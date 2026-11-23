Tham dự chương trình có ông Huỳnh Đảm, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; ông Nguyễn Phước Lộc - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM; ông Nguyễn Mạnh Cường - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM... cùng đại diện các sở, ban, ngành, địa phương.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Mạnh Cường phát biểu khai mạc.

Nền tảng cho thành phố phát triển

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Nguyễn Mạnh Cường - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM nhấn mạnh, Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết năm 2026 không chỉ là hoạt động văn hóa, nghệ thuật mà còn mang ý nghĩa chính trị, xã hội sâu sắc.

Sự kiện góp phần tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc, khơi dậy lòng yêu nước, niềm tự hào và ý thức trách nhiệm của mỗi người dân trong xây dựng, phát triển Thành phố.

Dẫn lời Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Văn hóa phải soi đường cho quốc dân đi”, ông Nguyễn Mạnh Cường khẳng định văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu, vừa là động lực thúc đẩy phát triển. Văn hóa không chỉ được thể hiện qua di sản, nghệ thuật hay các lễ hội mà còn hiện diện trong lối sống, cách ứng xử, tinh thần sẻ chia và trách nhiệm với cộng đồng.

Dâng hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Theo ông Nguyễn Mạnh Cường, văn hóa và đại đoàn kết có mối quan hệ gắn bó mật thiết. Văn hóa bồi đắp tâm hồn, nhân cách, nuôi dưỡng những giá trị tốt đẹp; trong khi đại đoàn kết kết nối sức mạnh của mỗi cá nhân, gia đình và cộng đồng, tạo nên nguồn lực quan trọng để vượt qua khó khăn, thúc đẩy đổi mới và phát triển. Tinh thần ấy cũng được thể hiện qua lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại thành công”.

Lãnh đạo thành phố nhìn nhận, TP.HCM là đô thị hội tụ nhiều cộng đồng dân cư, dân tộc, tôn giáo và sắc thái văn hóa vùng miền. Chính sự đa dạng ấy tạo nên bản sắc riêng, làm giàu thêm đời sống văn hóa thành phố.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM Nguyễn Phước Lộc tham dự chương trình.

Trên nền tảng đó, tinh thần đoàn kết, nghĩa tình, sự đồng lòng và tương trợ giữa các tầng lớp nhân dân tiếp tục là sức mạnh để TP.HCM phát triển năng động, hiện đại nhưng vẫn gìn giữ những giá trị nhân văn.

Đề cập đến ý nghĩa của không gian tổ chức sự kiện tại đường đi bộ Nguyễn Huệ, ông Nguyễn Mạnh Cường cho rằng đây là nơi hội tụ, giới thiệu những thành tựu văn hóa, nghệ thuật và công nghiệp văn hóa; đồng thời mở ra không gian giao lưu, kết nối giữa người dân, nghệ sĩ, nghệ nhân và du khách.

Qua đó, những giá trị truyền thống có thêm cơ hội tiếp cận công chúng, kết hợp với tinh thần sáng tạo và hơi thở của đời sống đương đại.

Các lãnh đạo tham dự chương trình khai mạc Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết năm 2026.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM nhấn mạnh, xây dựng và phát triển văn hóa phải bắt đầu từ mỗi con người, gia đình, khu dân cư và từng cơ quan, đơn vị.

Mỗi người dân cần trở thành chủ thể sáng tạo, gìn giữ và lan tỏa các giá trị văn hóa tốt đẹp; mỗi gia đình, khu dân cư là một không gian văn hóa giàu bản sắc, đoàn kết, nghĩa tình. Các tổ chức, doanh nghiệp cũng cần chung tay đầu tư, sáng tạo, phát triển những sản phẩm văn hóa có giá trị, góp phần thúc đẩy các ngành công nghiệp văn hóa.

Không khí tại đêm khai mạc.

Từ đó, ông Nguyễn Mạnh Cường kêu gọi các cấp, ngành, cộng đồng doanh nghiệp và toàn thể Nhân dân tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, chung sức xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, nhân văn; để văn hóa thực sự thấm sâu vào đời sống, trở thành nguồn lực nội sinh và động lực cho TP.HCM phát triển bền vững.

Đa dạng hoạt động hưởng ứng

Trong đêm khai mạc, Phố đi bộ Nguyễn Huệ diễn ra nhiều chương trình nghệ thuật, giao lưu văn hóa và giới thiệu sản phẩm công nghiệp văn hóa.

Mở đầu là chương trình dâng hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh, với sự tham gia của đại diện 54 dân tộc, nghệ sĩ, nghệ nhân và thanh niên; tiếp đó là lễ khai mạc và các chương trình biểu diễn nghệ thuật đường phố.

Không gian sự kiện còn giới thiệu các lĩnh vực công nghiệp văn hóa như điện ảnh, nghệ thuật biểu diễn, phần mềm và trò chơi điện tử, thủ công mỹ nghệ, quảng cáo, du lịch văn hóa và chuyển đổi số. Nhiều hoạt động tương tác, trải nghiệm được tổ chức, kết hợp giữa nghệ thuật truyền thống với sáng tạo đương đại và công nghệ trình diễn hiện đại.

Bên cạnh đó, không gian “Ngày hội Đại đoàn kết - Sắc màu văn hóa Việt” giới thiệu nét đặc trưng văn hóa của các dân tộc, tôn giáo và vùng miền; trưng bày sản phẩm thủ công, ẩm thực, sản phẩm văn hóa, du lịch.

Các chương trình biểu diễn hát bội, cải lương, đờn ca tài tử, nghệ thuật dân tộc, trò chơi dân gian và hoạt động trải nghiệm góp phần đưa di sản đến gần hơn với công chúng.

Một trong những hoạt động thu hút sự chú ý của người dân và du khách là màn trình diễn 3D Mapping trên mặt tiền trụ sở UBND TP.HCM. Công trình kiến trúc được phủ bằng những lớp hình ảnh và ánh sáng đa sắc, làm nổi bật các đường nét, mái vòm, ô cửa và tháp trung tâm.

Tại sân khấu chính, chương trình nghệ thuật được chia thành hai phần: “Thành phố muôn sắc màu” và “Chung một tấm lòng - Chung một Việt Nam”. Các tiết mục kết hợp ca múa nhạc, ca cổ, cải lương và âm nhạc đương đại, tạo nên bức tranh đa dạng về văn hóa, con người và tinh thần đoàn kết.

Chương trình diễn ra ở Phố đi bộ Nguyễn Huệ.

Chuỗi hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam được TP.HCM triển khai từ ngày 18 - 24/11, gắn với kỷ niệm Ngày truyền thống Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và Ngày Di sản văn hóa Việt Nam (23/11).

Đây cũng là dịp đánh dấu lần đầu tiên Ngày Văn hóa Việt Nam được tổ chức trên phạm vi cả nước, hướng đến kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất (24/11/1946 – 24/11/2026).

Rộn ràng trong đêm khai mạc.

Thông qua chuỗi hoạt động, TP.HCM kỳ vọng phát huy vai trò của văn hóa trong gắn kết cộng đồng, khuyến khích người dân tham gia sáng tạo, gìn giữ và thụ hưởng các giá trị văn hóa; đồng thời tạo thêm động lực phát triển các ngành công nghiệp văn hóa, du lịch và kinh tế sáng tạo của thành phố.

Một số hình ảnh khác:

Dịp này, Liên hoan Nhiếp ảnh quốc tế diễn ra từ ngày 19 - 24/11 tại Công viên Lê Văn Tám và khu vực đường Đồng Khởi; triển lãm mỹ thuật “Thành phố Hồ Chí Minh - Văn hóa sáng tạo, kiến tạo tương lai” diễn ra từ ngày 20 - 24/11 tại Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM và Công viên Lam Sơn. Hội sách “Huyền thoại Côn Đảo” cũng được tổ chức trong tháng 11, góp phần giới thiệu giá trị lịch sử, văn hóa của vùng đất Côn Đảo. Hướng đến kỷ niệm 86 năm Ngày Nam Kỳ khởi nghĩa, TP.HCM tổ chức lễ dâng hương, dâng hoa tại Khu di tích lịch sử quốc gia Ngã Ba Giồng (xã Bà Điểm), cùng các hoạt động gặp mặt truyền thống, giáo dục lịch sử tại địa phương. Điểm nhấn của chuỗi sự kiện là chương trình nghệ thuật đặc biệt được truyền hình trực tiếp vào tối 24/11 tại ba địa điểm gồm đường đi bộ Nguyễn Huệ, phường Bình Dương và Quảng trường Tháp Tam Thắng (phường Vũng Tàu), kết hợp trình diễn nghệ thuật và bắn pháo hoa. Chương trình góp phần tạo không khí vui tươi, phấn khởi, lan tỏa tinh thần đoàn kết và niềm tự hào về bản sắc văn hóa Việt Nam. Các hoạt động khác cũng được tổ chức tại 168 phường, xã, đặc khu với nhiều hình thức phong phú như biểu diễn nghệ thuật, triển lãm, giới thiệu di sản, giáo dục truyền thống và hoạt động thể dục thể thao quần chúng. Trong tháng 11 và 12/2026, thành phố cũng vận động các đơn vị quản lý bảo tàng, di tích, nhà hát tạo điều kiện miễn, giảm phí tham quan, phục vụ người dân, học sinh, sinh viên, công nhân và du khách.