nơi những câu chuyện bắt đầu” là sự kiện chính của Diễn đàn điện ảnh “Hải Phòng - Cửa ngõ điện ảnh”, diễn ra từ ngày 21 đến 23-11. Chương trình đưa khán giả nhìn lại những dấu ấn điện ảnh gắn với Hải Phòng qua các trích đoạn phim, ca khúc quen thuộc từ Sóng ở đáy sông, Những ngọn nến trong đêm, Kong: Skull Island.

Điểm nhấn là cuộc hội ngộ sau hơn 25 năm của NSND Xuân Bắc, NSƯT Kim Oanh cùng ê-kíp phim Sóng ở đáy sông, với những câu chuyện hậu trường và kỷ niệm làm nghề. NSND Trần Lực, NSƯT Quang Thắng cùng các nghệ sĩ góp mặt trong những tiết mục biểu diễn, giao lưu về quê hương và hành trình nghệ thuật.

Trong khi đó, nhà sản xuất Nguyễn Trinh Hoan và nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung trao đổi về khả năng khai thác cảnh sắc, văn hóa và đời sống Hải Phòng làm chất liệu cho các dự án điện ảnh mới.

Hoạt động nhằm thúc đẩy kết nối giữa địa phương với cộng đồng làm phim, gắn điện ảnh với văn hóa, du lịch và dịch vụ, hướng tới thu hút các dự án sản xuất phim trong nước và quốc tế.