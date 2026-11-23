Ngày Văn hoá Việt Nam

Với thông điệp “Để vui theo cách khác” và chủ đề “Sống Xanh”, Ghé Days 2026 mang đến không gian trải nghiệm đa dạng, từ thể thao, nghệ thuật, Việt phục đến giáo dục, ẩm thực và các hoạt động sáng tạo cộng đồng.

Một trong những điểm nhấn của sự kiện là Nghênh đăng dạ hành, lần đầu tiên đưa năm mô hình đèn khổng lồ do người dân phường An Tường, tỉnh Tuyên Quang sáng tạo đến giới thiệu tại Hà Nội.

Lấy cảm hứng từ những biểu tượng văn hóa, lịch sử Việt Nam, các mô hình như “Rồng Lạc hội tụ - Vươn mình đất Việt”, “Thánh Gióng ra trận - Hào khí non sông”, “Cá chép trông trăng - Ước nguyện vươn xa” gây ấn tượng bởi kích thước, tạo hình và hệ thống ánh sáng rực rỡ.

Sự kiện mang đến không gian trải nghiệm đa dạng, từ thể thao, nghệ thuật, Việt phục đến giáo dục, ẩm thực và các hoạt động sáng tạo cộng đồng. Ảnh: BTC

Đoàn bộ hành với hơn 300 thành viên trong trang phục Việt phục, tái hiện những phong cách trang phục qua các thời kỳ lịch sử. Ảnh: BTC

Đồng hành cùng các mô hình đèn là đoàn bộ hành với hơn 300 thành viên trong trang phục Việt phục, tái hiện những phong cách trang phục qua các thời kỳ lịch sử. Đoàn di chuyển qua các tuyến phố quanh hồ Thiền Quang, thu hút đông đảo người dân và du khách theo dõi, chụp ảnh. Theo Ban Tổ chức, hoạt động này ghi nhận gần 10.000 lượt người theo dõi và tương tác trong hai tối 21-22/11.

Bên cạnh đó, Run and Hunt - hoạt động chạy bộ kết hợp khám phá, săn kho báu quanh hồ Bảy Mẫu - thu hút hơn 3.000 người tham gia. Không đặt nặng thành tích hay tốc độ, chương trình khuyến khích mọi người vận động theo khả năng, tạo cơ hội kết nối giữa các nhóm tuổi và lan tỏa thông điệp sống khỏe, sống xanh.

Không gian âm nhạc Ghé Days To Sway tối 21/11 cũng thu hút đông đảo khán giả với sự góp mặt của các nghệ sĩ Groovie Lã Thắng, Hali, Kay Trần, Cường Seven và ban nhạc Fortiz. Những màn trình diễn sôi động cùng hoạt động giao lưu giữa nghệ sĩ và người hâm mộ góp phần tạo nên bầu không khí trẻ trung tại khu vực phố đi bộ.

Tại Công viên Thống Nhất, các khu trải nghiệm văn hóa, giáo dục và lối sống xanh cũng nhận được sự quan tâm. Khu vực của Đại Việt Kỳ Nhân giới thiệu lịch sử, văn hóa Việt Nam thông qua trò chơi tương tác và thử thách kiến thức. Trong khi đó, Inner Space Việt Nam tổ chức các hoạt động giáo dục trải nghiệm, thu hút nhiều gia đình và bạn trẻ.

Du khách trải nghiệm không gian ẩm thực tại phố đi bộ Trần Nhân Tông và Công viên Thống Nhất. Ảnh: BTC

Các gian hàng thủ công, sản phẩm từ nguyên liệu thiên nhiên, mỹ phẩm thảo mộc cùng khu ẩm thực thuần thực vật cũng tạo thêm lựa chọn cho khách tham quan.

Đáng chú ý, hai cuộc thi “Áo dài của mẹ” và “Liệu mà làm” mang đến những cách tiếp cận văn hóa gần gũi. Nếu “Áo dài của mẹ” khơi gợi ký ức gia đình, tình cảm giữa các thế hệ qua những câu chuyện về tà áo dài truyền thống, thì “Liệu mà làm” khuyến khích sự sáng tạo trong chế biến món ăn từ nguyên liệu thực vật mà không sử dụng lửa.

Theo ước tính của Ban tổ chức, Ghé Days 2026 thu hút hơn 35.000 lượt khách trong hai ngày diễn ra. Kết quả này cho thấy sức hấp dẫn của mô hình lễ hội văn hóa cộng đồng, nơi người tham dự không chỉ thưởng thức mà còn trực tiếp khám phá, tương tác và trải nghiệm.

Thông qua sự kết hợp giữa giá trị văn hóa truyền thống và phong cách sống đương đại, Ghé Days 2026 góp phần làm phong phú đời sống văn hóa Thủ đô, đồng thời mở ra hướng phát triển cho những sự kiện cộng đồng gắn với trải nghiệm và lối sống xanh.